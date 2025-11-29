이재명 변호사와 학생들의 법정투쟁, 엄마의 삶을 바꿔놓다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 13일 용산 대통령실에서 열린 민주화실천가족운동협의회 초청 오찬 간담회에서 조순덕 민가협 상임의장으로부터 민가협 40주년 기념 사진첩을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"방에도 거실에도 수십 년 모은 자료가 가득 차 있었죠. 5월 말에 자료 백여 박스를 남영동 민주화운동기념관(전 대공분실)에 기증했어요. 기념관의 트럭이 와서 여러 번에 걸쳐 나누어 싣고 갔죠."

큰사진보기 ▲조순덕 민가협 상임의장과 김권옥 회원(국가보안법 피해자 김호 아버지). ⓒ 최진섭 관련사진보기

"민가협에서 힘든 일도 있었지만 배운 바도 많고, 무엇보다 훌륭한 분을 여럿 만날 수 있어서 좋았어요. 열 손가락으로 다 헤아리기 어려울 정도로 많지만 돌아가신 분 중에는 박용길 장로님(1919~2011, 문익환 목사 부인), 임기란 의장(1930~2020, 서울대 박신철 어머니), 서경순(1937~2017, 동국대 이창규 어머니), 이 세 분을 꼽을 수 있어요."

"교도관이나 경찰을 상대로 싸울 때는 호랑이같이 무서운 분이었죠. 저한테는 친엄마처럼 잘 챙겨줬어요. 야단칠 일 있으면 호되게 야단도 치지만 사심이 없는 분이었어요."

"상임의장 맡고 일하던 초기에 남편이 이제 민가협 활동 그만해도 되지 않겠냐고 하면, 아들이 '아버지, 엄마가 안 나가면 내가 나가야 하는데, 그래도 되나요?'라고 말했어요. 그러면 남편이 아무런 소리 못했죠. 지금은 남편도 건강 챙겨가며 활동하라면서, 응원하고 지지해요."

큰사진보기 ▲민가협 40주년 사진전2025년 11월 13일 인사동 아지트미술관에서 열린 사진전 <엄마의 보랏빛 꿈 1985~2025> 개막식에는 여러 단체의 대표가 참석했는데, 그중에는 유모차를 타고 온 전 임기란 상임의장의 증손자도 보인다. 사회의 민주화와 진보는 쉽게 이루어지는 게 아니라 몇 대를 이어 지속해서 매진해야 꽃피울 수 있다. ⓒ 최진섭 관련사진보기

"한양대 김덕용씨의 어머니(김순심)인데, 저분이 항의 집회 갈 때는 브래지어 속에 작은 지갑을 숨겨두라고 알려주기도 했죠. 1980년대 전대협 어머니들이 데모하면, 닭장차에 싣고 버스도 안 다니는 난지도(상암동) 쓰레기 하차장 같은 곳에 내려놓고 가버리는 경우도 종종 있었다고 해요. 골탕 먹이려고 가방을 불법적으로 압수한 뒤 나중에 돌려준 적도 있고요. 차비가 없어 난감했던 적도 있어서 비상금을 그렇게 챙겼다고 해요. 그런 얘기 들어 보면, 90년대 한총련 어머니들보다 80년대 전대협 어머니들이 더 심하게 고생했어요."

"국회의원이 된 김근태 부인 인재근, 김삼석 아내 윤미향이나 유시민 누나 유시춘(교육방송 이사장) 같은 분은 민가협 시절을 잊지 않고 어려운 일이 있을 때마다 잘 챙겨주곤 했어요. 그 옆쪽에 사진이 걸린, 돌아가신 권오헌 양심수후원회 회장님과 비전향장기수 권낙기 선생님은 가족같이 지냈고요. 그밖에도 옛정을 잊지 않고 물심양면으로 도와주는 분들이 많아요."

"이번 전시는 1980년대 민주화운동 현장부터 현재까지 민가협 어머니들의 활동을 아우르는 기록 아카이브 사진전입니다. 민주주의와 인권 수호를 향한 40년의 여정을 한눈에 조망하는 전시회죠. 단순한 회고를 넘어, 어머니들의 '보랏빛 꿈'을 통해 '가족의 투쟁'이라는 정체성과 여성 주체로서의 역할을 재조명하는 자리이기도 합니다."

큰사진보기 ▲푸른 수의 입은 민가협 어머니2002년 8월 8일 열린 탑골공원 목요집회에서 수의 착용 퍼포먼스를 한 민가협 회원들. 아래 줄 가운데 앉은 이가 조순덕 현 상임의장. ⓒ 민가협 관련사진보기

"윤석열이 탄핵 못 시키면 민가협은 제2의 전성기가 된다. 제발 그런 세상이 오면 안 된다. 이제 무릎도 아프고 힘들어서 더 이상 옛날처럼 그렇게 투쟁 못 한다. 기필코 탄핵해야 한다."

