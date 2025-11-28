충북 지역 언론, 민주주의의 현장과 언론의 역할을 말하다

큰사진보기 ▲28일 청주에서 열린 '민주주의를 다시 묻다 ? 언론과 정치 그리고 지역' 포럼(충북민주언론시민연합·언론노조충북협의회·전국언론노동조합 공동주최)에서는 지역 언론 종사자 3명이 무대에 올라 현장의 경험을 공유했다. ⓒ 충북민주언론시민연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역 언론의 오늘에 대해 KBS청주의 박송이 PD, MBC충북의 한경수 PD, 박누리 전 <월간옥이네> 편집장이 각자의 매체에서 다룬 보도들에 대해 발표를 이어갔다. ⓒ 박성우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지역 언론 종사자들의 발표 이후에는 이상대 전국언론노조 청주방송지부장, 김은초 MBC충북 기자, 황민호 <옥천신문> 대표, 선지현 충북민언련 운영위원이 패널로 참여해 12월 3일 계엄 선포부터 올해 4월 탄핵까지 지역 언론이 겪었던 현장의 경험과 문제의식을 공유했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

언론과 민주주의는 불가분의 관계다. 하지만 변해가는 미디어 환경에서 이 불가분의 관계는 점차 흔들리고 있고 특히 작년 12월 3일의 비상계엄은 우리 사회의 민주주의에 말 그대로 충격을 준 사건이었다.이러한 민주주의와 언론의 위기 속에서 충북 지역의 언론이 모여 앞으로의 지역 언론에 대한 고민을 나눴다. 28일 청주시 복합문화공간 동부창고에서 열린 '민주주의를 다시 묻다 – 언론과 정치 그리고 지역' 포럼(충북민주언론시민연합·언론노조충북협의회·전국언론노동조합 공동주최)에서는 지역 언론 종사자 3명이 무대에 올라 현장의 경험을 공유했다.발표의 문을 연 이는 KBS청주의 박송이 PD였다. 그는 다큐멘터리 <작은 교실 큰 한 표>를 연출하게 된 배경에 대해 "지역 KBS의 경우 전국 이슈가 커질수록 전국 방송의 편성 비중이 커진다. 하지만 지역에서도 지금 필요한 목소리를 다뤄야 한다고 생각했다"고 설명했다.그가 주목한 것은 청주 성화초등학교 5학년 학생들의 학급대표 선거였다. 박 PD는 "작은 교실 안에서조차 민주주의의 다이내믹함이 여실히 드러났다"며, 초등학생들의 선거를 카메라에 담아내는 과정에서 "민주주의는 참여하고 비판할 수 있는 시민들의 힘으로 복원되는 체계임을 강조하고자 했다"고 말했다.이어 발표에 나선 MBC충북 한경수 PD는 자신의 프로그램 <계란이 왔어요>를 소개했다.한 PD는 먼저 농촌 현실과 이미지의 괴리를 짚었다. 그는 "미디어에서는 농촌을 신선한 먹을거리가 넘쳐나는 이미지로 다루지만 실제로는 식료품을 사기 위해 읍내로 나가야 하고, 버스가 없어 택시비를 2~3만 원씩 써야 하는 상황"이라며 거주지 반경 500m 내에 식료품 구매처가 없는 '식품사막' 문제를 다루게 됐다고 밝혔다.한 PD는 방송을 통해 문제를 드러내는 데서 멈추지 않았다. 한 PD는 지역의 <옥천신문>, 옥천살림과 협업해 옥천군 청성면 장연리의 배꼽마을에 계란·두부·콩나물·생선 등 신선식품을 싣고 다니는 만물트럭을 직접 운영했는데 주민들의 반응이 매우 좋았다고 전했다."방송국이 잘할 수 있는 일은 사람을 모으는 일이라고 생각했다"는 그는 군 행정부와 군의회가 이동상점 정책을 검토했고 군수가 직접 개선을 약속, 용역까지 시행하게 됐다. 한 PD는 "지역 행정이 지역민을 위한 행정으로 움직이도록 독려하는 것이 지역 언론의 역할"이라며 앞으로도 지역 현안에 적극적으로 나서겠다는 뜻을 밝혔다.마지막 발표자로 나선 박누리 전 편집장은 "주요 언론에서 농촌 이야기를 다루지 않아 직접 매체를 만들 수밖에 없었다"며 <월간 옥이네>가 창간된 배경을 설명하며 "자연스레 그 관심은 읍면자치권으로 이어졌다"고 했다.박 전 편집장은 독자들이 읍면자치권이라는 주제를 어렵게 느끼는 문제를 해결하기 위해 지면 구성을 바꾸거나, 일본의 정촌자치 사례를 직접 취재하는 등 여러 보도 방식을 시도했다.특히 그는 일본의 사례가 충격적이었다고 말했다. 박 전 편집장은 "인구 1만 명도 안 되는 지역에 의원이 12명인 곳도 있다. 인구 5만 명의 옥천군보다 의원 수가 많았다. 마을이 직접 세운 촌립 학교도 6개교가 운영되고 있었다"며 한국도 일본과 같이 지역주권이 뿌리내려야 하고 그러기 위해선 지역 언론의 역할이 중요하다고 강조했다.이어 박 전 편집장은 "읍면 지역엔 '아무것도 없다'고 말하지만 오히려 도시에는 없는 공동체성이 살아 있는 곳도 많다"며 옥천군 안남면이 대표적인 사례로 내세웠다. 안남면은 주민들이 마을 도서관과 목욕탕을 만들고 스스로 토론회를 꾸리는 등 농촌 자치를 실천 중이다.그러나 이런 사례가 드문 데에는 구조적 한계가 있다고 진단했다. 스스로 결정할 권한이 없는 읍면 주민들의 경우, 자치의 이름으로 할 수 있는 일이 화장터나 골프장 반대 정도에 그친다는 것이다. 박 전 편집장은 자치와 정치를 '삶의 일'로 받아들이지 않는 한국 사회에서, 지역 매체로서 어떤 이야기로 사람들을 설득하고 어떤 언어로 설명할지에 대한 고민이 크다고 밝혔다.지역 언론 종사자들의 발표 이후에는 이상대 전국언론노조 청주방송지부장, 김은초 MBC충북 기자, 황민호 <옥천신문> 대표, 선지현 충북민언련 운영위원이 패널로 참여해 12월 3일 계엄 선포부터 올해 4월 탄핵까지 지역 언론이 겪었던 현장의 경험과 문제의식을 공유했다.패널들은 계엄 선포부터 탄핵까지 이어진 정치적 격변 속에서 지역 언론이 어떤 역할을 했으며 또 무엇을 놓쳤는지를 되짚었다. 변화하는 미디어 환경과 흔들리는 민주주의 속에서 지역 언론이 지역사회와 어떻게 연결되고 책임을 다할 것인지, 앞으로 풀어야 할 과제가 여전히 남아 있음을 확인하는 자리였다.