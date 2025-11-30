'열무 명란 고로케'로 특허 출원까지 낸 18세 여고생의 꿈

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성과 창업]

큰사진보기 ▲한국여성경제인협회가 개최한 '2025 미래여성경제인육성사업 통합 워크숍'이 지난 21일 개최됐다. ⓒ 한국여성경제인협회 관련사진보기

AD

[여성과 기업]

[여성과 세계]

큰사진보기 ▲히잡 쓴 여성 프로복서 제이나 나사르가 자신의 인스타그램에 올린 '프로 데뷔' 포스터. ⓒ 제이나 나사르 관련사진보기

[여성의 시간]

"한 지역 정도의 규모 리더에서 전국 규모 리더로 옮기려고 할 때였는데요. 채용 공고가 나왔길래 읽어봤는데 처음 든 생각이 '와 이건, 내가 될 리 없겠다'였어요. 그런데 그 자리를 뽑는 책임자가 저한테 그 공고에 대해 얘기를 하더라고요.

'남성 지원자들은 채용 공고를 보면 본인이 30%만 맞는 거 같아도 그냥 지원하는 편이에요. 그런데 여성들은 내가 100% 맞다는 확신이 있어야만 지원하는 경우가 많아요. 그냥 지원해요'라고요. 그렇게 말해준 게 이렇게 생각하게끔 도움을 줬어요. '너보다 자격을 덜 채운 사람들도 이 자리에 지원하고 있어, 그러니까 너도 그냥 해' 그 말이 큰 힘이 됐어요. 특히 유색인 여성으로서 '나도 그냥 해봐야겠다'라는 용기를 주었죠. '나라고 안 될 거 없잖아'."

