논산시 주차정책 도마 위… 서원 의원 집중 추궁

큰사진보기 ▲서원 논산시의원이 교통과 행정사무감사에서 공영주차장 조성 불균형 문제를 지적하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회가 진행 중인 2025년도 행정사무감사에서 강경읍 공영주차장 조성 과정이 도마 위에 올랐다.특정 지역에 주차장이 과도하게 몰렸을 뿐 아니라, 시가 부지를 매입하기 직전에 토지 소유주가 바뀐 사례가 잇따랐다는 지적이 나왔다.논산시의회 서원 의원은 행정사무감사 3일차인 27일 교통과를 대상으로 한 감사에서 "내년도 주차장 특별회계 예산이 3억 원 가량 편성돼 있는데, 그동안 이 예산이 공영주차장 조성과 유지·보수에 쓰여 왔다"며 "읍·면·동별 공영주차장 현황을 보면 불균형이 심각한 수준"이라고 포문을 열었다.서 의원은 "15개 읍·면·동별로 조성된 공영주차장 개수와 면적, 그리고 차량 등록 대수를 같이 놓고 비교해 보면 특정 지역에 '쏠림 현상'이 매우 크다"며 "특히 강경읍은 차량 등록 대수가 부창동의 3분의 1 수준에 불과한데도, 부창동보다 공영주차장 면적이 넓고 주차 면수도 훨씬 많다"고 지적했다.교통과 자료에 따르면 강경읍에는 22곳, 부창동에는 23곳의 공영주차장이 조성돼 있다. 서 의원은 "면적으로 따지면 강경읍이 부창동보다 훨씬 넓다"며 "주차 수요에 비해 공급이 과도하게 이뤄진 것 아니냐"고 따졌다.공영주차장 조성 시기와 예산 사용에도 의문을 제기했다. 서 의원은 "2023·2024·2025년도에는 강경읍에 신규 공영주차장 조성 사업이 없다. 과거에 주차장 특별회계 예산이 상당히 많았을 때 강경에 집중적으로 조성된 것으로 보인다"며 "이 과정에서 예산이 효율적으로 쓰였는지 되짚어봐야 한다"고 말했다.토지 매입 과정에 대한 주민 불신도 거론됐다. 서 의원은 "강경 주민들 사이에서는 '시가 주차장 부지를 매입하기 직전에 땅 주인이 바뀐다'는 이야기가 반복해서 나온다"며 "저도 처음에는 설마 했지만, 실제로 매입 직전 소유자가 바뀌고, 시 매입가가 이전 거래가의 두 배 가까이 됐다는 사례를 몇 건 확인했다"고 밝혔다.다만 서 의원은 "특정인의 이름을 거론할 수는 없지만, 이런 정황이 계속 나온다는 것 자체가 간접 증거"라며 "강경읍 일대 공영주차장 부지에 대해 시 매입 직전 토지 소유권이 어떻게 변동됐는지 전수조사가 필요하다"고 요구했다.주민 여론도 심각하다고 했다. 그는 "강경 주민들 사이에서는 '강경에는 주차장밖에 더 있냐'는 식의 조롱 섞인 말까지 나온다"며 "시가 토지를 매입한다고 하면 주민들이 곧바로 색안경을 끼고 보는 상황"이라고 전했다.반면 정작 주차난이 심각한 지역에 대해서는 대책이 부족하다는 지적도 이어졌다. 서 의원은 "부창동과 취암동 일대는 차량 등록 대수만 봐도 주차난이 심각한데, 공영주차장 조성은 상대적으로 더딘 게 현실"이라며 "예산 집행의 우선순위가 잘못된 것"이라고 비판했다.이에 대해 교통과장은 "의원님이 지적하신 대로 공영주차장 조성 현황과 토지 매입 과정을 다시 한 번 심도 있게 검토하겠다"며 "강경읍 공영주차장 부지 매입 과정에서 소유주 변경 사례를 파악해 의회에 보고하겠다"고 답했다.논산시의회 제268회 제2차 정례회 행정사무감사는 25일 시작해 다음달 3일까지 이어진다. 이번 감사에서 제기된 공영주차장 편중·토지 매입 의혹에 대해 시가 어떤 조사와 후속 대책을 내놓을지 주목된다.