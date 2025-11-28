참여연대, 국회에 헌법개정 입법 청원

큰사진보기 ▲참여연대 헌법개정안 입법 청원 기자회견참여연대가 27일 오전 9시 서울 여의도 국회소통관에서 내란 종식과 민주주의 회복을 위한 헌법개정안 입법청원 기자회견을 개최했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

참여연대가 27일 개헌의 핵심 방향으로 권한 분산과 민주적 통제 강화, 지방분권과 자치 강화, 기본권 확대 등을 제시했다.참여연대가 27일 오전 9시 서울 여의도 국회소통관에서 내란 종식과 민주주의 회복을 위한 헌법개정안 입법청원 기자회견을 개최했다.이날 참여연대는 "40여 년간 축적된 사회 변화와 개혁의 요구에 응해 헌법 개정 논의로 이어져야 한다"며 "내란 종식과 민주주의 회복을 위한 헌법개정안"을 제시했다.헌법 개정 입법청원안은 더불어민주당 남인순(대표 소개 의원)·김남근·김남희·송재봉·이주희 의원, 조국혁신당 신장식 의원, 진보당 전종덕 의원 등 7명 명의로 국회에 제출했다.기자회견에서 참여연대는 "현행 87년 헌법은 절차적 민주주의의 기틀을 마련한 헌법이지만 이른바 '제왕적 대통령'의 가능성을 제거하지는 못했다"며 "또한 40년 가까이 한 차례 개정도 없어 변화하는 사회적 가치를 담아내지 못하는 등 여러 한계도 보이고 있다"고 밝혔다.특히 "지난 12.3 비상계엄은 대통령이 주권자가 위임한 권력을 남용하여 헌정질서를 무너뜨리는 위헌·위법 행위를 했음에도 이를 견제하고 민주적으로 통제할 헌법적 장치가 미흡하다는 점을 다시 한번 확인시켰다"며 "12.3 내란 이후 주권자들은 '윤석열 파면'을 넘어, 내란을 가능케 한 정치·사회의 구조적 원인을 근본적으로 바꾸는 사회대개혁을 요구해왔다"고 주장했다.이어 "40여 년간 축적된 사회 변화와 개혁의 요구는 이제 헌법 개정의 논의로 이어져야 한다"며 "개헌의 필요성과 주요 방향에 관한 정치권의 공감대와 동의 기반은 이미 확인됐다. 이제 국회가 개헌특위를 구성해 개헌 논의에 착수하고, 11년 째 위헌 상태로 방치된 국민투표법을 개정하며, 시민들이 참여하는 개헌의 장을 마련해야 한다"고 촉구했다.참여연대는 지난 2018년 2월 '참여민주주의와 인권 실현을 위한 참여연대 헌법 개정안'을 청원한 바 있다. 이 청원안을 바탕으로 지난해 11월 내부에 헌법개정TF를 구성해 2025년 버전의 헌법 개정안을 마련했고, 참여연대 회원과 임원, 상근활동가 등 내부 구성원들과 토론하여 '내란 종식과 민주주의 회복을 위한 참여연대 헌법 개정안'을 성안했다.새로이 마련한 헌법 개정안은 ▲내란 종식과 민주주의 회복을 위한 개헌 ▲분권과 자치에 입각한 개헌 ▲정치개혁과 함께 하는 개헌 ▲기본 인권 및 사회적 기본권을 강화하는 개헌 ▲시대 변화에 조응하는 개헌 ▲직접민주제를 제도화하는 개헌 ▲시민들이 참여하고 주도하는 개헌 등을 헌법 개정의 기본 원칙으로 제시했다. 또한 개헌의 핵심 방향으로는 ▲권한 분산과 민주적 통제 강화 ▲지방분권과 자치 강화 ▲기본권 확대 강화를 제안했다.참여연대는 "국회는 개헌특위 구성으로 개헌 논의를 시작하겠다던 여러 번의 약속에도 불구하고, 아직까지 개헌특위 구성을 가시화하지 않고 있다"며 "오늘 제출하는 청원안이 국회 개헌 논의를 촉발하는 마중물이 되기를 바란다"고 밝혔다.기자회견은 이선미 참여연대 선임간사의 진행으로 이광수 참여연대 공동집행위원장이 헌법개정안의 경과와 취지를 설명했고, 한상희 참여연대 공동대표가 개헌안 주요 내용을 소개했다. 이지현 참여연대 사무처장은 개헌특위 등 국회의 신속한 논의를 촉구했다.특히 참여연대는 이날 오는 2026년 지방선거와 동시 개헌투표를 치르기 위해서는 시간이 많지 않은 만큼 국회가 하루 빨리 개헌특위를 구성해 개헌 논의에 착수할 것을 촉구했다.