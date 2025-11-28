[단독] '특급 대우' 받은 김성태... 184회 검찰 출정, 압도적 1위

▲김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 2024년 7월 12일 오후 경기 수원시 수원지방법원에서 진행된 뇌물공여 및 정치자금법위반, 외국환거래법위반 등 혐의에 대한 1심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기