이윤미 용인시의원, 공공하수도 관리대행자 선정 과정 '절차적 미흡' 강력 비판

큰사진보기 ▲이윤미 용인시의원은 지난 21일 경제환경위원회의실에서 열린 ‘2025년 행정사무감사’에서 하수도사업소의 공공하수도 관리대행자 선정 과정의 절차적 미흡과 운영상 문제를 집중적으로 비판했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

더불어민주당 이윤미 용인시의원은 지난 21일 경제환경위원회의실에서 열린 '2025년 행정사무감사'에서 하수도사업소의 공공하수도 관리대행자 선정 과정의 절차적 미흡과 운영상 문제를 집중적으로 비판했다.이날 행정사무감사에서 이윤미 의원은 공공하수도 관리대행 심의위원회를 대면이 아닌 서면으로 개최한 점을 가장 큰 문제로 꼽았다. 실제 심의가 서면 방식으로 진행됐고, 그 결과 위원들이 서로 의견을 교환하며 판단할 수 없는 구조가 됐다는 설명이다.이 의원은 "서면 심의는 사실상 토론과 협의를 불가능하게 하고, 공무원이 위원장이 될 수 없다는 규정의 취지를 무력화하는 방식"이라고 강하게 비판했다.기후에너지환경부 행정 규정인 '공공하수도 관리대행자 선정 평가·운영대행 지침' 제14조 제3항에는 "위원장은 위원 중에서 호선하며 공무원은 위원장이 될 수 없다"고 명시되어 있다.또한, 이 의원은 평가위원 구성 계획이 3차례나 변경, 모집된 점에 대해서도 문제를 제기했다. 용인시는 작년 11월 1~6일 평가위원 후보자를 최초로 모집했다가 비공개 모집 등으로 공정성 문제가 제기되자 다시 모집기간을 11월 25~29일로 변경하고 홈페이지에 공개하며 평가위원회 개최 일정도 12월 6일로 변경했다. 2차 모집에서는 예비 평가위원 수도 기존 최종 평가위원 7명의 5배수인 35명에서 10명의 10배수인 100명으로 확대했다.그러나, 시는 정정공고를 하면서까지 제안서 평가위원 후보자를 추가로 모집하고도 제안서 평가위원회 개최 당일인 12월 6일에 일시와 장소를 통보받은 최종 평가위원 10명이 회의에 참석했지만 실제 회의는 진행되지 않고 돌연 심사를 연기하였다.이에 대해, 이윤미 의원은 "책임 있는 행정이라면 심사 연기 및 공지한 일정을 멋대로 변경하는 것은 전례를 찾아보기 힘든 있을 수 없는 일"이라며 "행정의 신뢰도를 급격히 떨어뜨리는 사례"라고 비판했다. 또한 "기술제안서 평가를 위한 제안서 평가위원 구성 변경과 모집이 반복적으로 이루어지면서 공정성과 안정성을 스스로 무너뜨렸다"고 지적했다.5개월째 지연되던 제안서 평가위원 후보자 모집은 올해 5월 1~14일까지 다시 공개 모집하였으며, 3차 모집에서는 예비 평가위원 수도 기존 100명에서 200명으로 최종 평가위원 수의 20배로 증가시켰다.이 의원은 과업 수행과 밀접한 전문기관 및 공공기관에 평가위원 모집공고 문서를 발송한 사례를 언급하며, "단 한번의 평가 심의와 관련된 모집공고를 수차례 변경하고 발송하는 자체가 행정의 전문성과 공정성을 스스로 훼손하는 결과를 초래했다"고 강조했다.이에 덧붙여 "평가위원 선정 방식이 불투명하면 관리대행 기업으로부터도 신뢰를 잃을 수 있다"고 우려를 나타냈다.마지막으로 이 의원은 "하수도사업소는 금액이 큰 사업을 다수 추진하는 만큼 사업자 선정 과정은 무엇보다 투명하고 공정해야 한다"며 "절차를 명확히 하고 제도 보완을 통해 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.