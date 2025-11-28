김상욱 "당 휴대전화 제출 요구, 불쾌해 거부... '1인1표제' 논쟁과는 관련 없어"

큰사진보기 ▲28일 김 의원은 자신의 페이스북에 "'정청래 당대표님이 제 휴대전화를 검사했다'라는 취지의 언급이 며칠 새 많아졌다"면서 정 대표와 한민수 당대표 비서실장이 김 의원에게 공개적인 입장을 올릴 것을 권유했다며 운을 뗐다. ⓒ 김상욱 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

김상욱 더불어민주당 의원이 정청래 민주당 대표의 지시로 본인의 휴대전화를 제출하라는 요구가 있었음을 밝혔다. 김 의원은 해당 요구를 받은 의원이 본인뿐만 아니라 더 있다고 밝혀 논란이 예상된다.28일 김 의원은 자신의 페이스북에 "'정청래 당대표님이 제 휴대전화를 검사했다'라는 취지의 언급이 며칠 새 많아졌다"면서 정 대표와 한민수 당대표 비서실장이 자신에게 공개적으로 입장을 올릴 것을 권유했다며 운을 뗐다.김 의원은 "약 두 달 정도 전, 사법개혁특위 활동과 관련하여 윤리감찰단에서 대면조사 및 휴대전화 제출요구가 있었다. 그러나 잘못된 요구이고 선례를 남겨서는 안된다는 생각에 거부했다"며 "다른 의원님 몇 분도 비슷한 요구를 받았던 것으로 알고 있다"고 했다.이어 "자칫 오해의 소지가 있는 일이라 위 일이 외부로 알려지지 않기를 바랐지만, 공개적으로 이루어진 일이라 당시 일부 기자님들 사이 위 사실이 회자되었다"며 해당 사건이 최근 당내에서 논란이 불거진 '대의원·권리당원 1인 1표제 도입 당헌·당규 개정'과 직접 관련된 일이 아니고, 정 대표가 직접 요구한 일도 아니라고 덧붙였다.김 의원은 지난 비상계엄 이후 국민의힘 비공개 의원총회와 권성동 당시 국민의힘 원내대표의 대화 녹취록이 유출되었을 당시 국민의힘이 자신을 유출한 당사자로 지목했었던 사건을 언급하며 "국민의힘에서 있었던 압박 경험 때문에 민주당 입당 후 휴대전화 제출 요구가 제게 불쾌감과 실망감을 준 것은 사실"이라면서 "동료 국회의원을 믿지 못한다는 오해 또는 심리적 압박을 주려 한다는 오해로 이어질 수 있기에 앞으로도 그런 시도는 없었으면 하는 개인적 바람"이라며 휴대전화 제출요구를 에둘러 비판했다.그러면서도 그는 "위 일이 사실과 달리 지나치게 확대해석되어 당의 화합을 저해하고 갈등을 유발하며 음모론으로 이어져서는 안 된다고 생각한다"며 "지나친 확대해석과 의미 부여는 사실과 다른 평가를 가져올 수 있고, 당의 건강함을 지켜가는데도 도움이 되지 않기에 조심해야 한다"라고 확대해석 및 음모론은 자제해줄 것을 당부했다.김 의원은 "우리 민주당은 급하다. 낭비할 시간과 에너지가 없다. 내란재판부, 내란특별법, 3대특검의 3가지 중요 내란종식현안은 여전히 결과를 내지 못하고 있고 더욱 당력을 집중해야 할 테마"라며 "그렇기에 우리 민주당은 더욱 서로 존중하고 화합하며 책임 있는 언행으로 신뢰 주는 책임정당으로서 모범이 되어야 한다"고 강조했다.이어 "실수와 잘못을 탓하기 보다 더 나은 발전을 위한 동력이 되도록 서로 격려하고 바로잡아주기를 바란다. 이것은 이 시대를 살아가는 우리의 사명이기도 하다"며 "더 이상 불필요한 논쟁과 오해와 갈등을 줄이고, 화합과 존중으로 당원과 국민께 신뢰받는 민주당을 함께 건설해 가면 좋겠다"고 부연했다.한편 김 의원이 언급했듯 김 의원의 입장 발표 이전에 이미 정 대표의 지시로 김 의원이 휴대전화를 검사받았다는 얘기가 나온 바 있다.24일 이상호 기자가 운영하는 유튜브 채널 '고발뉴스'에 출연한 강수영 변호사는 "정청래 대표가 당대표가 된 이래 당내 현역 의원들이 누적되어 온 스트레스가 있다. 소위 말해서 '기강잡기'다. 기강잡기가 의원들이 느끼기에는 너무 강하고 폭력적으로 느껴진다고 한다"라며 "비판적인 목소리를 내면, 김상욱 의원이 대표적인데, 뭔가 이의를 제기하면 휴대전화 검사당하고 이런 일들이 생기니까 정 대표에 대해서 다른 말을 못하겠다고 하더라"고 주장했다.