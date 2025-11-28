논산시의회 민병춘 의원, 문화유산 '제자리 찾기' 요구

큰사진보기 ▲민병춘 논산시의원이 28일 열린 문화예술과 행정사무감사에서 은진미륵과 미내다리 미교비(중수비) 관련 유물 환원을 촉구하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

관촉사 대웅전 앞에 서 있는 국보 제323호 은진미륵 청동 백호와 미륵 조성당시 있었던 수정백호 모습

논산 관촉사 은진미륵에서 떨어져 나온 수정 '백호'. 수십 년째 부여박물관 수장고에 머물러 있다.

논산 강경의 역사적 교통로를 증명하는 은진 미내다리 중수비가 부여박물관 야외에 서 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의 핵심 문화유산이 오랜 세월 지역을 떠난 채 박물관 수장고와 야외에 방치돼 있다는 지적이 제기됐다.민병춘 논산시의원은 28일 열린 시의회 행정사무감사(4일차)에서 문화예술과를 대상으로 "관촉사 은진미륵(국보)과 관련한 중요한 유물이 아직도 타지에 머물고 있다"며 "논산의 상징을 되찾는 일에 시가 적극 나서야 한다"고 촉구했다.문제의 유물은 은진미륵의 이마에 감입됐던 수정 '백호(白毫)'다. 미륵의 지혜와 자비를 상징하는 가장 중요한 요소로, 969~1006년 조성 당시 천연 수정으로 만들어졌다. 오랜 풍화 작용 끝에 1521년 자연 탈락하면서 세 조각으로 파손됐고, 도난 피해까지 겪었다.1961년 반환됐지만, 관리 부실과 재도난 우려가 크다는 이유로 충남도 지시에 따라 국립부여박물관으로 이관됐다. 이후 지금까지 60여 년간 수장고에 머무르고 있다.민병춘 의원은 "힘겹게 되찾은 유물이지만 정작 고향과 시민은 볼 수 없다"며 "관촉사는 물론 논산의 역사, 종교, 정신이 담긴 유물은 원래 자리에서 숨 쉬어야 가치가 살아난다"고 강조했다.1731년 강경 상인과 승려들이 자체 모금으로 건설했던 미내다리는 한때 호남과 충청을 잇는 국가 교통망의 요충지였다. 그 역사와 공사 내역을 기록한 '은진 미교비(중수비)' 역시 현재 국립부여박물관 후정 야외에 세워져 있다.민병춘 의원은 "논산 경제사의 중요한 증거가 외지에 방치돼 있다"며 "원위치 복원을 바라는 시민 뜻을 시가 대변해야 한다"고 말했다.민 의원은 "문화유산을 지키는 최선의 방법은 시민 곁에 두는 것"이라며 국가유산청·박물관과 협의를 즉시 추진하라고 요구했다.이에 대해 문화예술과장은 "전문 수장 시설 등 검토할 사항이 있지만 관계기관과 협의를 진행하겠다"고 답했다.논산시는 은진미륵을 중심으로 문화도시 기반을 구축해 왔다. 지역사회 향토사학자들은 "국보와 그 정체성이 분리된 현 상황을 바로잡아야 한다"며 환원 필요성에 공감하고 있다.문화계에서는 "문화유산 환원은 논산의 역사성과 도시 정체성 회복과 직결되는 일"이라는 평가도 나온다. 한편 논산시 행정사무감사는 오는 12월 3일까지 이어진다.