아들이 대신 다녀온 세일사, 60세에 비로소 깨달은 '뿌리의 힘'

며칠 전, 아들로부터 안내문이 담긴 카톡이 왔다. 종친회 세일사 안내 공지문이었다.
"아버지, 10월 28일 대종친회 세일사가 있다고 합니다."
솔직히 '세일사'라는 말조차 생소했다. 찾아보니 일 년에 한 번 문종의 제사를 올리는 행사였다. 60세가 넘도록 아들의 카톡을 통해 처음 듣게 된 단어였다.
아들은 이번 세일사에 참석하겠다고 했다. 그리고 행사 당일인 11월 28일, 안동에 도착해 있었다.집에서 바로 제사가 있는 묘소로 간 것이 아니라 전날 포항 출장 후 중간에서 숙박을 하고 아침 일찍 안동으로 향했다고 했다.
현장에는 300명 가까운 종친들이 참석했다고 한다. 아들은 도착하자마자 실시간으로 동영상과 사진을 보내왔다.
특히 세일사가 시작되기 전, 대종친회장님께서 인사말 중에 아들을 따로 소개하는 시간을 마련해 주셨다고 한다. 예상치 못한 큰 환영을 받아 많은 종친들로부터 박수를 받았다고 했다.
2025년 10월 28일 오마이뉴스에 해외서 종친회장 만난 아들, '뿌리'를 물어왔었습니다
(https://omn.kr/2ftfy)
기사가 소개된 바 있다. 이번 세일사 참석은 당시 해외 출장 중 우연히 대종친회장님과 만났던 인연이 계기가 되었으며, 이후 대종친회장님의 정식 초청으로 이뤄지게 되었다.
아들은 이번 기회를 통해 대종친회장님과 카톡으로도 연결해 놓았다.
"젊은 사람은 나 혼자였어요."
막상 도착했을 때 아들은 꽤 당황스러웠다고 한다.주위를 둘러보니 대부분 70대 이상의 어른들뿐, 젊은 사람은 아들 혼자였기 때문이다. 처음 겪는 종친회 행사라 더욱 부담스러웠다고 했다.
하지만 제례를 올리고, 종친회에서 제공한 점심을 함께 나누다 보니 금세 분위기에 익숙해졌다고 한다.
끝까지 다른 제례 행사에도 참석하고 싶었지만 서울 일정 때문에 중간에 서울로 올라와야 했다고 했다. 종친회에서 준비한 고등어와 수건을 답례품으로 받았다고 한다.
행사 전에는 아들도 많이 망설였다. 그런데 막상 다녀오고 나니 "젊은 나이에 정말 좋은 경험이었다" 라고 했다.
특히 아들은 이렇게 말했다.
"촌수는 멀어도 다 같은 일가잖아요. 핏줄이라는 게 있나 봐요. 어르신들이 나이가 들수록 뿌리를 더 절실히 느끼는 것 같아서 마음이 찡했어요."
세일사는 평일에 열렸고 직장을 가진 젊은 세대가 참석하기 쉽지 않다. 하지만 휴일에 열렸더라도 크게 다르지 않았을 것 같다고 했다. 조상을 모시는 일은 이미 어른 세대 중심의 문화이고, 앞으로 세일사 같은 종친의 제례문화가 지속될 수 있을지 걱정된다고도 했다.
사실 이번 세일사 참석은 아들에게 우연히 찾아온 기회였다.하지만 아버지인 나에게는 아들이 내 몫까지 대신해준 것 같은 기쁨이 있었다.
아들이 보내준 카톡을 통해 대종친회장님과 연결이 되어 있지만 아직 친구 등록까지는 하지 않았다. 오늘은 행사로 정신이 없으실 테니 조만간 감사 인사를 드릴 예정이다.
그건 마치 친척 큰형님께 예를 갖춰 인사 드리는 마음과 비슷하다.
앞선 기사도 마찬가지였지만, 이번 글 역시 젊은 세대와 아버지 세대 모두가 '종친회'라는 뿌리의 의미를 다시 한 번 돌아보게 하는 글이 되었으면 한다.