'열무 명란 고로케'로 특허 출원을 한 여고생이 있습니다. 창원중앙여고에 재학중인 임하리(18)씨인데요. 임하리씨는 한국여성경제인협회(여경협) 프로그램을 통해 7개월 간 멘토링을 받았고, 직접 개발한 레시피로 특허 출원까지 냈다고 합니다.지난 21일 여경협은 '2025년 미래여성경제인육성사업(육성사업) 통합 워크숍'을 개최했는데요. 여경협은 그동안 중소벤처기업부와 함께 여학생을 대상으로 창업·취업 육성 사업을 진행해왔고, 이 날 워크숍은 그 성과를 공유하는 자리였습니다. 올해는 전국 30개교의 여고생·여대생 1200명이 ▲여성 CEO 특강 ▲여성기업 현장탐방 ▲글로벌 비즈니스 현장탐방 ▲실전 창업 멘토링 ▲선행기술조사 및 지식재산권(IP) 코칭(코칭 프로그램)에 참여했는데요.여경협은 창업 멘토링에 접수된 713건의 기획안 중 선발한 우수 아이디어의 사업화를 돕는 코칭 프로그램을 올해 처음 도입했다고 합니다. 그 결과, 특허 11건· 상표 19건, 저작권 2건 등 총 32건의 지적재산권 출원이 진행 중에 있습니다. 임하리씨 특허 출원도 그 중 하나고요.워크숍에 참석한 임하리씨는 <뉴시스>와의 인터뷰에서 "여경협 프로그램 덕분에 확실한 꿈이 처음으로 생겼다, '열무 명란 고로케' 특허 준비를 하면서 온라인 식품 쇼핑몰 창업이란 목표를 세웠다"라고 말했습니다. 임씨는 "부모님이 맞벌이를 하셔서 초등학교 2학년 때부터 간단한 요리를 시작했고 그때부터 늘 새로운 조합으로 음식을 해 먹는 걸 좋아했다"며 "아이디어만 갖고 있고 아무것도 모르는 상태였는데 여경협에서 처음부터 차근차근 알려주셨다, 그 과정에서 자영업 관련 책도 읽고 요리 학원을 다니면서 미래를 계획했다"고 전했습니다.박창숙 여경협 회장은 "올해 여학생들이 보여준 도전과 성과는 단순한 숫자가 아니라 새로운 미래를 향한 첫 걸음이며, 대한민국 경제의 내일을 여는 '밑돌'이라 생각한다"며 "진로, 창업, 나아가 글로벌 진출까지 실질적인 성과가 이어질 수 있도록 안정적인 지원 체계를 마련하겠다"고 강조했습니다.롯데면세점이 고용노동부가 주관하는 '2025 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐습니다.롯데면세점이 유연근무제와 일·육아 병행 지원 제도를 균형 있게 강화해 온 점에서 높은 평가를 받았다고 하는데요. 특히, 여성 직원은 6개월 단위 최대 2회 사용 가능한 난임휴가, 최대 10개월까지 확대된 산전 무급휴가 등 임신과 출산 단계에서 실질적인 도움을 받을 수 있었다고 하네요. 자녀 돌봄 제도도 강화해, 기존 만 8세였던 연장육아휴직 사용 기한을 만 12세로 확대했고 남성 직원 역시 자녀 입학 후부터 만 12세까지 초등돌봄휴직을 최대 1년 사용할 수 있도록 했습니다.제도의 실용성은 실제 사용률을 통해 드러나겠죠. 롯데면세점의 육아휴직 사용률은 여성 94%, 남성 83%에 달한다고 합니다. 한국보건사회연구원에 따르면 2023년 기준 한국의 남성 육아휴직 사용률은 24.2%. 롯데면세점 직원들은 한국 남성 평균 3배에 달하게 육아휴직을 사용하고 있는 셈입니다.세계 프로복싱 사상 처음으로 히잡을 착용한 여성이 프로 데뷔전에서 판정승을 거머쥐었습니다. 독일 국적 레바논계 선수 제이나 나사르(27)가 그 주인공입니다.26일(현지시간) 파키스탄 라호르에서 개막한 제2회 국제복싱챔피언십(IBC) 대회 첫날 여성 밴텀급으로 출전한 제이나 나사르는 태국 출신 카노콴 위룬팟 선수와 6라운드 경기를 펼쳤는데요. 심판 3명의 만장일치로 나사르의 판정승이 선언됐습니다.이날 경기에서 나사르는 머리와 팔다리를 모두 덮는 히잡 겸 전신커버를 착용했습니다. 머리에 쓴 후드에는 2017년부터 그를 후원해 온 나이키의 로고가 새겨져 있었는데요. 나사르가 BBC스포츠와 한 인터뷰에 따르면, 그는 13살 때부터 복서가 되기로 결심했다고 합니다. 그 때도 히잡을 쓰고 긴팔 옷을 입었지만, 당시 독일 아마추어 권투 규정상 이 같은 복장은 허용되지 않았다고 하네요. 나사르는 규정을 바꾸는 것부터 시작했습니다. 긴팔 옷과 히잡을 착용하고 권투 경기를 치를 수 있도록 설득해내는데 성공했습니다. 이에 베를린 챔피언에 올랐으며 독일 챔피언 벨트까지 따냈습니다.그러나 국제 경기에서는 아직 규정이 바뀌지 않았었죠. 그는 19살 때 국제 규정 변경 운동을 벌였고, 2019년 국제복싱협회(IBA)는 히잡 금지 규정을 폐지했습니다. 나사르는 BBC스포츠와의 인터뷰에서 "나 때문에 아마추어 권투에서 모든 여자 선수들은 히잡을 쓰고 경기할 수 있고 자신의 정체성을 지킬 수 있게 됐다"며 "이것이 나의 가장 자랑스러운 승리"라고 말했습니다.'사고를 확장하자'를 모토로 다양한 사람들의 이야기를 전하고 있는 유튜브 채널 '희야기HeeChan'(구독자 12.9만 명)은 미국 자선단체 디렉터로 일하고 있는 아시아계 미국인 사라(Sarah)의 이야기를 전했는데요.미국 명문 공립대학교 UC버클리를 졸업한 그녀는 실리콘밸리 자선단체에서 10년 이상 일해온 경험을 나누어 주었습니다. 그 중 인상적인 구절을 전합니다.