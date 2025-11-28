꽃의 도시 태안, 2026 원예치유박람회 준비 본격화

큰사진보기 ▲지난 24일 군청 중회의실에서 열린 ‘기본 및 실시설계 용역 최종보고회’에는 군 관계자 16명과 범군민지원협의회 전창균 회장, 김관래 사무국장, 태안군 화훼협회 한평희 회장 등 민간 전문가 4명이 참석한 가운데 열렸다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회장의 주요 도로변인 회전 교차로에 태안을 상징하는 조형물이 설치될 예정이다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회장 위치한 태안군 안면도 입구인 안면판목운하 표지석앞에 꽃 조형물이 설치될 예정이다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회가 개최되는 2026년 4월 충남 태안군 읍면 주요 도로변 곳곳에는 다양한 꽃들이 식재될 예정이다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

충남 태안군이 2026 태안국제원예치유박람회를 앞두고 도시 전역을 꽃과 치유의 공간으로 바꾸는 가로화단 정비사업에 본격 나선다.지난 24일 충남 태안군청 중회의실에서 열린 '기본 및 실시설계 용역 최종보고회'에는 이주영 부군수를 비롯한 주요 간부와 읍·면장들과 범군민지원협의회 전창균 회장, 김관래 사무국장, 태안군화훼협회 한평희 회장 등 20여명이 참석해 치유박람회 성공을 위한 도시 경관 전략을 공유하고 의견을 교환했다.이번 사업은 단순히 박람회장 주변을 꾸미는 수준을 넘어, 국도 32·38·77호선과 국지도 96호선, 박람회 진입로, 읍·면별 특화 화단까지 연결되는 치유 경관 네트워크를 구축하는 대규모 도시재생 프로젝트다. 보고회에서는 박람회 개최 시점인 4~5월을 중심으로 최대 개화를 연출할 수 있는 식재 전략, 내염·내풍·내공해성 수종 선정, 라벤더·로즈마리·블루세이지 등 치유식물 중심 구성 등이 구체적으로 제시됐다.특히 주목할 점은 회전교차로 꽃 조형물이다. 단순한 장식물이 아닌 태안의 역사와 문화를 상징하는 랜드마크로 기획됐다. 연육교 교차로는 태안읍성 '동안문'을 모티브로 방문객을 환영하고, 방포 저수지 교차로는 전통 청자를 꽃으로 형상화했다.아일랜드리솜 교차로는 지구 형태와 해당화를 결합해 태안의 자연과 세계적 연계를 나타내며, 신온 교차로는 판목 안면운하 역사와 초화를 결합한 의미 있는 디자인이 적용된다. 전문가들은 조형물의 시야 확보와 안전성을 현장에서 재검토할 필요가 있다고 강조했다.또한 각 읍·면에는 생활권 단위 특화 화단이 조성된다. 태안읍은 '사람의 활력', 소원면은 '숲의 안정', 남면은 '꽃의 회복', 근흥면은 '태양의 위로', 고남면은 '바람의 숨', 이원면은 '바람의 정화'를 콘셉트로 마을마다 다른 치유 스토리를 담는다. 이를 통해 박람회 기간뿐 아니라 이후에도 태안을 찾는 관광객에게 1년 내내 힐링 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.보고회에서는 지역 화훼농가 참여 확대 방안도 강조됐다. 태안은 백합, 국화, 수선화 등 전국 최고 수준의 화훼 생산지임에도 기존 관급사업에서는 참여가 제한적이었다. 군은 관급 자재에 등록되지 않은 품종도 농가에 견적 기회를 제공하고, 협회를 통해 품종 단순화와 식재 품종 확정 협의를 진행하기로 했다. 이를 통해 17억9천만 원 규모의 사업비가 지역 경제로 순환되며, 원예산업 성장과 일자리 창출에 기여할 것으로 기대된다.범군민지원협의회의 역할도 부각됐다. 협의회는 주민 자율 꽃동산·꽃길 조성, 박람회 분위기 조성 캠페인, SNS 홍보, 관광객 환대 등 현장 기반 실천 활동을 주도하며 군과 민간을 연결하는 핵심 조직으로 기능할 예정이다.보고회에서 제시된 '정화-회복-활력' 3단 경관 전략은 태안의 자연성과 문화, 도시성을 한눈에 보여주는 설계 방향으로 평가받는다. 백사장해수욕장에서 방포 저수지까지는 '정화의 길'로 청정 해안 경관을 강조하고, 박람회장으로 이어지는 구간은 '회복의 길'로 상징적 조형물과 포토존을 배치하며, 도심과 해안을 연결하는 구간은 '활력의 길'로 사람과 도시가 만나는 공간으로 설계된다.군 관계자는 "이번 가로화단 정비사업은 박람회 준비를 넘어 정원 도시 태안이라는 장기적 도시 브랜드를 구축하는 프로젝트"라며 "도시의 첫인상을 꽃으로 바꾸고, 지역 농가와 주민이 함께 만드는 지속 가능한 경관을 완성하겠다."고 밝혔다.2026년 봄, 태안 전역은 꽃과 치유의 경관으로 새롭게 단장될 예정이다. 도로와 화단, 교차로와 마을 곳곳이 방문객에게 '꽃의 도시 태안'이라는 인상을 전달하며, 지역 경제와 원예산업, 주민 참여가 결합된 지속 가능한 도시 재생 모델이 될 전망이다. 태안은 박람회를 시작으로, 꽃과 바다, 사람과 자연이 어우러진 새로운 도시 브랜드를 세상에 보여줄 준비를 하고 있다.