현대차 배터리 안성캠퍼스 유치, 김동연 "K-배터리 혁신의 안성맞춤 거점"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 28일 안성시 서운면 제5일반산업단지에서 안성시·현대차그룹·GH·윤종군 국회의원과 차세대 배터리 연구소 설립을 위해 투자협약을 체결한 뒤, 시설을 돌아보고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"현대자동차 배터리 안성캠퍼스는 K-배터리 혁신의 안성맞춤 거점이라고 생각합니다."

경기도가 현대차그룹의 미래 모빌리티 배터리 특화 연구 개발 거점인 안성 배터리 연구소(안성캠퍼스) 유치에 성공했다. 김동연 경기도지사는 28일 안성시 서운면 제5일반산업단지에서 차세대 배터리 연구소 설립을 위한 투자협약을 체결하면서 "미래 모빌리티 산업을 선도하고, 연구 개발과 제조가 융합되는 시설로 발전할 것으로 기대한다"고 말했다.이번 투자협약에는 현대차그룹, 안성시, 경기주택도시공사(GH), 윤종군 국회의원이 참여했다. 경기도는 이번 협약으로 경기 남부지역이 미래 모빌리티 혁신의 중심지로 자리매김하는 것은 물론 지역경제 활성화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.현대차 배터리 안성캠퍼스 유치는 경기도의 전방위적인 협상과 행정 지원의 결과다. 현대차의 요구조건에 부합하는 최적의 부지를 신속히 제시하고, 대규모 시설 운영에 필요한 인프라를 안정적으로 공급할 수 있는 여건을 마련했다. 특히 경기도는 전력공급을 조기에 확보하기 위해 한국전력과 긴밀한 협의에 나섰으며, 산업단지 계획 변경, 추가 물량 배정 등 주요 인허가를 신속하게 처리해 기업의 조기 착공을 지원했다.김동연 지사도 이날 "오늘은 특별히 경기도 직원들을 칭찬해 주고 싶다"면서 "배터리 공장이 부지를 물색한다는 정보를 입수하고 현대차그룹과 초기부터 계속 협의하면서 안성에 유치했다"고 관련 부서 직원들의 유치 노력을 치하했다.경기도·안성시·현대차그룹·GH·윤종군 국회의원은 이날 협약을 통해 대규모 배터리 개발 거점 구축과 안정적 운영을 지원하기 위한 협력체계를 명문화했다.협약에는 연구소 조성에 필요한 용지 공급 및 기반시설 구축을 안성시와 경기주택도시공사가 적기에 지원하고, 경기도는 원활한 인허가 등을 위해 행정적 지원을 제공한다는 내용이 담겼다. 또한 현대차그룹은 안성 제5일반산업단지를 중심으로 배터리 연구·시험·검증 기능을 강화하고, 향후 개발 인프라 확충 가능성에 대해서도 적극 검토하기로 했다. 아울러 협약 당사자들은 지속적인 실무협의회 운영을 통해 사업 추진 과정에서의 애로사항을 신속히 해결하고, 개발 거점 조성을 위해 공동 노력하기로 합의했다.현대차그룹은 지난해 12월 안성 제5일반산업단지를 최종 입지로 확정한 이후 기초·철골 공사를 진행하고 있으며, 이번 협약을 통해 연구시설 건립을 본격화한다. 연구소는 총 19만 6,631㎡ 부지에 조성되며, 2026년 11월 준공을 목표로 하고 있다. 투자 완료 시 고급 연구·기술 인력 고용이 예상돼 지역경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.이곳은 차량 요구조건을 정밀하게 반영한 고난도 실증 환경에서 배터리 설계·공정 기술을 종합적으로 검증하는 연구 거점으로 운영된다. 특히 전극, 조립, 활성화 등 셀 제조 전 공정을 수행할 수 있는 첨단설비를 구축하고, 기술 적용 가능성과 품질, 안전성을 반복 검증할 계획이다.이날 안성에서 19번째 민생경제 현장투어에 나선 김동연 지사는 "안성이 모빌리티 배터리부터 축산에 이르기까지 각종 산업의 요람으로, 경기남부권의 중추적인 도시로 발전하고 있다"고 말했다. 김 지사는 이어 "계획대로 잘 추진해 더 많은 투자 유치가 되면서 현대차그룹의 발전과 경기도의 발전이 함께 시너지효과를 낼 수 있도록 힘을 모았으면 좋겠다"고 덧붙였다.김보라 안성시장은 "행정 절차를 중요하게 고집하기보다는 기업의 입장에 최대한 맞춰서 신속하게 처리하고 유연하게 대처해 현대자동차가 안성에 첫 삽을 뜨고 첫출발을 함께하게 됐다"며 "대한민국 미래 모빌리티 산업에서도 중요한 전기가 되는 날이라고 생각한다. 현대자동차가 (안성에 온 것을) 후회하지 않도록 늘 든든한 동반자로 함께 가겠다"고 약속했다.양희원 현대차그룹 사장은 "전동화라는 전 세계적 변화 속에서 미래 EV 생태계를 주도하기 위해서는 지자체와의 협력 그리고 배터리 기업과의 긴밀한 파트너십이 중요하다"며 "경기도와 안성시, 현대차그룹이 함께 참여해 배터리 산업을 체계적으로 육성함으로써 안성이 국가경쟁력을 강화하는 중요한 거점이 될 것이다. (안성) 연구시설을 통해 배터리 경쟁 기술력을 확보하는 한편, 기업 경쟁력을 넘어 국가경쟁력을 선도해 나가겠다"고 말했다.윤종군 국회의원은 "안성에 오셔서 배터리 잘 만들어서 돈만 잘 버는 게 아니라 직원들이 정주하면서 안성의 매력에 푹 빠지고 기업도 많이 성장해 갔으면 좋겠다"며 "대한민국 경제 성장에 일조하는 안성을 만들어 나가도록 노력하겠다"고 강조했다.경기도는 현대차그룹의 신규 배터리 개발 거점 운영이 안정적으로 이루어질 수 있도록 관계 기관과 협력을 강화하고, 향후 차세대 배터리 개발의 허브로 발전할 수 있도록 지원체계를 유지할 계획이다.