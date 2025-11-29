역사의 섬, 슬픔의 박물관... 부산 가덕도에 가다

큰사진보기 ▲가덕도 연대봉 정상 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲지양곡추차장에서 연대봉 오르는 길. 숲길이 걷기에 좋다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲연대봉 낙타바위에서 바라본 가덕도 동쪽 해안 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲연대봉 봉수대 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲연대봉 북쪽 능선. 멀리 낙동강 하구와 부산시가 보인다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲대항항 해안절벽에 구축된 인공 동굴과 포진지 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲일제강점기 인공 동굴 구축 장면 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲인공동굴 내부 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲외항마을의 포진지 흔적 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲포진지 내부에서 바라본 내무 막사 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲외항마을에 남아 있는 일본식 가옥 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲외항마을 해변에서 바라본 바다 풍경 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲천가초등학교 입구에 있는 척화비 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 가덕도 등대 전경 ⓒ 부산해수청 관련사진보기

큰사진보기 ▲대항전망대에서 바라본 국사봉. 신공항이 들어서면 사라질 운명에 처해 있다 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲대항새바지항의 평화로운 모습 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲연대봉 하산길에 바라본 가덕도 남쪽 풍경 ⓒ 양진형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

겨울은 여행자의 발걸음을 가볍게도 무겁게도 만듭니다. 꽃이 피지 않는 계절, 산과 바다의 채도는 조금씩 옅어지고, 풍경은 침묵합니다. 하지만 바로 그런 계절에, 오히려 대답하듯 자신만의 이야기를 속삭이는 섬이 있습니다. 부산 가덕도입니다.가덕도는 부산과 거제를 잇는 해양의 관문이자, 시대의 굴곡이 켜켜이 남아 있는 '역사의 섬'입니다. 이곳은 시간을 거슬러 올라가 우리의 현재를 비춰보는 '묵직한 성찰의 공간'입니다. 차를 몰아 쉽게 닿을 수 있는 접근성과 잘 조성된 갈맷길 덕분에, 누구에게나 최적의 하루 여행지가 되어 줄 것입니다.23일, 지양곡주차장에 차를 두고 가덕도 최고봉인 연대봉(해발 459.4m)으로 향합니다. 1.8km 남짓한 산책 코스는 남녀노소 부담 없이 오를 수 있도록 완만합니다. 아치형 숲속을 걷는 동안 깊은 솔향이 도시의 먼지를 털어내 주고, 숲이 건네는 고요함이 마음을 다독입니다.30여 분 지긋이 오르니 마침내 연대봉 정상입니다. 이곳은 탐방객들이 휴대전화에 시간을 담느라 바쁜 '핫플레이스' 포토존이지만 봉수대 앞에 서면 분위기는 사뭇 달라집니다. 고려 의종 때 설치된 것으로 추정되는 이 봉수대는 임진왜란 당시 일본군의 부산포 침입을 맨 처음 알린 군사적 통신시설입니다. 일본 대마도와 가장 가까워 나라의 운명이 걸린 '첫 신호'가 올랐던 곳입니다.현재의 평화로운 풍경과 몇백 년 전의 위급한 상황이, 시간 위에서 섬뜩하게 겹쳐집니다. 오늘 우리가 누리는 고요함은, 당시 봉수대 지기가 느꼈을 절박한 사명 덕분임을 깨닫고 고개를 숙이게 됩니다.봉수대 앞에 서면 거가대교의 유려한 곡선과 부산 시가지의 풍경이 한눈에 들어옵니다. 그러한 풍경 너머로 수백 년의 세월을 봅니다.연대봉을 내려와, 가덕도의 남쪽 끝 대항마을로 이동합니다. 