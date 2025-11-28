순방 마친 이 대통령 국정 지지율 60%... 잘한다는 이유 1위 '외교'

큰사진보기 ▲아프리카·중동 4개국 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 26일 성남 서울공항에서 환영나온 김민석 국무총리, 강훈식 대통령비서실장 등과 인사하고 있다. 2025.11.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 28일 한국갤럽 11월 4주차 조사에서 전주 조사 대비 변화 없는 60%로 집계됐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 1%p 오른 31%로 나타났다.한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명(총통화 8377명, 응답률 11.9%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).지역·연령별로 보면, 대구/경북(5%p↑, 41%→46%, 부정평가 40%)과 70대 이상(3%p↓, 50%→47%, 부정평가 40%)을 제외한 대다수 응답층에서 과반 이상의 긍정평가를 얻었다. 특히 부산/울산/경남(11%p↑, 49%→60%, 부정평가 25%)과 60대(10%p↑, 49%→59%, 부정평가 33%)의 긍정평가가 큰 폭으로 상승했다.서울(2%p↑, 55%→57%, 부정평가 34%)과 40대(2%p↑, 75%→77%, 부정평가 21%)의 긍정평가도 전주 대비 소폭 상승했지만 그 외 지역·연령대의 긍정평가는 전주 대비 하락하는 모양새였다.지역별로는 인천/경기(3%p↓, 63%→60%, 부정평가 33%), 대전/세종/충청(5%p↓, 60%→55%, 부정평가 33%), 광주/전라(5%p↓, 89%→84%, 부정평가 14%)에서 전주 대비 3~5%p 하락했다. 연령별로는 18·19세 포함 20대(2%p↓, 53%→51%, 부정평가 30%)와 30대(2%p↓, 56%→54%, 부정평가 37%), 50대(2%p↓, 72%→70%, 부정평가 26%)의 긍정평가가 소폭 하락했다.이념성향별로는 보수층(n=276)의 긍정평가가 전주 대비 3%p 오른 36%(부정평가 57%)로 집계됐다. 대구/경북과 부산/울산/경남, 60대의 긍정평가 상승과 같은 흐름이다. 반면 중도층(n=374)의 긍정평가는 전주 대비 2%p 내린 64%(부정평가 26%)로 나타났다. 진보층(n=242)의 긍정평가는 전주 대비 변화 없는 85%(부정평가 11%)였다.국정수행 긍·부정평가자들에게 각각 자유응답으로 그 이유를 물은 결과, 국정수행 긍정평가 사유 1순위는 '외교'(43%), 부정평가 사유 1순위는 '경제/민생'(14%)이었다. '외교'를 꼽은 응답은 전주 조사 대비 9%p 늘었고 '경제/민생'을 꼽은 응답은 전주 조사 대비 5%p 늘어난 결과다.이 대통령의 G20 정상회의 계기 중동·아프리카 4개국 방문 순방 성과에 대한 긍정적 평가, 환율 급등세 등의 최근 경제 상황에 대한 부정적 평가들이 반영된 것으로 추정된다.한편, 현재 지지하는 정당(당명 로테이션, 재질문 1회)은 더불어민주당 42%, 국민의힘 24%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1% 순으로 나타났다. 특정정당을 지지하지 않는 무당층은 26%다.민주당 지지도는 전주 대비 1%p 하락, 국민의힘 지지도는 전주 대비 변화가 없었다. 한국갤럽은 "8월 중순 이후 민주당 지지도 40% 내외, 국민의힘 지지도 20%대 중반 구도가 이어지고 있다"고 설명했다.자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.