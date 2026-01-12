"병원보다 춤연습실에 나오는 게 더 좋대요"

큰사진보기 ▲제천 시니어들(60대~80대)의 ‘흥지무’(한국춤) 공연무대.큰 박수를 받아내 연말연시 장안의 화제가 되었다. 2025.11.8 내토전통시장 다목적광장 앞줄 좌부터:김옥선 박정희 김승자 뒷줄 좌부터:강옥자(75세. 의림무용단장) ⓒ 김경원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제천 시니어 여성들에게 한국춤을 강의하고 있는 전세정 씨. ⓒ 김경원 관련사진보기

- 춤 수업 교실 안이 열기와 열의로 가득차 있는데, 주로 어떤 분들을 가르치나요?

- 춤을 지도하고 계시는 곳은? 가르치는 한국춤의 종류는?

- 어르신들에게 춤을 지도하며 드는 생각은?

큰사진보기 ▲공연장에 오르기 직전까지 제자들의 춤을 엄격히 지도하는 전세정 안무가(검정 옷)2025. 11 ⓒ 김경원 관련사진보기

- 시니어 분들에게 한국춤 지도를 하며 어려웠던 점은?

큰사진보기 ▲제천시 어르신들에게 한국춤을 강의하고 있는 전세정 무용가 ⓒ 김경원 관련사진보기

- 어떤 분들로부터 춤을 배웠나요? 한국춤의 매력은?

▲제천의 시니어춤꾼들의 한국무용 '겨울'(지도:전세정 안무:우리춤 체조협회 박상철) 60대~80대 제천 어르신들이 ‘노란빛 인생 예술제’(주관: 제천시노인종합복지관)에서 1년 동안 배운 춤 <겨울>을 발표해 큰 호응을 얻었다. -제천 문화회관 대강당 2025.11.12 촬영:김경원 관련영상보기

- 이루고 싶은 꿈이 있다면?

큰사진보기 ▲수확한 농작물을 들고 있는 제천의 시니어 춤꾼들농사일과 춤연습으로 바쁜 나날을 보내고 있다. (맨 우측: 글쓴이) ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲'87세 춤꾼 권청자의 토크콘서트' 포스터주최:제천문화예술학교 ⓒ 김경원 관련사진보기

