고성 화진포 백사장에 줄지어 놓인 과일, 무슨 사정 있던 걸까

얼마전 늦은 오후, 친구들과 함께 강원도 고성 화진포해수욕장 백사장을 걸었다. 늦가을 바다 특유의 차분한 공기, 파도 소리, 발밑으로 사각거리는 모래. 바람도 유난히 잔잔해, 그냥 천천히 걷기 좋은 날이었다.그런데 한참을 걷다 보니 모래 위에 사과 하나가 툭놓여 있었다. 누가 먹다 버린 건가 싶어 지나치려던 순간, 그 바로 앞에서 또 사과 두 개가 보였다. 일정한 간격이었다."이거 뭐야?"친구들이 하나둘 모여들었다. 앞으로 걸어가 보니 이번엔 감 두 개, 그 다음엔 배, 그 다음엔 바나나.10~20미터마다 두세 개씩, 종류도 제철 과일로 다양했다. 대충 세어보니 스무 개가 훌쩍 넘었다.누가 이렇게 바닷가에 과일을 놓고 간 걸까. 그냥 장난이라고 하기엔 이상했고, 버리기엔 너무 정성(?)이 들어간 배치였다."이건… 고사를 지낸 건가?"자연스레 추측이 난무했다."누가 사랑하는 사람 기리려고 놔둔 거 아닐까?""바닷가에서 제사 지내다가 바람 불어서 흩어진 건가?""아니면 무슨 액땜 같은 거? 우리 어릴 때는 동전 넣은 짚을 마을 어귀에 두기도 했잖아.""혹시 간첩의 신호…?"그 말에 다들 빵 터졌지만, 이상하게 완전히 웃어넘기지도 못했다. 사람이란 참 그렇다. 무언가 설명되지 않으면, 어릴 때 들었던 이야기, 부모에게서 들은 풍습, 우리 안에 남은 옛 감정들을 끄집어 와 이것저것 가져다 붙인다.그렇다고 그게 꼭 허황된 말만은 아니다. 어느 마을엔 큰나무 아래에 제사 음식을 던져두던 풍습이 있었고, 어디에선 새해 액운을 털려고 음식을 길모퉁이에 놓기도 했다.길게 이어진 과일 행렬을 따라 걸으며 괜히 바다를 한번 바라보게 됐다. 저 파도는 이미 누가 무슨 마음으로 과일을 놓고 갔는지 다 알고 있는 것 같았다. 우리만 모르는 셈이었다. 햇빛이 긴 그림자를 만들고 과일은 모래 위에서 조용히 자리하고 있었다.누군가에게는 간절한 마음의 표현이었을 수도, 혹은 아주 사소한 장난이었을 수도 있다. 그 사연은 파도에 닿기 전까지만 존재했을 것이다.사람이 살다 보면 도저히 설명할 수 없는 장면과 마주할 때가 있다. 그날의 과일처럼, 그냥 거기에 '있었다'는 사실만 남는 순간들.집으로 돌아오는 길에 생각했다. 우리가 모래 위에서 본 스무 개 남짓한 과일은 누군가의 사연을 담았든 아니든, 짧은 시간 동안 우리에게만 모습을 보여주고 바다의 하루 속으로 사라져갔다는 걸.그리고 그런 순간이 어쩐지 조금은 따뜻하고, 조금은 이상하고, 조금은 오래 기억에 남는다.화진포의 늦가을 바다는 그날 우리에게 작은 이야기 하나를 남기고 있었다. 사람 사는 이야기는, 참 별일 없이도 별일이 된다.