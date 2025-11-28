충남 도내 학교 90%, 교사 방송 및 정보기기 업무 전담

큰사진보기 ▲전교조 충남지부 소속 교사가 충남교육청 앞에서 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

충남 도내 유·초·중·고 교사의 90% 이상이 방송시시설 및 정보화기 유지관리 업무를 떠안고 있는 것으로 파악됐다. 충남도내 763개 학교 중 701개 학교에서 교사들이 관련 업무에 투입되고 있는 것.앞서 지난 10월 4일 충남 아산의 한 중학교 교사가 자택에서 숨진 채 발견됐다. 해당 교사는 담임업무외에도 방송기기 운영과 정보화기기 수리 업무까지 도맡아 온 것으로 알려졌다. 해당 사건을 계기로 교사들의 '과도한 정보화기 기기' 관련 업무가 도마에 올랐다.이런 가운데 27일 전교조 충남지부(아래 지부)는 "충남의 관내 유치원 및 초·중·고교 총 763곳에서 방송 시설 및 정보기기 관리 업무를 교사가 담당하는 비율이 90%에 달한 것으로 충남교육청 공식 통계 자료에서 확인됐다"고 밝혔다.지부는 "이지윤 충남도의원(더불어민주당)을 통해서 확보한 방송 시설 및 정보기기 관리 업무 관련 충남교육청의 행정사무감사 자료를 보면 충남 763개 전체 학교에서 교내 정보 네트워크, 디바이스 고장시 신고 접수 등의 유지 및 관리 업무를 교사에게 맡긴 학교가 701개로 91.9%에 이른다"고 밝혔다.그러면서 "학교 내 학생용 태블릿PC 관리 업무를 교사에게 맡긴 학교도 723개로 94.76%에 달했다"라며 "소속 학교의 정보 기기뿐 아니라 학생들이 사용하는 태블릿PC도 교사가 관리하는 일에 내몰리는 것"이라고 지적했다.지부는 "교사를 관련 업무(방송기기 및 정보화기기 업무)에서 제외하고 전담인력을 배치해야 한다"고 강조했다.