마을 옆 해안 절벽에는 태평양전쟁에 대비해 일본군이 조선인들을 동원해 만든 방어진지인 인공동굴이 숨어 있습니다. 해수면 8m 높이의 절벽에 150여m 파 들어간 이 동굴 요새는 당시 진해만 해군기지를 방어하려는 목적이었습니다.동굴 입구에 들어서는 순간, 바깥의 겨울 햇살은 길게 비춰 들어오며 선명한 명암을 만듭니다. 이곳이 알려진 포토스팟이기도 하지만, 실루엣 사진을 찍으려 카메라를 드는 순간 가슴이 묵직하게 내려앉습니다. 마치 철판처럼 단단한 바위를 쪼개며 강제 노역에 동원되었던 조선인의 고통스러운 잔상이 빛과 그림자 속에 새겨져 있는 듯합니다.문화해설사의 "이런 비극이 다시는 우리 땅에서 일어나서는 안 된다"는 굳은 다짐이, 단단한 바위벽에 부딪히며 서늘하게 울려 퍼집니다. 이 인공동굴은 대항뿐 아니라 새바지마을, 외양포마을 뒷산에도 수 개가 존재하며, 섬 전체에 드리워진 어두운 역사의 흔적을 보여줍니다.다음 목적지인 외양포마을에 들어서면 공기부터 달라집니다. 이곳은 1904년 러일전쟁 당시 일제가 구축한 군사시설의 흔적이 시간의 물결에 잠겨 있습니다.옛 막사와 창고, 포진지, 탄약고, 산악 보루 등이 그대로 남아 있어 마치 타임머신을 타고 과거로 온 듯한 기분이 듭니다. 곳곳에 남아 있는 일본식 가옥과 공동우물, 목욕탕은 빛바랜 채 마을의 역사를 묵묵히 증언합니다.무엇보다 마음을 무겁게 하는 것은, 이곳 주민들이 일제의 강제 이주로 삶의 터전을 잃었다는 사실입니다. 바다 건너 거제 지심도에서도 같은 비극이 반복되었듯, 섬은 개인의 삶과 무관한 거대한 시대의 폭력을 고스란히 끌어안은 슬픔의 박물관이었습니다.골목을 돌아 앞 해안선으로 나오니 몽돌해변 너머로 펼쳐지는 거가대교 바다가 에메랄드빛으로 빛납니다. 하지만 그 찬란한 푸른빛은 아픈 기억의 잔상 때문에 더욱 서늘하고 차갑게 다가옵니다.가덕도 북쪽 천가초등학교 입구에는 흥선대원군의 쇄국정책을 상징하는 '척화비'가 100년이 넘은 은행나무 아래 다소곳이 놓여 있습니다. '洋夷侵犯 非戰則和 主和賣國(서양 오랑캐가 침범하는데 싸우지 않으면 화의요, 화의는 곧 나라를 파는 것)'이라는 단단한 문장이 새겨져 있습니다.해맑은 아이들의 웃음소리가 울려 퍼지는 학교와 외세를 경계하는 척화비가 한 공간에 공존하는 모습은 묘한 대비를 이룹니다. 이 대비야말로 가덕도의 매력입니다. 수백 년의 시간이 한 섬 안에 자연스럽게 공존하며 우리에게 질문을 던집니다.가덕도 남쪽 끝에는 1909년에 불을 밝힌 근사한 등대가 서 있습니다. 근대 서구 건축 양식과 재료가 국내 등대 건축에 처음으로 적용된 건물 중 하나로, 116년의 세월 속에서도 예외적으로 원형이 상당 부분 유지되고 있습니다.잔잔한 듯하면서도 갑자기 거친 숨을 내쉬는 바다 위로, 새하얀 등대는 묘하게 따뜻한 생명력을 뿜어냅니다. 마치 험난한 인생의 항로에서 흔들리는 우리를 위해, 세월의 풍파를 꿋꿋이 이겨낸 선배처럼 묵묵히 서 있는 듯합니다. 그러나 이곳은 군사지역 내에 있어 일반 출입이 제한되며, 해양수산청에 사전 신청 후 유인 등대 체험 숙소로 이용해야 접근할 수 있습니다.섬 한가운데, 대항동 산13-23번지 일대는 2035년 개항을 목표로 신공항 부지 공사가 진행 중입니다. 대항마을 곳곳에는 토지보상을 둘러싼 갈등이 담긴 플래카드가 바람에 소용돌이칩니다.가덕도의 허리를 끊어내어, 신공항을 건설하면 지금처럼 섬의 고즈넉함과 역사의 흔적을 따라 걷는 고요함은 찾아볼 수 없을 것입니다. 변화의 물결 앞에 선 외양포마을과 대항마을, 등대가 어떻게 변모할지 알 수 없습니다.역사의 흔적을 따라 걷는 '다크 투어'의 여정은, 결국 우리가 어떤 미래를 만들어가야 할지에 대한 묵직한 숙제를 안겨줍니다. 큰 변화가 섬을 덮치기 전에, 가덕도의 고요한 역사 속으로 먼저 걸어 들어가 보는 것은 어떨까요? 그 성찰의 시간은 다시 힘찬 삶의 항해를 시작할 따뜻한 에너지를 충전해 줄 것입니다.. 부산역(KTX)에서 대중교통 이용 시 가덕도 진입 가능합니다.. 렌터카 또는 자차 이용 시 섬 전체 이동이 훨씬 수월합니다.. 추천 동선 : 연대봉 트레킹은 오전에, 외양포·대항동굴·등대 등 역사 유적지는 오후에 차량 이동으로 둘러보는 것을 추천합니다.. 최적 촬영 시간(겨울빛이 가장 따뜻하고 명암이 선명한 시간대) : 오전 10시 ~ 오후 3시. 주요 포토 포인트 : 연대봉 정상(거가대교 배경), 대항마을 인공동굴 내부 실루엣, 외양포 마을 골목, 가덕도 등대. 힐링 로드 추천: 가덕도 힐링로드 제4코스 트레킹 추천(대항마을 공영주차장 →외양포 포진지→탄약고→관측소→국수봉→산악보루→ 외양포 생태터널→대항마을 공영주차장, 4.7km, 2시간, 난이도 보통)