"11월에 녹조라니" 충청인 상수원 대청호 녹조 저감방안 토론

큰사진보기 ▲대청호보전운동본부와 충북물포럼이 오는 12월 3일 오후 2시부터 ‘상수원 녹조저감 대응방안’을 주제로 제2차 대청호포럼을 진행한다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북, 충남, 대전, 세종 등 충청인이 식수로 사용하는 대청호의 녹조 저감방안에 대한 토론회가 열린다.대청호보전운동본부와 충북물포럼이 오는 12월 3일 오후 2시부터 '상수원 녹조저감 대응방안'을 주제로 제2차 대청호포럼을 진행한다. 행사는 청주시 문암동에 있는 청주국제에코콤플렉스에서 2시간 가량 진행된다.이번 포럼은 민·관·학계 전문가들이 대청호 녹조 문제 해결을 위한 의견을 공유하고 대안을 모색하기 위해 마련됐다. 서울대학교 최지용 교수가 '녹조란 무엇인가? 진실과 오해'란 주제로 발표를 맡았다.K-water 금강유역본부 조주영 물환경부장은 '대청호 녹조발생 특성 및 처리현황'을, 한국생명공학연구원 안치용 책임연구원은 '상수원 녹조저검 정책방향과 기술동향'에 대해 발표한다.이상진 전 금강유역물관리위원장이 좌장을 맡아 집중토론을 진행한다.동국대 송미영 바이오환경공학과 객원교수, 먹는물네트워크 백명수 상임이사, 한국쌀전업농중앙연합회 임병희 사무초장, 충북대학교 지역건설공학과 송철민 교수, 대전환경운동연합 이경호 사무처장이 토론자로 나선다.대청호보전운동본부에 따르면 대청호의 경우 올 한해동안 145일 조류경보가 발령됐도, 73일 동안 경계단계가 발령됐다.수온이 하강한 11월에도 여전히 조류가 발생하는 등 녹조문제가 점점 더 심각해지고 있다.녹조는 청산가리의 100배 독성을 지난 '마이크로시스틴'을 배출한다. 국제암연구소가 발암가능물질로 규정하고 있다.급성중독을 일으킬 경우 간이 손상하고, 만성적으로 노출되면 간암 발병을 촉진한다.