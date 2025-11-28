정근식 "교원 정당 가입 보장 필요...교육 정치중립 보장 가능"

큰사진보기 ▲광주교사노동조합, 교사노조연맹, 새로운학교네트워크, 실천교육교사모임, 좋은교사운동, 전국교직원노동조합, 한국교원단체총연합회, 함께하는장애인교원노동조합, 교사정치학교, 교육정치 그 밖에, 교육희망네트워크, 징검다리교육공동체, 전국교육민주화동지회, 전국참교육동지회 회원들이 26일 오후 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열어 각 정당과 국회에 교사의 정치기본권 보장을 위한 입법에 나설 것을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

정근식 서울시교육감이 국회에서 논의되는 '교사 정치기본권 보장법안'에 대해 "정치적 표현과 정당 가입 등의 자유가 교원에게도 보장돼야 한다"라면서 "교원의 정치기본권은 퇴근 이후 학교 밖에 적용되는 것으로서, 헌법이 규정한 교육의 정치적 중립성과 함께 보장될 수 있다"라고 밝혔다.28일 오후 정 교육감은 페이스북에 올린 글에서 "저는 교원의 정치기본권을 둘러싼 오랜 논쟁을 마무리하고, 민주시민 교육의 질적 도약을 위한 원칙에 대한 사회적 합의를 이룰 때가 됐다고 생각한다"라면서 "대한민국 교원은 표현의 자유와 참정권 등 시민이 마땅히 누려야 할 기본권으로부터 배제되어 왔으며, 사회 현상과 교육정책에 대한 의견을 제시할 기회가 제약받았다"라고 짚었다.이어 정 교육감은 "이는 다수 선진국에서 교사의 정당 활동이 자연스러운 시민권의 행사로 받아들여지는 것과는 분명한 대조를 이룬다. 교원의 정치적 권리에 대한 무리한 규제는 세계적 추세 및 시대 변화에 부합하지 않는다"라면서 "정치적 표현 및 정당 가입 등의 자유가 교원에게도 보장돼야 한다"라고 강조했다. 그러면서 "학생과 대화하고 토론하는 교원 역시 더 폭넓은 표현의 자유가 보장돼야 한다. 그래야만 새로운 시대를 선도하는 민주시민교육이 이뤄질 수 있다"라고도 했다.'교육의 정치적 중립성 침해' 우려에 대해 정 교육감은 "우리 교육은 정치적 중립성이 확고히 보장되는 가운데, 학생의 정치·사회적 소통 역량을 기르는 숙제를 안고 있다"라면서 "정치 사회 현안에 대해 (교원의) 기초적인 발언조차 가로막는 규제가 있는 한, 이 같은 숙제를 해결할 수 없다. 교원단체가 요구하는 교원의 정치기본권은 퇴근 이후 학교 밖에 적용되는 것으로서, 헌법이 규정한 교육의 정치적 중립성과 함께 보장될 수 있다"라고 지적했다.끝으로 정 교육감은 "저는 교원의 정치 기본권을 둘러싼 사회적 합의가 충분히 이뤄질 수 있다고 생각한다"라면서 "교원이 퇴근 이후 학교 밖에선 시민으로 마땅히 누려야 할 정치 기본권을 보장받고, 이를 통해 학교 현장의 목소리를 잘 반영한 교육정책 수립을 촉진하며, 학교 안에선 정치적 중립을 지키는 가운데 다양한 사회적 논쟁을 소개하는 수업을 진행하는 사회로 이행할 수 있기를 소망한다"라고 밝혔다.앞서 지난 26일, 이정선 광주시교육감도 페이스북에 '학교 밖 정치활동으로 기소된 백금렬 교사에 대한 2심 무죄 판결' 기사를 공유한 뒤 "교원의 정치기본권은 보장되어야 한다. 교원의 근무시간 외 직무와 무관한 정치적 의사 표현까지 금지하는 현행 법체계는 시대 변화에 맞지 않다"라고 강조했다. 그러면서 이 교육감은 "교원도 한 사람의 시민으로서 민주주의에 대해 비판하고 의견을 밝힐 권리가 있으며, 이는 교육의 본질"이라고도 했다.