"아 다시 못 올 흘러간 내 청춘, 푸른 옷에 흘러간 꽃다운 이 내 청춘……"

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 최진섭 씨는 1987년 숭실대 총학생회장을 역임했고, 학생운동 과정에서 구속과 수배를 반복했다. 월간 <말>지 기자로 일하던 1992년에는 애국동맹(1995년 위원회) 사건으로 3년 동안 수감생활을 했다. 현재는 인천시강화도에서 도서출판 말을 운영하고 있으며, 저서로 <한총련을 위한 변명>(1999), <남정현의 삶과 문학>(2025) 등이 있다.

지난 13일 민가협(민주화실천가족운동협의회) 회원들은 용산 대통령실에서 이재명 대통령을 만났다. 이 자리에서 이 대통령은 모두 발언을 통해 "언제나 고통스러운 투쟁의 현장에 우리 어머니들이 가장 먼저 달려와 주셨다"면서 "대한민국이 전 세계가 바라보는 민주적인 나라로 성장하고 발전한 건 여기 계신 어머니들의 헌신적이고 치열한 투쟁 덕분"이라고 높게 평가했다.이어 대통령은 자리에서 일어나 민가협 회원들에게 90도 가까이 허리 굽혀 인사했으며, "우리 국민들은 민가협 어머니들의 각고의 노력, 고통스러운 삶의 역정을 결코 잊지 않을 것"이라고 격려했다.조순덕(74) 상임의장은 이 자리에서 민가협 40주년 기념 사진첩을 선물로 전달했다. 조 상임의장은 이날 이재명 대통령을 처음 만났던 28년 전을 회고하면서 "대통령님이 아주 청년이고 미남이었다"고 말해 대통령과 참석자들에게 웃음을 안겼다. 조 상임의장의 아들 위영석씨가 1996년 경원대(현 가천대) 총학생회장을 할 때 장현구 열사(부친 장남수씨는 현재 유가협 회장직을 맡고 있다) 분신 건으로 학내 분규가 일어났고, 경찰이 학내로 진입해서 학생을 마구잡이로 연행하는 일이 발생했다. 이 사건으로 구속된 학생들의 변론을 이재명 변호사가 맡았는데, 모두 무죄로 나오면서 위영석씨의 수배도 풀렸다고 한다.아들이 수배도 풀리고 구속되지도 않았지만, 조순덕 어머니는 이때부터 민가협 활동을 시작했다. 다른 학생들이 재판받는 것을 지켜보면서 '의식화'가 된 것이다. 최근 20여 년간 민가협 상임의장을 맡아 활동하는 조순덕 어머니를 만나기 위해 지하철 1호선 동대문역 부근의 민가협 사무실을 찾았다. 방 3개와 널찍한 거실을 갖춘 공간이었다. 올봄까지만 해도 사무실이 이렇게 넓어 보이지 않았다고 한다.1985년부터 40년 동안 활동한 민가협의 역사가 담긴 자료를 후대의 연구 자료로 쓸 수 있게 전문 기관에 넘긴 것이다. 대부분 서점이나 도서관에서 볼 수 없는 희귀 자료였다. 올해 6월에는 민가협 출범 40주년을 맞아 '민가협 40주년 기념사업위원회'라는 별도의 조직이 출범하기도 했다. 기념사업위원회의 상임위원으로는 김남수 전민동 회장, 안영민 전대협동우회 회장, 이정태 양심수후원회 부회장, 안지중 한국진보연대 집행위원장, 조원호 통일의길 공동대표, 조지훈 민변 사무총장, 배미영 구속노동자후원회 사무국장이 참여했다. 기념사업위원회는 "고난 속에서도 희망을 일구어오신 어머니들의 위대한 여정과 헌신을 기념하는" 다양한 사업을 벌이고 있다.지난 11월 5일에는 252쪽 분량의 사진첩 <엄마의 보랏빛 꿈 1985~2025>를 발간했고, 2025년 11월 13일(목)부터 11월 21일(금)까지 서울 종로구 인사동 아지트미술관에서 사진전을 열었다. 11월 27일 국회의원회관에서 '민주와 인권을 향한 40년, 어머니의 위대한 여정'이라는 제목으로 40주년 기념 심포지엄을 진행했고, 12월 13일에는 한양대 올림픽체육관에서 <어머니를 위한 시와 노래의 밤>을 열 계획이다. 이와 함께 역사 아카이브 구축 작업(활동 구술 영상, 자료집, 단행본 발간)도 병행하고 있다.동대문 민가협 사무실에서 조순덕 상임의장과 인터뷰하는 도중에 조 의장이 옆에 앉아 있던 김권옥(국가보안법 피해자 김호 아버님)씨와 함께 <엄마의 보랏빛 꿈> 사진전이 열리고 있는 인사동 아지트미술관을 방문할 계획이라는 이야기를 들었다. 