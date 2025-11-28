김민석 국무총리, 대전 원도심 '빵지순례' 나서

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 28일 대전 중구 대흥동 일대의 중소 빵집들을 방문하는 '빵지순례‘에 나섰다. 이날 김 총리는 몽심, 콜드버터베이크샵, 영춘모찌, 땡큐베리머치 등 대흥동 일대 대표 제과점을 차례로 둘러보며 상인들과 대화를 나누는 등 지역 상권 활성화 현장을 직접 점검했다. ⓒ 대전중구 관련사진보기

대전 중구 원도심의 '빵지순례 거리'가 전국적인 명소로 자리 잡은 가운데, 김민석 국무총리가 28일 대전 중구 대흥동 일대의 중소 빵집들을 방문하며 지역 상권 활성화 현장을 직접 점검했다.이날 총리는 몽심, 콜드버터베이크샵, 영춘모찌, 땡큐베리머치 등 대흥동 일대 대표 제과점을 차례로 둘러보며 상인들과 대화를 나눴다. 이들 매장은 이미 전국의 빵 애호가들 사이에서 '필수 방문 코스'로 불리며, 인근의 젤리포에, 뮤제베이커리 등과 함께 대전 원도심의 새로운 관광 동력으로 떠오르고 있다.대전 중구는 성심당을 중심으로 형성된 '빵의 도시' 이미지를 원도심 상권으로 확장하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다. 특히 은행동·대흥동·선화동 등 구도심 지역의 체류형 관광을 유도하기 위해 역량 있는 소상공인 육성과 상권 재생 사업을 병행 중이다.중구가 자체 발행한 지역화폐 '중구통'은 지난 6월 출시 이후 5개월 만에 사용자 7만여 명, 가맹점 6800여 곳을 돌파하며 안정화 단계에 접어들었다.또한 정부 공모사업으로 선정된 '원도심 글로컬상권 창출팀 사업'(총 13.5억 원)과 '원도심 상권활성화 사업'(총 100억 원)이 추진 중이다. 이 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 국비·시비·구비를 투입해 대전 원도심을 전국적인 도심형 상권 모델로 육성하는 것을 목표로 한다.최근에는 프랑스 르꼬르동블루 출신 제빵사 등 젊은 창업가들이 중구로 모여들고 있어, 대흥동 일대가 '젊은 창업인의 거리'로 새롭게 주목받고 있다.김민석 총리는 현장 점검 후 뮤제베이커리에서 김제선 중구청장, 김승훈 영춘모찌 대표 등 제과 상권 관계자 4명과 간담회를 열었다.간담회에서는 동네상권발전소(글로컬 사업)와 상권활성화 정책의 실효성을 논의하고, 소상공인들의 애로사항과 제도 개선 방향에 대한 다양한 의견이 오갔다.김 총리는 "대전 중구 대흥동의 사례처럼 각자의 개성을 살리면서도 하나의 흐름으로 이어지는 상권이야말로 지역 발전의 좋은 모델이 될 것"이라며 "정부도 지역 협업 활성화와 문화 자산 육성에 도움이 되는 방안을 적극 검토하겠다"고 밝혔다.김제선 중구청장은 "제과업종뿐 아니라 주변 연계 상권이 함께 성장할 수 있도록 업종 간 네트워크를 강화해야 한다"며 "상권 특성상 임차보증금 부담이 큰 만큼, 청년 창업 보증금 지원제도 같은 정부 차원의 후속 대책이 필요하다"고 건의했다.그는 "중구는 지역 경제의 맥을 살리는 정책에 집중하고 있다"며, "정부와의 협력으로 원도심 상권이 지속 가능한 발전 모델을 만들 수 있도록 하겠다"고 말했다.한편 대전 중구는 내달 5일 '골목형 상점가 지정 확대 설명회'를 개최하고, 지역 소상공인 지원 및 상권 회복을 위한 다양한 정책을 추진할 계획이다.