'통일교 1억 수수' 권성동 재판서 10분 만에 진술 중단한 윤영호

통일교로부터 1억 원의 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원의 재판에 증인으로 출석한 윤영호 전 통일교 세계본부장이 "특검팀의 증거가 위법적으로 수집됐다"며 진술을 거부했다. 자신 또한 같은 혐의로 기소됐고 김건희 특검팀(민중기 특검)의 "위법증거 수집"을 주장해온 만큼 본인 재판의 불이익을 고려해 진술할 수 없다는 취지다.
서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 28일 오전 권 의원의 2차 공판을 열었다. 권 의원은 2022년 1월 5일 윤 전 본부장으로부터 통일교 현안 사업을 지원해줄 것을 제안받고 1억 원의 불법 정치자금을 수수한 혐의(정치자금법 위반)로 지난달 2일 구속기소됐다. 권 의원도 이날 재판에 수용번호 '2961'번 명찰을 달고 출석했으며 방청석의 응원 온 가족들을 향해 짧게 인사를 하기도 했다.
이날 재판에는 '1억 제공' 당사자로 지목되는 윤 전 본부장이 증인으로 출석했으나 대부분의 진술을 거부함에 따라 증인신문이 10여 분 만에 종료됐다.
윤 전 본부장은 "제가 피고인(권성동)과 같은 혐의의 공여자로 재판 받고 있고 주된 이슈는 (특검팀)의 위법 수집 증거에 대한 이슈"라며 "위법 수집 증거에 대한 부분은 진술을 거부하는 게 제 재판에서 필요할 것 같다"고 밝혔다. 앞서 윤 전 본부장 측은 지난 9월 30일 자신의 보석심문에서 "남부지검에서 청탁금지법 위반 혐의로 압수한 증거물을 별건인 정치자금법 위반 증거로 압수했는데 절차상 위법"이라고 주장한 바 있다("이미 배신자 낙인" 통일교 2인자, 보석 요청... 특검 "한학자·권성동 회유 우려" https://omn.kr/2fifv).
윤 전 본부장이 진술거부권을 행사하자 특검 측은 주신문을 포기하고 지난 김건희 4차 공판 당시 윤 전 본부장의 증인 신문 조서를 추가 증거로 제출하기로 결정했다. 10월 24일 김건희씨의 재판에 증인으로 출석한 윤 전 본부장은 권 의원에게 현금 1억을 공여한 사실에 대해 "기본적으로 맞다"고 대답한 바 있다(관련기사 : 통일교 전 간부 "권성동에 1억 전달" 윤석열 '정교유착' 전말 드러날까
https://omn.kr/2fskc).
윤 전 본부장은 향후 예정된 권 의원 측 변호인의 반대신문에도 진술 거부권을 행사할 것이라는 입장이다. 이날 윤 전 본부장에 대한 권 의원 측의 반대신문은 권 의원 측이 지난 3일 윤 전 본부장 재판 기록을 확보하지 못한 관계로 진행되지 못했다.
윤 전 본부장은 "저도 (1억원) 공여자 입장이지만 (특검팀 증거는) 100% 위법 수집 증거"라며 "반대신문에 나와도 드릴 답변은 제한적이다"라고 밝혔다. 이에 재판장은 "증인(윤영호)과 피고인(권성동)의 입장이 같은 부분이 있어서 진술이 본인한테 유리할 수 있다"며 "변호인과 상의해보고 결정해달라"고 당부하기도 했다.
남부지검 인계 증거 두고 '위법성' 공방... 재판부, 내달 17일 변론 종결
권 의원 측도 이날 재판에서 특검의 증거 수집 절차를 걸고 넘어지면서, 한동안 양측이 공방을 벌이기도 했다. 권 의원 측은 "(특검은) 권성동과 윤영호 등 압수수색 영장에 '기압수된 증거'로 카카오톡 메시지와 다이어리 기재 내역 등을 적시했다"며 "이들 증거들이 남부지검에서 어떤 경위로 넘어와 초기 압수수색 영장 단계에서 사용됐는지 정확히 밝혀야 한다"고 주장했다. 윤 전 본부장과 마찬가지로 남부지검에서 인계받은 증거들이 "위법 증거"라는 취지의 주장이다.
더불어 권 의원 측은 "청탁금지법 위반 증거를 가지고 증인(윤영호)에 대해서 추궁해 피고인(권성동)에게 정치적으로 (1억을) 교부했다는 진술을 받아낸 상황인데 사실 자체가 관련성이 없다"며 "절차가 위법하다"고 주장했다.
이에 특검 측은 "남부지검에서 (청탁금지법 위반으로) 압수했던 압수물이 (정치자금법 위반) 영장 범죄 사실과 관련성이 있느냐는 게 쟁점인데 이는 영장실질심사와 구속적부심에서 이미 소명했다"며 "관련성이 인정된다는 게 특검 입장"이라고 맞섰다. 또한 특검 측은 "의견서를 제출하지도 않고 갑자기 구두로 말씀하고 있다"고 불쾌해하기도 했다.
한편 재판부는 3회의 추가 기일을 지정하며 권 의원의 재판을 12월 내로 종결하기로 했다. 오는 12일, 15일, 17일이 차회 기일로 예정돼있다. 윤 전 본부장, 이아무개 전 통일교 재정국장(윤 전 본부장 아내) 등에 대한 증인신문을 차례로 진행한 후 17일 양측 최후진술을 끝으로 변론이 종결된다.