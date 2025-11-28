'장경태 성추행 의혹'에 민주당 "사안 가볍게 보지 않아"

성추행 혐의로 고소 당한 장경태 더불어민주당 의원과 관련해 민주당은 "진실이 밝혀질 때까지 신중한 입장"을 취한다면서 "사안 자체를 가볍게 보고 있지 않다"는 입장을 냈다. 정청래 민주당 대표는 전날 장경태 의원 성추행 의혹 언론보도가 나온 이후 긴급히 윤리감찰단에 진상조사를 지시했다.
28일 민주당 최고위원회의 종료 후 기자들과 만난 박수현 수석대변인은 장경태 의원 관련 사안이 비공개 최고위원회의에서 논의됐는지 묻는 취재진에게 "민주당 윤리감찰단은 매우 독립적으로 운영된다"면서 "윤리감찰단의 향후 일정이 어떻게 되는지라는 질문도 (지도부가) 하기 어려운 상황"이라고 답했다. 즉 윤리감찰단의 진상조사가 진행되고 있기 때문에 지도부가 이를 의논하기 어렵다는 의미다.
박 수석대변인은 "윤리감찰단의 조사 결과에 따라 당 지도부가 추가적으로 할 일이 있는지 살펴보겠다"면서 "진실이 밝혀질 때까지 (민주당은) 신중한 입장을 갖고 있다. 이 사안 자체를 가볍게 보고 있지 않는다"라고 말했다.
'장 의원이 현재 맡고 있는 당직에 대한 사퇴 의사 유무' 질문에 박 수석대변인은 "아직 없다"라고 답했다. 장 의원은 현재 민주당 서울특별시당 위원장, 당원주권정당특위 위원장, 민주당 지방선거기획단 공천제도분과장을 역임하고 있다.
지난 27일 서울경찰청은 장경태 의원을 대상으로 한 고소장이 접수돼 정식 수사에 착수했다고 알렸다. 혐의는 '준강제추행'으로, 고소인은 지난해 말 서울 모처의 모임에서 장 의원으로부터 추행을 당했다는 입장이다. 장 의원은 "전혀 사실이 아닌 허위 무고"라며 법적 대응을 예고했다.
