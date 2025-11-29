아들이 대신 다녀온 세일사, 60세에 비로소 깨달은 '뿌리의 힘'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아버지, 10월 28일 대종친회 세일사가 있다고 합니다."

큰사진보기 ▲세일사에 모인 종친들, 제례 의복을 입은 어르신들과 종친들 모습 ⓒ 김종섭 관련사진보기

"젊은 사람은 나 혼자였어요."

"촌수는 멀어도 다 같은 일가잖아요. 핏줄이라는 게 있나 봐요. 어르신들이 나이가 들수록 뿌리를 더 절실히 느끼는 것 같아서 마음이 찡했어요."