대전환의 시대 '제4차 국제개발협력 기본계획', 그 향방은?

조찬세미나27일 국회의원회관에서 열린 국회 글로벌지속가능발전·인도주의포럼 주최 조찬세미나

한승헌발제하는 한승헌 한국행정연구원 글로벌개발협력센터 소장

이재정인사말을 하는 이재정 의원

한국 국제개발협력과 ODA는 그동안의 '양적 확대' 중심 접근에서 벗어나, '성과와 책임성의 균형'을 중시하는 새로운 과제에 직면하고 있다.27일 국회의원회관 제9간담회실에서 열린 국회 글로벌지속가능발전·인도주의포럼 주최 조찬세미나에서는 제3차 국제개발협력 종합기본계획의 평가와 제4차 기본계획 방향을 둘러싼 논의가 심도 있게 펼쳐졌다. 국회의원과 국제기구, 글로벌 기업, 시민사회 등 다양한 주체 약 30여 명이 참석해 한국 개발협력이 직면한 대내외적 도전과 향후 전략적 선택을 논의했다.이날 세미나에서 발제를 맡은 한승헌 한국행정연구원 글로벌개발협력센터 소장은 제3차 기본계획(2021~2025)의 성과와 한계를 짚으며 한국 개발협력이 "대전환기"에 진입했다고 진단가했다. 그는 재원 확대 등 정량 지표는 대체로 목표를 충족했지만, 협력체계의 정합성·중복 사업 문제·성과관리 체계 미비 등 정성 지표에서는 상당한 보완이 필요했다고 지적했다.한 소장에 의하면, 팬데믹 이후 보건·교육·디지털 공공 부문은 성장했지만, 유무상 비율과 비구속성 원조 비율은 기관별 편차가 커 안정적 목표치 달성이 어려웠다. 특히, 한 소장은 시민사회 협력사업 예산 확대 목표는 거의 진전이 없어 다음 계획에서 개선이 필수적이라고 덧붙였다. 그는 "협력의 외형은 커졌지만 협력 유형별 성과 지표가 부재해 실제로 얼마나 효과적으로 협력했는지 평가하기 어렵다"고 지적했다.정책 체계에서도 전략–중점과제–세부과제 간 연계가 약해 인과 구조를 파악하기 어렵다는 문제가 제기됐다. 한승헌 박사는 "이는 단순한 운영상의 허점이 아니라 향후 실질적 성과 중심 ODA 체계를 구축하기 위해 반드시 해결해야 할 과제"라고 강조했다.한 소장은 제4차 기본계획(안)이 ▲ 성과 중심 ODA ▲ 혁신성 강화 ▲ 글로벌 가치 실현 ▲ 상생 협력이라는 네 가지 축으로 설계됐다고 설명했다. 주요 변화로는 무상원조 조직의 단계적 통합, 디지털·AI 기반 공공행정 역량 지원 강화, 통합적 성과관리 체계 구축, 기후·보건 등 글로벌 공공재 기여 확대, 개발금융 활성화 등이 제시됐다.중점 과제에는 기후변화 대응, 보건 접근성 강화, 디지털 생태계 구축, 개발금융 동원, 민관·시민사회 협력 고도화, 수원국 주도성 확대 등이 포함됐다. 한 소장은 특히, "무엇보다 디지털 전환을 단순한 기술 이전이 아닌 파트너 국가가 스스로 생태계를 구축하도록 지원하는 과정으로 바라봐야 한다"는 점을 강조했다. 그는 "성과 중심 접근이 오히려 현장의 경직성을 초래하지 않도록 제도적 완충장치도 필요하다"고 부연했다.이날 세미나를 주재한 이재정 더불어민주당 의원(경기도 안양시 동안구 을. 국회 글로벌지속가능발전·인도주의포럼 대표)은 "한국 ODA는 국제적 변화와 국내 예산 제약이 교차하는 중대한 전환점을 맞고 있다"며 "국회는 글로벌 책임국가로서의 위치를 지키기 위해 역할을 다하겠다"고 밝혔다.또한 이 의원은 "국회–국제사회–기업–시민사회가 함께한 글로벌펀드 재정 공약 사례처럼 협력의 힘을 제4차 기본계획 수립 과정에서도 이어가야 한다"고 강조했다.같은 당 조정식 의원(경기도 시흥시 을)은 "글로벌 사우스의 부상과 국제정세 변화 속에서 한국이 책임 있는 중견국으로서 국제개발협력에 더 큰 역할을 해야 한다"고 강조했다. 조 의원은 특히 글로벌펀드 재정 보충 과정에서 한국이 2억 달러 기여를 유지해 이사국 투표권을 확보한 점을 "국제적 책임을 강화한 의미 있는 결정"이라고 평가했다.임미애 더불어민주당 의원(비례대표)은 국제 조달시장과 연계한 ODA 전략을 제시하며 "UN 영양강화 쌀, 친환경 차량 조달 등에서 한국 기업이 뛰어들 기회가 크다. 정부가 행정·인증·언어 장벽을 제거하면 조달시장 진입 확대가 가능하다"고 말했다.엠마 캠벨 국경없는의사회 사무총장은 주요 공여국의 지원 축소 흐름 속에서 "한국의 인도적 지원은 더욱 중요해졌다"며 수단, 콩고민주공화국, 예멘, 로힝야 등 최악의 위기지역에 대한 지속적 관심과 지원을 요청했다.국제개발협력 학회 회장을 맡고 있는 곽재성 경희대 국제대학원 교수는 한국 ODA가 앞으로 나아갈 방향을 보다 근본적으로 짚었다. 그는 "진정한 글로벌 책임강국으로 도약하기 위해선 글로벌 가치 실현에 동참하면서 성과와 혁신에 기반한 상생의 개발협력을 추진해야 한다"고 강조하며, 단순한 예산 증액을 넘어 구조적 혁신이 필요하다고 말했다.또한 후발 공여국으로서 경쟁력을 확보하기 위해서는 현장에서 사업을 수행하는 인적자원에 대한 투자와 처우 개선이 핵심이라고 지적했다. 곽 교수는 "현장 인력의 전문성과 안정성이 담보되지 않으면 어떤 성과관리 체계도 작동하기 어렵다"며 인력 기반 혁신의 중요성을 거듭 강조했다.한국은 앞으로 5년 동안 제4차 기본계획을 통해 새로운 개발협력 지형 속에서 전략적 방향을 설정해야 한다. 예산 제약, 글로벌 사우스의 부상, 주요 공여국의 지원 축소 등 복합적 변화 속에서 성과 중심·혁신 기반·수원국 주도성 강화라는 원칙을 어떻게 조화시키는지가 핵심 변수로 떠오르고 있다.디지털 전환, 기후 대응, 인도적 지원, 개발금융 등 글로벌 아젠다 속에서 한국이 어떤 기여국으로 자리매김할지는 이제 막 시작된 제4차 기본계획 논의에 달려 있다. 성과와 책임성, 혁신과 상생 사이에서 어떤 균형점을 찾느냐가 한국 ODA의 미래를 규정할 것으로 보인다.