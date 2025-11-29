헬스장에서 핸드폰 사용, 이거 알면 못할 걸요

평생을 마른비만으로 살아온 멸치의 근성장 도전기. 운동하면서 접한 경험에 대해 이야기합니다.

"평소에도 쉬는 시간에 핸드폰 보시나요?"

"그렇죠? 보통 다 그러지 않…나요?"

"그것부터 일단 바꿔보시죠."

"예?"

"운동도 공부랑 비슷해요. 결국 집중입니다."

단련하고자 하는 근육에 부하를 집중하는 것. 이를 피트니스의 세계에서는 '고립(Isolation)'이라 한다.

운동을 앞두고 찍은 8kg짜리 덤벨. 운동을 앞두고 이렇게 핸드폰으로 뭘 찍으면 집중에 방해가 된다. 운동할 동안만이라도 핸드폰은 잠시 치워두는 게 어떨까?

집중력 빈곤의 시대다. 이게 다 핸드폰 때문이다. 무엇을 하든 사람들 손에는 핸드폰이 들려 있다. 심지어 공연을 볼 때도 무대 위 가수를 쳐다보지 않는다. <도둑맞은 집중력>을 쓴 저널리스트 요한 하리는 이런 생활 습관이 두뇌 건강과 개인의 발전에 어떤 악영향을 주는지 비판한 바 있다.사실 그 악영향은 운동이라고 다르지 않다. 피트니스 센터에 가면 바로 체감할 수 있다. 한 세트 운동을 마친 사람들 절대다수는 휴식할 때 핸드폰을 본다. 유튜브를 보는 사람도, 메시지를 보내는 사람도 있다. 이러면 수행 능력 향상을 위해 필요한 휴식시간을 훌쩍 뛰어넘는다. 세트 당 휴식시간이 지나치게 길어지면 근육에 가하는 자극은 그만큼 줄어든다. 당연히 운동성과도 떨어진다.얼핏 생각하면 사소한 차이다. 하지만 1년이 지나고, 2년이 지나면 그 차이는 결코 작지 않다. 물론 나도 그랬다. 나라고 얼마나 다르겠는가. 그러다 PT수업이 이 습관에 경종을 울렸다. 수업이 없는 날 홀로 개인 운동을 하고 있는데, 트레이너가 내게로 걸어왔다. 갑자기 등골을 타고 올라오는 소름. '설마 나인가?' '나야?' '진짜 나야?' '나야!' '완전 맞아!' '아, 제발! 오늘은 봐주세요!'트레이너는 집중과 고립의 중요성에 대해 설명했다. 단련하고자 하는 근육에 부하를 집중하는 것. 이를 피트니스의 세계에서는 '고립(Isolation)'이라 한단다. 운동을 수행할 때마다 이 고립에 충실해야 근육이 발달한다는 게 그의 요지였다. 여기서 가장 중요한 건 자세와 호흡이다. 하지만 태도 역시 무시할 수 없다. 운동할 때는 오직 운동에만 집중하는 것. 트레이너는 이걸 체득하는 것도 일종의 훈련이라 했다.당신이 이두박근을 이용해 덤벨을 든다고 하자. 이때 힘이 들어가는 이두박근에 온 신경을 집중해야 한다. 이때 집중하지 못하면 의식하지 못한 채 자세가 흐트러진다. 그러면 다른 부위로 부하가 분산되고, 운동 효과는 떨어진다. 여기까지는 자세의 문제라 생각할 수 있다. 이게 끝이 아니다. 고립을 극대화하려면 오로지 부하가 필요한 근육과 그 움직임에 집중해야 한다. 정신의 '자세' 또한 중요한 셈이다.횟수를 반복할수록 이두박근은 점점 긴장하며 이내 단단해진다. 세트를 다 채울 때쯤이면 '더는 못 하겠다'는 생각과 함께 고통이 밀려온다. 한 세트를 끝내고 바벨을 내려놓으면 심장에서는 근육에 에너지원을 채워 넣고 미세손상을 회복하기 위해 정신없이 피를 보낸다. 회복의 시간이다. 가만히 있어도 좋고 가볍게 스트레칭을 해도 좋다.몸이 다시 에너지로 채워지는 기분을 느끼는 게 중요하다. 잠시 아무 생각 없이 멍하니 있는 것도 좋다. 개인차는 있겠으나 약 2분간 휴식하면 첫 세트 대비 80% 수준으로 근력이 돌아온다. 그리고 다시 시작! 이게 한 사이클이다. 이 순환을 오롯이 소화해야 고립이다.곱씹어보니 어떤 면에서는 요가와 통하는 구석이 있었다. 자기 몸과 소통해야만 한다는 점에서 그렇다. 고중량 저반복, 저중량 고반복은 분명 효과적인 방법이긴 하나 이 진지함이 전제되지 않으면 몸이 강해지기 힘들다고 했다. 잔소리지만, 분명 틀린 말은 아니었다. 좀 부끄럽기도 했다. 부모님이 비싼 돈 들여 학원 보내줬는데, 공부에는 집중 안하고 딴 짓만 했던 과거의 자신과 뭐가 다르단 말인가!오늘 첫 번째 운동은 랫 풀 다운. 케이블에 매달린 바(Bar)를 잡고 광배근을 이용해 끌어내리는 운동이다. 핸드폰은 라커룸에 갖다 놓고 비장한 마음으로 손잡이를 잡았다. 철봉에 매달리듯 팔을 최대한 폈다. 근육을 최대한 이완시킨 뒤 광배근에 신경을 집중했다. 숨을 들이켜면서 손잡이를 내렸다. 다시 내쉬고 서서히 원위치. 팔 최대로 펴면서 마무리.평소에 가볍게 들던 무게인데 자극이 왔다. 숨이 가빠지고 가벼운 통증이 느껴졌다. 걸레를 쥐어짜는 기분으로 한 번 더 손잡이를 잡아 내렸다. 똑같은 무게인데 광배근에 쥐가 날 것 같았다.오, 이런 느낌이구나. 자기 몸에 제대로 명령을 내리는 느낌. 이 방식으로 어깨 운동과 등 운동, 복근운동을 차례대로 끝냈다. '고립'에 공을 기울여서일까. 다음 날 가벼운 근육통이 생겼다. 무게와 횟수의 변화 없이 그저 내 몸에만 몰입했을 뿐이었다. 무거운 몸을 질질 끌고 체육관에 찾아가 정해진 무게를 기계적으로 들며 그래도 내 할 일을 했다는 식의 자기위안과는 비교도 되지 않는 성취감이었다.이 기분이 반복될수록 멸치 탈출의 날도 가까워지겠지. 이제는 그 성취감 때문에 (여전히 가기 싫지만) 체육관에 간다. 피트니스를 오랜 기간 했다면 잘 알 것이다. 이게 얼마나 큰 차이인지.