충북 제천시 중심가에는 오래된 중앙시장, 내토시장, 동문시장이 있다. 이 가운데 내토(제천의 옛 명칭)시장은 '문화관광형 시장'으로 대통령상을 받은 이름난 곳이다.이곳 상인들의 모임 내토전통시장상인회(회장:김정문)에서는 2025년 9월 6일 '내토 전통시장' 한복판에 야외 무대와 객석이 있는 '다목적 광장'을 만들었다. 상인들의 쉼터이자 다양한 기능을 수행하는 전통시장의 소통 거점 공간을 위한 총사업비 28억 8천만 원으로 조성되었다.그런데 지난 2025년 11월. 이 야외 무대 위에서 한국춤을 선보인 특별한 무용팀이 있다. 이들은 꽃다발을 손에 들고온 어린 손자와 가족 친지들에게는 물론, 장을 보러 온 관객들로부터 박수갈채를 받았다.장안의 화제거리가 된 이 분들은 60대에서 80대까지의 연령층으로 구성된 시니어 여성팀. '2025 제천 국제한방천연물산업 엑스포' 등 여러 지역 행사로부터도 콜을 받고 있는 이들은, 매년 봄가을 행사철이 되면 주업인 농사일과 춤공연을 병행해야 하므로 눈코 뜰 새 없이 바빠 수면이 부족할 지경이라고.이 시니어들에게 한국춤을 지도하고 있는 전세정(61) 강사를 지난 2일 만났다. 어르신들에게 춤을 가르치는 일을 큰 보람으로 여긴다는 그는 현재 '정민류 교방춤 보존회' 제천지부장이자 (사)'한국무용지도자협회' 제천지부 의림무용연구소장을 겸하고 있다."김태화(69), 김승자(87) 어르신 분을 중심으로 60대부터 80대까지의 여러분들이고요. 우리팀 가운데 김승자 어르신은 최고령자이신데, 하루 일정이 춤을 추시느라 병원에 다닐 짬도 없이 바쁘시답니다. 멀리서 40분 간 버스를 타고 오시는 분도 계시고요, 청일점이신 허무산(86)님도 계셔요. 각자 밥과 반찬을 싸오셔서 점심도 나누시는 '의림무용단'(단장 강옥자)도 지도하고 있습니다.제천이 자연치유를 표방하는 도시라, 서울서 사시다가 암 치유 등으로 몸이 아프셔서 내려와 사시며 춤 추시는 분도 계신데, 많이들 쾌차하셔요. 공기가 맑아선지 춤을 추셔서인지는 모르겠지만요. 김옥선(82) 어르신의 경우 허리수술을 두 번이나 하셨는데, 춤을 추신 후에 좋아지셨지요. 그럴 땐 지도하는 보람을 느낀답니다.""'정민류 교방춤 제천지부' 사무실 수업은 실버반, 초급반, 공연반으로 나누어져 있습니다. 노인종합복지관, 내토전통시장 문화센터 이외에도 춤동아리 '한사위' 등 가야할 곳이 많아요. 제가 차가 없어서 운전을 못하니, 이동 하느라 하루에 택시를 7번 타본 적도 있네요. 음악과 함께 몸을 움직이는 것처럼 행복한 일이 없다시며 즐거워들 하시니, 저도 이리 바쁜 일정을 소화하고 있는 것 같아요. '입춤' '축원무' '성주풀이' '흥지무' '살풀이' '한량무' '진도북춤' 임이조 선생의 '화선무' 등을 가르칩니다.""힘든 농사일 하시면서 몸이 아프심에도 불구하고 춤을 한바탕 추고나면 몸이 덜 아프다고 하시지요. 병원보다 춤연습실에 나오는 편이 더 좋다고... (미소) 춤을 추며 행복해 하시는 모습을 보면서, 저도 그 좋은 에너지를 받고요. 어려운 시절 한 몸으로 버텨 오셨던 분들이세요. 허리와 무릎 수술 등 병 한 가지 씩은 다 갖고 계시다고 봐야죠.독거노인 분들도 꽤 있으시고, 주말이면 도시에서 찾아오는 아들딸사위에게 밥해서 먹이는 것보다 춤 친구 분들과 춤추며 수다 떠는 편이 더 낫다고 말하시는 분도 계셔요.(웃음). 청일점 허무선(86) 할아버님도 열정적이시고요, 성격도 좋으셔서 인기시랍니다. 아무튼 이 분들은 춤 가족인 셈이에요. 또 춤 연습실에서 귀가하셔도 춤사위를 익히며 복습을 하셔야 해서 외로워 할 시간 따위 없으시다고.우리나라 전통을 많이 접하고 살아오신 세대라 한국무용에 깃든 춤동작을 잘 이해하시고, 공감하며 받아들이고 잘 흡수하십니다. 현 어르신 세대가 삶이 춤이 되는 마지막 세대라는 생각에 아쉬운 마음이 들기도 하지요.""15년 정도의 인연으로 지도하고 있는데요~ 기초부터 차근차근 쌓아가야 호흡을 케어하며 몸을 자연스럽게 움직일 수 있게 되는데, 대부분이 장년이나 노년이 되어서야 춤을 접하시는 분들이라, 차분히 배우시려는 의지를 갖고 접근하시는 분이 드물고, 동작도 어렵고 지키고 챙겨야 할 부분이 많아 접근하기 어려워합니다. 조금이라도 더 맘 편히 한국무용을 접근하실 수 있도록 고민하고, 또 노력하고 있습니다.""청소년기까지 남원, 순창, 담양 ,전주 등지에서 예향의 영향을 받으며 자랐습니다. 어머님 친구의 추천으로 12살 때에 춤 스승과 만났는데요, 그 분은 기방 출신이셨어요. 권번에서 교육을 받았다고 해요. 그러니까 그 분이 제 춤의 첫 발디딤, 첫 스승이셔요. '전주 아씨'님이라 불렀답니다.빨간색 다우다(여성복이나 양복 안감, 넥타이, 리본 따위를 만드는 데에 사용되는 광택이 있는 얇은 평직 견직물)로 어머님이 지어주신 치마 저고리와 흰 버선을 신고 배웠고요. 지금도 생생히 떠올릴 수 있는데, 그 선생님은 머리카락 한 올도 흐트러짐이 없으셨어요. 유난히 정갈하셨던 몸언어, 말투. 그러니까 예인의 마음가짐을 강조하셨지요. 그 분이야말로 제 춤의 정서적 근거이자 원천이지요.또 40대에 김진옥(명지대 자연미래교육원 전통무용과정 지도교수)님, 이숙자(서울 명지대 교수)님, 심규순(용인 명지대 교수)님을 통해 늦은 나이에 무용학사를 취득했고, 박은하(한혜경류 춤 보존회) 선생님께도 지도받고 있습니다. 모두 재주가 마음보다 앞서면 어린아이에게 위험한 칼을 쥐어주는 것이라며 마음 다스림이 먼저임을 강조하시는 분들이시지요.춤의 매력이라 하면...한국무용의 핵심인 '정중동'이란 고요함에서 움직임을 가져오고, '동중정'이란 움직임속에서 고요함을 마음 안에 들이는 그런 매력에 깊이 빠져 여태껏 헤어나지를 못하고 있네요.(미소)""흥겨운 우리춤으로 어깨를 들썩여 삶이 더 신명나고 행복하길 바라는 마음입니다. 제천에 넓은 무용실과 공연장, 식사, 휴식공간을 갖춘 문화공간을 마련할 수 있다면 좋겠습니다."전세정 강사는 평생학습에 공헌한 이들에게 주는 '제천시장상', '공로상'을 받았으며, 그가 지도해온 무용팀들은 '충북노인건강대축제(2016, 2018)' 전통무용 부문에 참여해 대상 등을 수상했다.