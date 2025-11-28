순방 마친 이 대통령 국정 지지율 60%... 잘한다는 이유 1위 '외교'

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 28일 한국갤럽 11월 4주차 조사에서 전주 조사 대비 변화 없는 60%로 집계됐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 1%p 오른 31%로 나타났다.
한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명(총통화 8377명, 응답률 11.9%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).
지역·연령별로 보면, 대구/경북(5%p↑, 41%→46%, 부정평가 40%)과 70대 이상(3%p↓, 50%→47%, 부정평가 40%)을 제외한 대다수 응답층에서 과반 이상의 긍정평가를 얻었다. 특히 부산/울산/경남(11%p↑, 49%→60%, 부정평가 25%)과 60대(10%p↑, 49%→59%, 부정평가 33%)의 긍정평가가 큰 폭으로 상승했다.
서울(2%p↑, 55%→57%, 부정평가 34%)과 40대(2%p↑, 75%→77%, 부정평가 21%)의 긍정평가도 전주 대비 소폭 상승했지만 그 외 지역·연령대의 긍정평가는 전주 대비 하락하는 모양새였다.
지역별로는 인천/경기(3%p↓, 63%→60%, 부정평가 33%), 대전/세종/충청(5%p↓, 60%→55%, 부정평가 33%), 광주/전라(5%p↓, 89%→84%, 부정평가 14%)에서 전주 대비 3~5%p 하락했다. 연령별로는 18·19세 포함 20대(2%p↓, 53%→51%, 부정평가 30%)와 30대(2%p↓, 56%→54%, 부정평가 37%), 50대(2%p↓, 72%→70%, 부정평가 26%)의 긍정평가가 소폭 하락했다.
이념성향별로는 보수층(n=276)의 긍정평가가 전주 대비 3%p 오른 36%(부정평가 57%)로 집계됐다. 대구/경북과 부산/울산/경남, 60대의 긍정평가 상승과 같은 흐름이다. 반면 중도층(n=374)의 긍정평가는 전주 대비 2%p 내린 64%(부정평가 26%)로 나타났다. 진보층(n=242)의 긍정평가는 전주 대비 변화 없는 85%(부정평가 11%)였다.
국정수행 긍·부정평가자들에게 각각 자유응답으로 그 이유를 물은 결과, 국정수행 긍정평가 사유 1순위는 '외교'(43%), 부정평가 사유 1순위는 '경제/민생'(14%)이었다. '외교'를 꼽은 응답은 전주 조사 대비 9%p 늘었고 '경제/민생'을 꼽은 응답은 전주 조사 대비 5%p 늘어난 결과다.
이 대통령의 G20 정상회의 계기 중동·아프리카 4개국 방문 순방 성과에 대한 긍정적 평가, 환율 급등세 등의 최근 경제 상황에 대한 부정적 평가들이 반영된 것으로 추정된다.
민주 42%-국힘 24%-무당층 26%
한편, 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)은 더불어민주당 42%, 국민의힘 24%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1% 순으로 나타났다. 특정정당을 지지하지 않는 무당층은 26%다.
민주당 지지도는 전주 대비 1%p 하락, 국민의힘 지지도는 전주 대비 변화가 없었다. 한국갤럽은 "8월 중순 이후 민주당 지지도 40% 내외, 국민의힘 지지도 20%대 중반 구도가 이어지고 있다"고 설명했다.
자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.