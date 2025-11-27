여수 송도와 대·늑도 주민, 강제이주 반발하며 무기한 시위

큰사진보기 ▲여수해양수산청 정문 앞에서 시위 중인 섬 주민들겨울비가 내린 27일 오후, 여수 율촌 송도, 대늑도, 소늑도 주민들이 강제 이주 피해 대책을 요구하며 연좌 시위 중이다. ⓒ 정병진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲생존권 요구 손팻말여수지방해양수산청 정문 앞에 놓인 생존권 보장 요구 손팻말 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲준설토 투기장 조성 공사 중인 율촌 송도광양항 광역 준설토 투기장 조성공사가 한창인 여수 율촌송도 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲새로 생긴 연륙교준설토 투기장 조성공사를 위해 새로 세운 연륙교. 골재를 실은 트럭이 부지런이 오가는 중이다. 이전에는 나룻배 한 대가 섬을 오가며 주민들을 실어 날랐다. ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문 에도 실립니다.

전남 여수시 율촌면 여동리의 송도·대늑도·소늑도 주민들이 여수지방해양수산청 앞에서 "정당한 보상 없는 강제 이주"를 규탄하며 연일 시위 중이다. 지난 24일 시위를 시작한 이들은 오는 12월 17일까지 매일 이어갈 예정이고, 요구가 관철되지 않으면 세종 해양수산부와 청와대 앞까지 항의 장소를 옮겨가겠다는 강경한 입장이다.해당 지역 주민(107가구 222명)은 '광양항 광역 준설토 투기장 조성공사'(여수지방해양수산청 고시 제2022-195호)로 정든 고향을 떠나 이주하게 되었다. 하지만 주민들은 "선 보상 후 공사"를 여러 번 요청했음에도 공사가 상당 부분 진행되었고, 실제 생활 기반·생계 수단·마을 공동재산 등 핵심 보상이 누락된 채 이주가 강요되고 있다고 호소하고 있다.주민들의 가장 큰 요구는 이주택지 분양가 문제해결이다. 송도 일대 토지보상금은 평당 약 100만 원 수준이었으나, 주민들이 이주해야 할 죽림지구의 분양가는 평당 169만 원(이주택지), 300만 원(생활용지)으로 책정돼 있다.문명철 위원장(율촌 여동리·송도·늑도 이주대책위원회 공동위원장)은 "집만 가진 주민은 보상금이 1,800만 원에 불과하다"라며 "그런데 2억 넘게 필요한 중림지구에서 어떻게 다시 삶을 시작하라는 것인가? 그래서 받은 보상가(100만 원)에 맞춰 분양가를 조정해 달라는 것이 첫 번째 요구"라고 밝혔다.또한 주민들은 현실적으로 정착이 어려운 만큼 '1회 전매 허용'도 요구했다. 주민들은 "아예 집을 지을 수 없는 구조라면, 차라리 전매(轉賣)라도 해 생계를 마련할 수 있게 해달라"고 말했다. 즉 원칙적으로 일정 기간 전매(되팔기) 금지돼 있는 이주단지 택지를 받은 즉시 되팔 수 있게 해 달라는 것이다.두 번째 요구는 마을 공동시설 보상 문제다. 주민들이 수십 년 동안 부역과 노동으로 쌓아 만든 선착장, 물량장, 호안도로 등이 어느 순간 국가기관(기재부, 국토부 등) 명의로 등기돼 있어 보상에서 제외됐다는 것이다.문 위원장은 "주민들이 돌 나르고 흙 지고 만든 시설인데, 국가 소유라며 보상이 없다는 건 너무한 일"이라며 "이에 대해서도 반드시 보상이 이루어져야 한다"고 주장했다.이들은 섬 주민들의 생계 기반인 맨손신고어업(바지락, 꼬막, 굴 채취) 또한 심각한 타격을 입었다며 이에 대한 보상도 필요하다고 주장했다.제2 투기장 물막이 공사 이후 바닷물 흐름 변화와 환경 오염으로 자연산 패류가 거의 사라졌고, 양식조차 불가능해졌다는 것이다. 주민들은 바지락 양식장을 만들기 위해 주민 돈 수억 원을 투입해 모래를 사다 뿌렸지만, 이에 대한 보상도 전혀 없다고 밝혔다.문 위원장은 "배·바지선이 맨손어업의 필수 도구인데 '무허가라서 보상 불가'라며 제외된다"며 "법에만 갇힌 행정 때문에 생계가 붕괴되고 있다"고 강조했다.주민들은 맨손어업과 어업피해 손실에 대해 1인당 10억 원의 보상도 요구하고 있다. 생계 수단과 고향을 모두 잃는 상황에서 최소한의 재정착 비용이라는 입장이다.그러나 여수해양수산청은 "법적 한계로 원하는 수준의 보상은 어렵다"는 입장이다. 여수MBC 보도에 따르면, 여수시 또한 '법적 절차 대로 보상 절차를 진행하고 있고, 법 외 보상은 사실상 어렵다'는 방침을 밝혔다. 이에 대해 주민들은 "해수청과 여수시가 서로 책임만 미루는 '핑퐁 행정'을 하고 있다"며 반발하고 있다.