법원, 방통위의 유진그룹 YTN 인수 승인 취소

방송통신위원회의 유진그룹 YTN 인수 승인 처분이 취소됐다.서울행정법원 행정3부(재판장 최수진 부장판사)는 언론노조 YTN지부와 YTN우리사주조합이 방통위의 YTN 최다출자자(최대주주)변경 승인 처분을 취소해달라고 제기한 소송에서 28일 원고의 손을 들어줬다. '2인 체제 방통위에서 의결돼 승인된 것은 절차상 하자가 있어 위법하다'는 원고의 주장을 받아들인 것이다.앞서 지난 2023년 유진그룹은 공기업인 한국KDN과 한국마사회가 보유하고 있던 YTN지분(30.95%)을 인수한 뒤 그해 12월 방통위에 최대주주변경 승인을 신청했고, 방통위는 2024년 2월 승인 처분을 내렸다. 당시 방통위원 5명 가운데 3명이 공석인 상황에서 윤석열 대통령 추천 방통위원(김홍일, 이상인) 2명만 안건을 논의해 승인 처분을 내렸다.같은 달 언론노조 YTN지부와 YTN우리사주조합은 서울행정법원에 방통위 승인 처분 취소소송을 제기하면서 ▲매각 승인이 방통위원 2명에 의해 결정돼 절차적으로 위법한 점 ▲의결에 참여한 이상인 방통위 부위원장은 유진그룹 오너의 변호인을 맡았던 점 ▲방통위가 유진 측이 추가 제출한 자료에 대한 심사를 제대로 하지 않은 점 등을 이유로 매각 결정이 위법하다고 주장했다.이들은 또한 "보도전문채널의 최다액출자자변경심사 기준은 방송의 공적 책임, 공정성, 사회적 신용, 시청자 권익 보호를 제시하고 있다"면서 "유경선 유진 회장이 검사에게 뇌물을 준 혐의로 징역형이 확정되고, 기획재정부 복권수탁사업에도 탈락하는 등 유진 기업의 사회적 신용은 매우 낮다, 방송의 공정성, 공익성 추구를 위한 노력을 기대하기도 어렵다"고 강조하기도 했다.