정동영 "정부 대북정책 핵심은 '평화 공존'" 강조

정동영 통일부 장관이 "이재명 정부의 대북정책 핵심은 '평화공존'"이라고 강조했다.정 장관은 28일 오전 코리아나호텔에서 열린 '평화공존·공동성장의 한반도 실현 방안 학술회의'에서 김병대 통일정책실장이 대독한 환영사를 통해 "평화는 국민 행복의 전제조건이자 가장 확실한 안보인 만큼, 남북관계를 '적대적인 두 국가'가 아닌 '통일 지향의 평화적 두 국가 관계'로 전환해 나가는 것이 현 시점의 최우선 과제"라면서 이같이 밝혔다.정 장관은 이어 "정부는 북한 체제를 존중하고, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 추진하지 않는다는 3원칙을 확고하게 견지하면서 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 남북관계를 만들어 나가고자 한다"고 설명했다.그는 대북 전단 살포 중단, 대북 확성기 방송 중단 등 이재명 정부 출범 직후 취한 일련의 조치들을 거론하면서 "앞으로도 실질적인 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 조치를 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.정 장관은 "한반도 평화 구조의 실질적 진전을 위해서는 북미관계 등 북한과 국제사회 간의 관계 정상화가 반드시 필요하다"면서 "정부는 북미 대화가 조속히 개최될 수 있도록 긴장 완화와 대화 여건 조성을 위한 적극적이고 대승적인 조치를 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.