표결 불참한 국힘 "우리가 추경호다, 나부터 잡아가라"

▲추경호 체포 동의안 처리 규탄 발언하는 장동혁 국민의힘 대표국민의힘 장동혁 대표가 27일 추경호 의원에 대한 체포동의안 처리를 항의하기 위해 국회 본회의장 앞에서 개최한 규탄대회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기