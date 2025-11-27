이천시, 부발 응암리~증포동~백사IC~잠실역 광역버스 신설

큰사진보기 ▲경기 이천시는 부발읍에서 서울 잠실을 잇는 직행 좌석 광역버스 노선 신설이 확정되었다고 27일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

AD

경기 이천시가 부발읍에서 서울 잠실을 잇는 직행 좌석 광역버스 노선 신설이 확정되었다고 27일 밝혔다.이천시에 따르면 국토교통부 대도시권광역교통위원회 노선선정 심의위원회는 부발~증포동~잠실 노선을 포함한 9개 신규 노선을 최종 선정했다.이천시는 최근 G2100번 이용 수요가 증가하여 출·퇴근 시간대 혼잡이 지속되는 가운데, 신규 택지지구 개발에 따라 서울 통근·통학 수요가 크게 늘고 있어 광역교통 확충이 지역 숙원사업으로 제기되어 왔다.신규 노선은 이천 부발읍 응암리를 기점으로 신하리, 증포동, 백사IC, 잠실광역환승센터까지 직행 연결되며, 운송 사업자 선정과 면허 절차를 거쳐 2026년 중 운행 개시를 목표로 하고 있다.이번 노선 개통으로 G2100번, 3401번 광역버스에 이어 이천시의 세 번째 광역버스 노선이 마련되며, 잠실 방면 접근성 향상과 G2100번 혼잡 완화, 신규 주거지 대중교통 서비스 개선에 이바지할 것으로 보고 있다.김경희 이천시장은 "운행 개시에 필요한 행정절차를 신속히 추진하고, 앞으로도 광역교통 확충에 노력하겠다"고 밝혔다.