필자는 이 말을 듣고 인터뷰를 아예 미술관에 가서 하자고 제안했다. 아무래도 민가협의 역사가 담긴 사진을 보면서 대화하면 이야기가 풍성해지고, 사진 찍기에도 사무실보다는 배경이 좋을 것으로 여겨졌다.지하 1층에 자리한 아지트미술관 입구에 도착해서 방명록의 맨 앞장을 살펴보니 '김삼석, 윤미향' 부부 이름이 적혀 있었다. 김삼석은 1993년 남매 간첩단 사건으로 홍역을 치렀으나, 2017 재심에서 간첩 혐의에 대해 무죄 선고받았다. 방명록 테이블 위쪽 벽에는 3명의 민가협 회원 사진이 걸려 있었다. 지금은 돌아가신 박용길, 임기란, 서경순 어머니였다.이 중에 임기란 의장은 필자가 오래전 목요집회 참석했을 때 뵌 적이 있는데, '신철이 엄마', '신철이 어머니'라고만 알고 있었다. 정확하게는 박신철 어머니 임기란이었다. 1999년 무렵부터 민가협 회원들은 누구누구 엄마가 아닌 '신철 엄마 임기란' 식으로 부르기 시작했다고 한다. 민가협 활동은 어머니들이 자신의 이름과 주체성을 찾는 과정이기도 했다. 임기란 어머니는 1985년부터 첫 상임의장을 맡기 시작해 20여 년간 상임의장으로 활동했다. 막내아들 박신철(서울대)이 1985년 민정당사 점거 농성으로 구속되자 민가협 결성에 참여했고, 병석에 눕기 전까지 선봉에 서서 활동했다.임기란 어머니가 상임의장으로 오랫동안 활동할 수 있었던 데에는 5남매의 적극적 지지와 남편 박희봉씨의 도움이 컸다. 박씨는 수시로 운전기사 역할을 자임해 민가협 어머니들의 손발이 되었다고 한다. MBC 피디로 일하던 막내딸은 가수 배철수씨와 1991년 결혼했다. 2000년대 초반부터 의장직을 맡아온 조순덕 어머니도 가족의 후원이 없었다면 오랫동안 활동하지 못했을 것이라 한다.조 의장은 사진을 둘러보다가 보랏빛 두건을 쓰고 빨간 장미꽃 들고 서 있는 어머니 사진을 가리키며 말을 이었다.조 상임의장도 시위 현장에서 닭장차(전경차)에 실려 외진 곳에 버려지는 곤욕을 두어 차례 치르기도 했다. 민가협 회원으로 활동하던 인사 중엔 정치인이 되거나 공공기관의 대표로 일한 인물도 많다. 이들의 사진도 전시되어 있었는데, 조 상임의장은 한 분 한 분에게 고마움을 표했다.사진전을 둘러본 후 조순덕 상임의장은 필자에게 <엄마의 보랏빛 꿈>을 선물했다. 며칠 전 이 대통령을 만났을 때 직접 전달했다는 바로 그 사진집이었다. 조 상임의장과 함께 전시된 사진 120여 장을 둘러보는 동안 사진에 담긴 의미와 비화에 관해 설명을 한 이는 전시장을 지키는 민가협 40주년 기념사업회 이병인 사무국장이었다. 그는 이번 사진전 <엄마의 보랏빛 꿈>의 의미에 대해 "평범한 가족의 사랑이 사회적 연대와 희망으로 확장된 이야기"라고 말했다.민가협의 역사는 1980년대 이후 민주화운동의 축약판, 종합판, 결정판이라 하겠다. 2024년 12월 3일에 터진 윤석열의 내란 사태 때도 민가협 어머니들은 광장을 누볐다. 여러 회원이 노쇠하여 요양원에서 지내는 형편이라 이젠 집회에 참석할 회원은 극소수였지만 남은 힘을 다해 윤석열의 계엄에 맞섰다. 이때 광장을 오가며 엄마들끼리 농담처럼 한 말이 있다.29년 전에는 45세의 막내 회원이자 젊은 엄마였고, 물불 안 가리며 온갖 투쟁 현장을 누비던 조순덕 상임의장도 이젠 어언 70대 중반의 나이가 되었다. 더 이상 광장을 지키며 경찰과 맞서기엔 힘에 부친 '늙은' 나이다. 12월 13일 40주년 기념 '어머니를 위한 시와 노래의 밤' 행사에서 민가협 어머니들이 단체로 합창하기로 했다. 김민기가 작곡하고, 양희은이 부른 <늙은 군인의 노래>를 <늙은 투사의 노래>로 개사해서 부를 계획이라 한다.공연장(한양대 올림픽체육관)에서 어머니들이 부르는 <늙은 투사의 노래>를 듣는 이들은 가슴 속으로 눈물 한줄기 흘릴지도 모를 일이다. 민주화와 자주통일 투쟁에 몸 바친 숱한 열사와 청춘들의 얼굴을 떠올리며, 어머니들의 순수한 헌신을 기리며, 그리고 여전히 그 양심과 인권의 투쟁을 이어나가야 할 이 땅의 청춘과 아이들을 생각하며.