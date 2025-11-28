[속보] 조태용 전 국정원장 구속 기소... "홍장원 거짓말쟁이 취급"

내란특검(조은석 특별검사)이 조태용 전 국가정보원장을 구속 기소했다.
내란특검 박지영 특검보는 28일 오전 브리핑에서 "금일 특검은 조태용 전 국정원장을 12.3 비상계엄 보고의무를 위반하고 정치중립성을 지키지 않고 정치관여한 혐의 등으로 공소 제기했다"라고 발표했다.
박지영 특검보는 "조태용은 방첩사에 정치인 체포활동을 지원하라는 윤 전 대통령 지시를 (홍장원으로부터) 보고받아 국가안전보장에 중대한 영향을 미치는 폭동행위를 인지하고도 국정원장으로서 아무런 조치를 취하지 않고 그런 사실이 드러나자 자신의 직속 부하를 거짓말쟁이로 취급하며 이를 은폐하고 특정정파의 이익을 대변하는 데 활용했다"라고 비판했다.
앞서 조태용 전 원장은 지난 12일 ①직무유기 ②위증 ③허위공문서 작성·행사 ④국회 증언·감정법 위반 ⑤국정원법(정치관여 금지) 위반 ⑥증거인멸 혐의로 구속됐다.
[관련 기사] '홍장원 거짓말쟁이 몰이' 조태용 끝내 구속..."증거인멸 염려"
https://omn.kr/2g0jy
*자세한 기사가 이어집니다.