도시철도 무임승차 비용 지원 국민청원 5만 명, 국회서 논의할까

큰사진보기 ▲무임비용 정부지원 노조 홍보물현재 서울지하철 전동차 벽면에 붙어 있는 무임비용 관련 홍보물이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

전국 도시철도 공익서비스(PSO) 비용 정부 재정지원 법제화 국민동의 국회청원이 5만 명을 넘어섰다.지난 10월 27일부터 시작된 온라인 국회 청원은 마감일(30일간) 이틀을 앞두고 지난 24일 5만 명을 넘어섰고 마감일인 26일 5만 2186명의 국민들이 국회 청원에 동의했다.이로써 국회에서 본격 논의에 들어갈 것으로 보인다.청원인은 지난 10월 27일 청원 취지를 통해 "우리나라는 2025년 초고령사회 진입으로 노인인구 비율이 바야흐로 20.3%를 넘어 65세 이상 어르신의 도시철도 무임 수송 인원도 가파르게 증가했다"며 "무임 수송이 아니었다면 당연히 받아야 할 운임을 못 받음으로써 그 부담을 오롯이 떠안은 전국 도시철도 운영기관은 재정상황이 악화돼도 도시철도 지속 가능성도 장담할 수 없다"고 밝혔다.이어 "각 지자체 지원에 의존하게 되어 지자체의 주요 기능인 시민 안전망 구축 및 복지 예산의 축소로 이어져 더 큰 문제가 야기되고 있다. 도시철도를 통한 자유로운 이동권 보장을 위해 무임 수송은 지속돼야 한다"며 "이를 위해 코레일과 같이 무임수송 손실을 국비 지원으로 법제화해야 한다"고 청원했다.실제 1984년 도입 당시 65세 이상 노인비율은 4.1%에 불과했고, 2025년 현재 20.3%까지 증가한 상태이다. 이로 인해 전국 6개 도시철도 운영기관 손실액은 2024년 기준으로 7228억원으로 당기순손실의 58%를 차지했다.도시철도 운영기관은 다각적인 경영 개선 노력에도 만성적인 운영비 부족과 금융 부채 증가가 이어지고 있다. 보유 부동산 매각, 신사업발굴, 인건비 절감, 부정승차 단속 등 경영 개선을 지속하고 있으나 재정 여건 개선에는 역부족이라는 것이다.이로써 무임수송손실(PSO) 국비 보전을 위해 지원 근거인 도시철도법의 개정이 필요하다고 강조하고 있다.현재 도시철도법 개정안 3건, 노인복지법-장애인복지법 개정안 2건이 제22대 국회에서 발의돼 현재 상임위에 계류된 상태이다.