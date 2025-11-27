철도도시 영주에 '아시아 레일텍 트레이닝센터' 구축 제안 '눈길'

큰사진보기 ▲‘중부권 동서횡단철도 필요성과 영주의 역할’ 전문가 토론회아시아 레일텍 트레이닝센터’ 구축을 제안하고 있는 정혁상 동양대 교수(철도건설안전공학과) ⓒ 영주시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 영주시민신문에도 실립니다. 더 많은 영주소식은 www.yjinews.com

중부권 동서횡단철도 시대를 대비해 철도산업 전문인력 양성을 위한 '아시아 레일텍 트레이닝센터' 구축이 경북 영주시에 제안돼 주목받고 있다.영주상공회의소(회장 정병대)의 주관으로 지난 26일 열린 '중부권 동서횡단철도 필요성과 영주의 역할'이란 전문가 토론회에서다. 이날 전문가들은 한목소리로 "지금이 마지막 기회"라며 철도교육 인프라 구축의 시급성을 강조했다. 이날 토론회에는 철도 전문가, 관련 지자체, 산업계 관계자, 시민 등 200여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.경북 영주는 일제강점기부터 산업화 시대까지 철도 물류의 거점이었다. 경북선, 중앙선, 영동선이 교차하는 교통의 요지였고, 경부선 고속철도가 개통되기 전인 2004년까지는 중앙선 열차 승객 수가 전국 5위권에 들 만큼 철도 중심 도시였다.현재 영주시는 철도 인프라, 교육시설, 철도차량기지가 밀집해 있는 전국 유일의 도시다. 한국철도고를 비롯 경북전문대, 동양대가 철도관련 학과를 개설해 운영하고 있어 시 단위에서는 가장 체계적인 철도인재 양성 인프라를 갖추고 있다.특히 동양대 철도대학은 6개 학과, 1200명 규모로 운영되며, 최근 5년간 한국철도공사, 서울교통공사, 인천교통공사 등 8개 철도 공기업(기관)에 466명이 취업하며 실질적인 '철도도시' 타이틀을 입증하고 있다.이날 발표에 나선 정혁상 동양대 교수(철도건설안전공학과)는 '아시아 레일텍 트레이닝센터' 구축을 제안하며 철도산업의 핵심 성장 축으로 실습 중심 교육 허브 필요성을 강조했다. 그는 "철도차량 기술, 안전훈련, 신호 및 전기 설비 훈련이 가능한 복합 캠퍼스가 시급하다"며 "영주는 지리적 중심성과 코레일 인재개발원, 철도 교육기관 등 기존 철도 교육인프라 덕분에 최적의 입지"라고 밝혔다.센터는 총 9개 교육센터로 구성된다. ▲철도운전 및 관제훈련센터 ▲철도기술훈련센터(차량·시설·신호·전기) ▲철도안전훈련센터 ▲철도시험인증훈련센터 ▲해외인력양성센터(한국형 국제철도전문가 양성) ▲철도종합시험센터 등을 갖춘다. 여기에 메타버스 기반의 가상훈련까지 도입해 차세대 스마트 철도교육 플랫폼도 구현된다. 또한, 한국철도협회를 비롯한 전국 20여 개 철도 전문협회의 이전, 그리고 재직자 직무 스트레스 해소를 위한 '휴먼에러케어센터' 운영도 포함돼 있다.사업기간은 2026년부터 5년간, 총 사업비는 약 2천억 원으로 추정하고 있다. 이 중 철도기술훈련센터 500억 원, 시험인증훈련센터 400억 원 등 주요 시설에 대략적 예산이 책정돼 있다.정 교수는 '아시아 레일텍 트레이닝센터' 구축의 필요성에 대한 구체적인 배경도 설명했다.정 교수에 따르면 전 세계 철도산업은 2035년까지 약 570억 달러, 한화로 약 83조 원 규모로 성장할 전망이다. 