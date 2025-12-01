메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사는이야기

서울

25.12.01 12:01최종 업데이트 25.12.01 12:01

만 56세의 실직 1년 기록... 구직 급여 하루 6만 6000원

3월부터 10월까지 서울서부고용지원센터에 네 번 갔다

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
#1.

공덕역 1번 출구. 2025년 3월 6일 오전 열 시 삼십 분께. 길가 플라타너스 성긴 가지가 을씨년스럽되 곧 봄 올 낌새가 마땅히 뚜렷했다. 나무 옆 표지. 왼쪽으로 발길을 돌려야 서울지방고용노동청 서울서부지청에 닿을 거라고 가리켰다.

일자리 잃은 걸 알리러 가는 길. 마땅히 실업을 인정받을 것으로 짚었되 세상 일이 어디 늘 뜻대로던가. 나는 서울서부지청 앞까지 9분쯤 걸으며 내가 일자리를 잃은 까닭을 조용히 곱씹었다. 왜 일자리를 잃었느냐고 물어볼 테니까. 오가는 사람 얼굴이 어두워 보인 건 내 마음 탓이었고.

지청 4층 서울서부고용지원센터 상담 창구. 나는 "임기 만료"라 했고, 창구 담당자는 '계약 만료'로 알아들었을 터.

서울서부고용복지센터에 갔다 2025년 3월 6일 서울서부고용복지센터 상담 창구 앞(왼쪽)과 공덕역 1번 출구 앞(가운데). 오른쪽은 2025년 6월 12일 서울서부고용복지센터 상담 창구 앞.
서울서부고용복지센터에 갔다2025년 3월 6일 서울서부고용복지센터 상담 창구 앞(왼쪽)과 공덕역 1번 출구 앞(가운데). 오른쪽은 2025년 6월 12일 서울서부고용복지센터 상담 창구 앞. ⓒ 이은용

#2.

AD
센터에 다시 가 실업을 인정받았다. 2025년 3월 20일 오전 아홉 시 삼십 분께. 한 시간쯤 '구직 급여' 수급 교육을 받았고 '꿈을 응원하는 (고용노동부) 취업드림수첩'을 손에 쥐었다. 한국 노동 복지 짜임새 안에 선 건 처음. 고용노동부는 그달 13일부터 20일까지 8일 동안 내가 일을 잃었되 구직 급여 교육을 받으러 센터에 간 걸 새 일터를 찾으려 애쓴 것으로 보고 52만 8000원을 줬다.

52만 8000원 나누기 8일, 하루 6만 6000원꼴. 모두 더해 210일 동안 구직 급여를 받을 수 있되 달마다 새 일터를 얻으려 애쓴 걸 한두 개씩 내보이는 조건. 나는, 한두 개씩은 말할 것도 없고 열 차례씩 백 번이라도 움직일 수 있겠으되 구직 급여에 기대어 차분히 내게 걸맞은 일을 찾기로 했다. 내게 가까운 일. 넉넉히 땀흘릴 수 있을 노동.

#3.

또 공덕역 1번 출구. 2025년 6월 12일 오전 아홉 시 삼십 분께. 플라타너스 이파리가 제법 우거졌다. 코앞에 비 내릴 여름 냄새 물씬했으니까. 나무 옆 서울지방노동고용청 서울서부지청 표지를 다시 바라보진 않았다.

3월 21일부터 이날까지 3개월여 동안 달마다 26일 치 구직 급여 171만 6000원을 받았다. 78일간 514만 8000원. 4월과 5월 사이 내게 가까울 것으로 여긴 일터 면접이 두 차례 있었지만 나는 뜻을 이루지 못했다. 영화 <어쩔 수 없다> 속 만수가 호기롭게 말한 "삼 개월 내 재취업"은... 쏜살같았다.

#4.

서울서부고용복지센터에 갔다 2025년 9월 4일 공덕역 1번 출구 앞(왼쪽)과 서울서부고용복지센터 상담 창구 앞.
서울서부고용복지센터에 갔다2025년 9월 4일 공덕역 1번 출구 앞(왼쪽)과 서울서부고용복지센터 상담 창구 앞. ⓒ 이은용

서울서부고용지원센터 상담 창구. 2025년 9월 4일 오전 열 시 이십칠 분께. "10월 10일, 그다음엔 끝나는 거예요." 창구 담당자 말꼬리엔 붙잡을 만한 게 아무것도 없었다.

애초 10월 8일이었던 내 구직 급여 수급 기간이 끝난 것. 8일은 추석 연휴 끝이었기에 10일 실업 인정을 거쳐 13일 224만 4000원을 받았다. 9월 5일부터 10월 8일까지 34일간 실업한 채였되 새 일자리를 찾아 애쓴 걸 인정받아 받은 돈. 마지막 구직 급여. 정말 "그다음엔 끝나는 거"였다.

모두 더해 204일 동안 1346만 4000원. 7개월로 나누면 다달이 192만 3428원쯤. 퇴직 전 3개월 평균 임금의 60%를 기준으로 삼되 하루 6만 6000원으로 '상한 모자(샐러리 캡)'를 씌운 것이었기에 가족 기존 생계에 크게 모자랐다.

2025년 최저 임금 '월 209만 6270원'보다도 적었지만 얼마간 숨 가다듬고 새 일터를 찾아 나설 때 쓸 만큼은 됐다. 버틸 만했다는 얘기. 이 돈에 3년 7개월 치 언론노조 민주언론실천위원장 퇴직금을 더해 생계를 잇기도 했으니까.

#5.

2025년 11월. 지난 3월부터 8개월쯤 이어진 내게 걸맞은 새 일터 찾기. 나는 뜻을 이루지 못했다. 해 본 적 없는 데다 받을 임금을 크게 낮춘 일터까지 두드려 봤으나 모두 미끄러진 것. 몇 차례 서류 전형을 넘어 면접에 닿기도 한 걸 보면 그동안 짚은 '내게 걸맞은 새 일터 찾기'가 모두 터무니없는 곳은 아니었던 걸 방증했지만 끝내 미끄러지고 말았다.

1995년 4월 1일부터 29년 10개월 동안 이어진 언론 노동 이력. 만 56세. 오십 대 한국 노동자 발걸음이 무겁기 때문이었을 터. <어쩔 수 없다> 속 '만수'처럼 재취업하기가 녹록지 않다. 만수는 총을 들었지만 나는 구직 급여 하루 6만 6000원을 주머니에 넣었다. 그나마 '어쩔 수' 있던 버팀목. '만수' 손에도 총 말고 구직 급여를.

덧붙이는 글 | 이 기사는 brunch.co.kr/@eunyongyi에도 실립니다.


#실업#고용노동부#구직급여#서울서부고용복지센터#6만6000원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이은용 (eunyongyi) 내방

글 짓는 은용이. 전 언론노조 민주언론실천위원장, 뉴스타파 객원 기자, 전자신문 기자와 논설위원과 출판 담당.




독자의견1

연도별 콘텐츠 보기