사회

25.11.28 11:42최종 업데이트 25.11.28 11:59

[속보] 조태용 전 국정원장 구속 기소... "홍장원 거짓말쟁이 취급"

국가정보원법 위반, 직무유기, 위증 등의 혐의를 받는 조태용 전 국가정보원장이 11일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원에 들어서고 있다.
국가정보원법 위반, 직무유기, 위증 등의 혐의를 받는 조태용 전 국가정보원장이 11일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원에 들어서고 있다. ⓒ 연합뉴스

내란특검(조은석 특별검사)이 조태용 전 국가정보원장을 구속 기소했다.

내란특검 박지영 특검보는 28일 오전 브리핑에서 "금일 특검은 조태용 전 국정원장을 12.3 비상계엄 보고의무를 위반하고 정치중립성을 지키지 않고 정치관여한 혐의 등으로 공소 제기했다"라고 발표했다.

박지영 특검보는 "조태용은 방첩사에 정치인 체포활동을 지원하라는 윤 전 대통령 지시를 (홍장원으로부터) 보고받아 국가안전보장에 중대한 영향을 미치는 폭동행위를 인지하고도 국정원장으로서 아무런 조치를 취하지 않고 그런 사실이 드러나자 자신의 직속 부하를 거짓말쟁이로 취급하며 이를 은폐하고 특정정파의 이익을 대변하는 데 활용했다"라고 비판했다.

앞서 조태용 전 원장은 지난 12일 ①직무유기 ②위증 ③허위공문서 작성·행사 ④국회 증언·감정법 위반 ⑤국정원법(정치관여 금지) 위반 ⑥증거인멸 혐의로 구속됐다.

[관련 기사] '홍장원 거짓말쟁이 몰이' 조태용 끝내 구속..."증거인멸 염려" https://omn.kr/2g0jy

직무유기 및 국정원법상 정치중립 위반 등 혐의로 구속된 조태용 전 국가정보원 원장이 18일 서울 서초구 순직해병특검 사무실에 조사를 받기 위해 출석하고 있다.
직무유기 및 국정원법상 정치중립 위반 등 혐의로 구속된 조태용 전 국가정보원 원장이 18일 서울 서초구 순직해병특검 사무실에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스

*자세한 기사가 이어집니다.
#조태용

댓글
류승연 (syryou)
    • 안녕하세요. 오마이뉴스 류승연기자입니다.

    선대식 (sundaisik)
    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