세계 각국이 철도 인프라 확충에 사활을 걸고 있으며, 한국은 고속철도와 대량운송철도 분야에서 빠르게 기술을 축적하고 수출 실적을 쌓아가고 있다.최근 3~5년 사이 한국 철도산업은 수출 확대 가능성이 높아졌지만, 실습 중심의 전문인력 양성체계는 턱없이 부족한 실정이다. 국내 철도전문 교육기관은 일부 대학에 한정돼 있으며, 특히 현장 실습 및 기계·전기 분야 훈련이 가능한 복합 교육공간은 거의 전무하다.GTX, KTX, 신안산선, 대구권 광역철도 등 수도권과 지방을 연결하는 철도사업이 잇달아 추진되며, 열차운전·정비·신호제어·차량제작 등 전 분야에서 고급 인력 수요가 기하급수적으로 증가하고 있다.미국과 유럽 역시 철도 운영 인력의 고령화와 노후 인프라로 인해 신규 인력 확보가 시급하다. 은퇴 증가와 디지털 전환 가속화로 운전·정비·관제 분야에서 인력 공백이 커지고 있다. 또한 자동운전(ATO), 수소열차 등 스마트 철도 도입이 확산되면서 실무형 전문교육과 재교육 수요도 크게 증가하고 있다.동남아시아 국가들도 사정은 다르지 않다. 태국은 2030년까지 철도 기술자 약 400명, 베트남 350명, 라오스 250명, 필리핀 400명 이상의 전문인력이 추가로 필요하다. 인도네시아와 우즈베키스탄은 한국형 고속철도 수출 이후 현지 유지보수 인력 양성의 협력 파트너를 찾고 있는 상황이다.센터 구축이 현실화되면 교육 운영과 실습장 관리에 필요한 강사, 연구원, 행정 등 전문인력 수요가 늘어나고 시뮬레이터와 안전훈련센터 운영, 차량 정비 실습 등에서 지역 내 일자리 창출 효과도 기대된다. 국내외 연수생 유입은 숙박, 식음, 교통 소비를 늘려 지역경제 활성화로 이어지고 연중 상시 교육이 가능해지면 소비 기반도 안정적으로 확대될 전망이다.센터는 철도기술과 VR장비, 시험·정비 분야 기업 유치를 통해 철도산업 클러스터를 조성하고,지역 대학과 연구기관 협력을 바탕으로 실무 인재 양성과 교육 생태계도 함께 구축할 수 있다. 해외 연수와 국제 행사 유치를 통해 '국제 철도 교육도시'로서의 위상도 높일 수 있으며, 시민 안전교육, 청소년 직업체험 등 지역사회 환원 프로그램도 추진할 수 있다.'Rail+Univ+City 상생모델'도 함께 제안됐다. 이는 지역 대학과 지자체, 정부가 협력해 ▲철도 전문인력 양성 ▲청년 일자리 창출 ▲산업 클러스터 구축을 공동으로 추진하자는 구상이다.실제 미국 일리노이주립대 '레일텍(RailTEC)' 사례처럼 지역 고등학교와 대학, 산업계가 연계한 '지역 맞춤형 철도교육 플랫폼'이 실현되면, 영주가 아시아 철도 교육의 전초기지로 자리매김할 수 있다는 설명이다.'레일텍(RailTEC)'은 미국 내 최대 철도공학 교육기관으로, 연간 수백 명의 전문인력을 양성하고 있다. 학부·대학원 과정 외에도 단기 실습교육, 차량 정비, 신호시스템, 선로 유지관리 등 실무 중심 교육을 병행하며, 주정부·도시·산업계와의 협력을 통해 지역 기반 철도 클러스터를 성공적으로 구축한 대표 사례로 꼽힌다.정 교수는 "Rail-TEC 사례는 도시-대학-산업이 함께 철도교육 생태계를 만든 세계적 성공모델"이라며 "영주도 철도교육 거점도시로 충분한 경쟁력을 갖췄다"고 강조했다. 이어 "이 센터는 철도인재 양성의 글로벌 허브로, 국내는 물론 베트남, 인도네시아, 우즈베키스탄 등 해외 기술 인력 훈련까지 수용 가능하다"며 "영주는 철도산업의 심장으로 도약할 수 있다"고 말했다.