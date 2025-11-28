무단투기 금지 안내판 아래에도 쓰레기가... 제주 곶자왈의 비극

큰사진보기 ▲구좌-성산 곶자왈에 버려진 불법폐기물. ⓒ 곶자왈사람들(제주의소리) 관련사진보기

큰사진보기 ▲경고판 아래 버려진 불법폐기물 ⓒ 곶자왈사람들, 제주의소리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한경-안덕 곶자왈에 버려진 불법폐기물. ⓒ 곶자왈사람들, 제주의소리 관련사진보기

큰사진보기 ▲조천-함덕 곶자왈에 버려진 불법폐기물. ⓒ 곶자왈사람들, 제주의소리 관련사진보기

큰사진보기 ▲한경-안덕 곶자왈에 버려진 불법폐기물. ⓒ 곶자왈사람들, 제주의소리 관련사진보기

생활쓰레기, 농업폐기물, 폐가전제품, 건축폐자재까지. '제주의 허파'라 불리는 곶자왈 곳곳에서 벌어진 쓰레기 무단투기 실태가 적나라하게 드러났다.이 같은 현실은 (사)곶자왈사람들(상임대표 김보성)이 27일 개최한 '2025 곶자왈 무단투기 조사 결과 공유 및 개선방안 마련 워크숍'을 통해 밝혀졌다.곶자왈사람들은 올해 7월부터 11월까지 ▲조천읍(선흘리, 교래리, 와흘리, 북촌리) ▲구좌읍(덕천리, 동복리, 김녕리, 세화리) ▲성산읍(수산리) ▲애월읍(소길리) ▲대정읍(동일리, 영락리, 무릉리, 신평리) ▲한림읍(금악리) ▲안덕면(동광리, 서광리, 덕수리, 화순리) ▲한경면(저지리, 청수리) 곶자왈 지역에 대해 총 21회에 걸쳐 무단투기 실태조사를 진행했다.조사 결과 곶자왈 곳곳에 갖가지 폐기물이 쌓여있는 실태가 확인됐다. 곶자왈 내 임도가 개설돼 있는 곳, 소나무재선충 방제 작업로가 만들어졌던 곳, 도로 옆 함몰지, 농로 주변, 도로가 끊기는 곳 등 차량 진입이 용이한 곳에서 주로 무단투기가 이뤄졌다.버려진 품목도 다양했다. 매트리스, 냉장고, 세탁기 등 대형 폐가전에서부터 폐창호, 파이프, 시멘트, 폐목재, 스티로폼 같은 건축용 폐기물, 폐타이어, 폐농약병, 농업용 비닐, 썩은 농산물 등 농업 부산물, 각종 음료병까지 종류를 가리지 않았다.치워지지 않은 폐기물 위로는 풀이 자라고, 쓰레기에 고인 빗물이 썩어 악취를 풍기는 곳도 있었다.심지어 '무단투기 금지' 안내판 바로 아래에도 새로운 쓰레기가 쌓여 있었다. 곶자왈사람들은 이를 두고 "행정의 관리 부실이 무단투기를 사실상 방조하고 있다"고 지적했다.워크숍에 참석한 환경단체와 주민들은 근본 대책 마련을 위해 ▲법적 처벌 강화 ▲상습 투기지역 CCTV 설치 ▲마을 청년회 연계 감시단 운영 ▲제주도의 종합 대책 수립 ▲행정기관의 관리·감독 강화 등 의견을 제시했다.곶자왈사람들은 "곶자왈은 제주의 지하수 함양을 책임지는 높은 투수성 지형, 생물종다양성이 집중된 생태 보전 핵심지역"이라며 "조사 결과를 지역사회와 공유한 만큼, 제주의 생명줄인 곶자왈 보전을 위한 실효성 있는 근본 대책 마련 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.