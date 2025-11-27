홍콩 아파트 화재 사망, 55명으로 늘어... 수백 명 아직 '실종 '

큰사진보기 ▲27일 대형화재가 휩쓸고 지나간 홍콩 북부 타이포 지역 웡푹코트 주거용 아파트 단지에서 연기가 피어오르고 있다. ⓒ 연합뉴스/AFP 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 홍콩 북부 타이포 지역의 주거 단지인 웡푹코트 화재 피해 주민들이 임시 대피소에서 휴식을 취하고 있다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

홍콩 아파트 단지 화재 사망자가 55명으로 늘어났다.AP통신과 영국 BBC방송, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등의 보도에 따르면 27일(현지시각) 홍콩 북부 타이포(Tai Po) 아파트 단지인 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 발생한 화재로 소방관 1명을 포함해 55명이 숨진 것으로 집계됐다.실종자 279명에 대한 수색 작업이 진행 중이지만 추가 구조 소식이 전해지지 않는 데다가 주민의 상당수가 고령층이어서 시간이 갈수록 인명 피해가 늘어날 것으로 보인다.현지 매체는 1996년 11월 카오룽의 한 상업 건물에서 41명이 숨졌던 사건 이후 수십 년 만에 홍콩에서 발생한 최악의 화재가 될 것이라고 전했다.1983년 준공되어 8개 동에 1984세대가 거주하고 있는 이 아파트 단지는 2021년 홍콩 인구 조사에 따르면 총 주민은 4643명이고, 이 가운데 36.6%가 65세 이상 노인이었다.건물이 노후화해 대대적인 리노베이션 공사를 위해 외벽에 설치한 대나무 비계와 건축 자재를 타고 불길이 빠르게 확산한 것으로 보인다.아내가 아파트 안에 갇혀 실종됐다는 한 남성은 "불이 나고 단 10분 만에 건물이 연기로 가득 찬 이유를 알고 싶다"라며 "실종된 사람들이 살아 돌아올 가능성은 없는 것 같다"라고 말했다.그러나 홍콩 소방처 관계자는 "아파트의 좁고 혼잡한 실내, 불에 탄 비계가 무너질 위험 때문에 구조 작업이 어렵지만 끝까지 포기하지 않을 것"이라며 "실종자를 구조할 수 있다는 희망을 놓지 않을 것"이라고 밝혔다.다만 화재 피해가 특히 심각하고 실종자가 많은 2개 동에서는 여전히 현장 온도가 높아 지상부터 31층까지 한 층씩 불을 끄면서 올라간 뒤 한집 씩 현관문을 부수고 수색할 수밖에 없어 시간이 걸릴 것이라고 설명했다.홍콩에서는 단단하고 빨리 자라는 특성을 가진 대나무 비계가 널리 사용됐지만, 최근에는 이 같은 안전 문제로 공공 프로젝트에서 단계적으로 폐지하고 있다.경찰은 아파트 단지의 리노베이션 공사를 담당하고 있는 건설회사 이사 2명과 엔지니어링 컨설턴트 1명 등 책임자 3명을 중과실 혐의로 체포해 조사 중이며, 사무실에 대해서도 압수수색을 벌였다.또한 홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 현재 리노베이션 공사를 하고 있는 모든 건물에 대해 즉각적인 조사에 나서 비계와 건축 자재가 안전 기준을 충족하는지 확인할 것을 지시했다.화재 안전 전문가 장리밍 홍콩 이공대학 교수는 "아파트 건물을 연결하는 대나무 비계가 너무 많아서 화재 피해가 더 커졌을 것"이라며 "낡은 건물이라 (이중창이 아니라) 단일창을 사용한 가구가 많아 화염에 쉽게 깨졌을 것"이라고 진단했다.BBC는 "홍콩의 분위기는 충격에서 비통함으로 바뀌었고, 화재에 대한 책임을 누가 져야 하는지에 대한 의문이 커지고 있다"라며 "특히 여러 주민이 화재 당시 경보를 듣지 못했다고 밝히면서 소셜미디어에서 분노가 확산하고 있다"라고 전했다.