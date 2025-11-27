미아리 텍사스촌 여성들 인권위에 진정... "강제철거, 인권침해"

큰사진보기 ▲미아리 성노동자 이주대책위 소속 성매매 여성 등 365명과 9개 단체가 27일 오후 성북구청·종암경찰서를 상대로 국가인권위원회(인권위) 진정을 제기했다. 미아리 텍사스촌 재개발을 위한 명도 집행 과정에서 폭력과 인권침해가 발생했고 이를 구청과 경찰서가 방조·지원했다는 내용이 진정서에 담겼다. ⓒ 정초하 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲"하월곡동 성매매집결지 폐쇄, 성매매여성 자활지원 대책 촉구"성매매문제해결을위한전국연대가 2023년 12월 6일 오전 서울 성북구 성북구청 앞에서 '성북구 하월곡동 성매매집결지 폐쇄 대책 마련 촉구 기자회견' 기자회견을 열고 있다. 참석자들은 "하월곡동 성매매집결지(속칭 미아리 텍사스) 폐쇄 및 이주를 앞두고 업주들의 개발 이익을 둘러싼 갈등 속에 성매매여성들은 오히려 더욱 취약한 상황에 내몰리고 있다"며 "성매매여성에 대한 자활지원 대책 수립과 실행, 성매매집결지 건물주와 업주에 대한 조사 및 처벌, 불법이익 몰수 및 추징" 등을 촉구했다. ⓒ 이정민 관련사진보기

서울의 마지막 성매매 집결지로 알려진 '미아리 텍사스촌' 일대에 거주중인 여성들이 성북구청·종암경찰서를 상대로 국가인권위원회(인권위) 진정을 제기했다. 미아리 텍사스촌 재개발을 위한 명도 집행 과정에서 폭력과 인권침해가 발생했고, 이를 구청과 경찰서가 방조·지원했다는 주장이다.미아리 성노동자 이주대책위원회 등은 신월곡 1구역 재개발 조합의 강제 철거 과정에서 위와 같은 일을 당했다는 내용을 담아 27일 오후 1시 50분께 국가인권위원회에 진정서를 제출했다. 지난 22일부터 진행한 진정서 서명에는 대책위 소속 성매매 여성들을 포함한 365명과 9개 단체가 이름을 올렸다. 이들은 매주 목요일 성북구청 앞에서 열리는 정기집회를 마치고 종로구 인권위로 이동해 진정서를 제출했다.이들은 진정서에서 "(재개발 조합은) 주거자가 기거하고 있는데도 통행 도로에 펜스를 설치해 통행을 임의로 통제했고 조합은 용역들을 동원해 무자비한 철거와 공포스러운 행위를 서슴치 않았다"면서 "이 과정에서 관할 경찰서 직원들과 구청 직원들은 방관만 하고 있었다"고 주장했다.또한 "아직 보증금이 남아있고 법정에서 명도소송 중인데도 강제퇴거를 진행했다"며 "그 과정에서 혼자 있는 여성이 옷도 입지 못하고 신발도 신지 못한채 (철거 용역에) 들려나왔다"고 했다.그러면서 "성북구청과 관할 경찰서는 조합의 일이라며 2년 넘게 성북구청 앞에서 부당함을 알리는 항의 집회에도 침묵으로 일관하고 있다"면서 "철저한 조사로 억울함과 인권침해 현실을 (인권위가) 밝혀주시길 희망한다"고 전했다.대책위 소속 성매매 여성 A씨는 인권위 진정서 제출 직후 <오마이뉴스>와 만나 "당시 나는 명도 집행 소송이 취하된 상태여서 강제 집행을 할 이유가 하등 없었는데 맨발로 쫓겨났다"고 말했다.여성 B씨는 "당시 속옷도 못 챙겨입은 잠옷 상태였는데 그대로 신분증도 못 챙기고 쫓겨났다"면서 "당시의 트라우마로 며칠간 화장실도 제대로 가지 못하고 바지에 소변을 볼 정도였다. 이는 명백한 인권침해이며 성북구청이 제대로 된 이주대책을 지원해야 한다"고 촉구했다.성매매 집결지가 위치한 신월곡 1구역은 재개발이 진행되고 있으며 지난 24일부터 본격적인 철거작업에 들어섰다. 지난 19일 기준 이 지역 이주율은 99.4% 달한다. 지난 4월과 7월, 9월 세 차례에 걸쳐 서울북부지법이 명도 집행을 진행할 당시 철거 용역 인력과 철거민 사이에 큰 대치가 벌어지기도 했다. 생계 위기에 내몰린 이 구역 성매매 여성들은 성북구청에 강제 철거 중단과 이주 대책 지원, 생존권 보장 등을 요구하며 2년째 집회를 이어오고 있다.대책위 측의 주장과 관련해 반론을 듣기 위해 27일 오후 5시 50분께 서울 종암경찰서 경비과에 연락했지만 연결이 되지 않았다. 성북구청 측은 "소속 부서와 논의 후 답변하겠다"고 밝혔다.앞서 경찰은 언론에 해당 지역 철거와 관련해 '법원 판결문에 따른 적법한 명도집행'이라고 밝힌 바 있다. 성북구 측은 '도시정비 및 환경개선에 대한 지역사회와 주민의 요구가 꾸준이 이어져 왔다'며 '질서있는 이주가 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다'는 입장인 것으로 전해졌다.