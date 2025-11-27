메뉴 건너뛰기

사회

25.11.27 17:06최종 업데이트 25.11.27 17:50

검찰, 국힘 '패스트트랙 사건' 항소 포기...나경원 의원 등 의원직 유지

구형량보다 낮은 형량 선고·현직 의원들, 의원직 유지... 검찰 "장기화된 분쟁 최소화"

질문에 답하는 나경원 의원 국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만원을 선고받은 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다.
질문에 답하는 나경원 의원국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만원을 선고받은 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민

검찰은 27일 '국회 패스트트랙 충돌 사건' 항소를 제기하지 않기로 했다. 오늘은 이 사건 항소 제기 기한이다.

지난 20일 서울남부지방법원 형사합의11부(재판장 장찬)는 특수공무집행방해 등의 혐의를 받은 나경원 국민의힘 국회의원에게 벌금 2400만 원을 선고하는 등 26명의 국민의힘 관계자들에게 유죄를 선고한 바 있다.

국회 패스트트랙 충돌 사건은 2019년 4월 나 의원을 비롯한 당시 자유한국당 의원들과 당직자들이 선거법 개정안 등의 패스트트랙(신속처리안건) 지정을 저지하기 위해 ▲국회 의안과 사무실과 국회 회의장을 점거해 법안 접수와 회의 개최를 방해하고 ▲바른미래당 채이배 의원을 의원실에 감금한 사건이다. 당시 나경원 의원이 빠루(쇠지렛대)을 든 모습은 사람들의 입길에 올랐다.

재판부는 검찰 구형을 밑도는 형량을 선고했고, 의원직을 상실한 경우는 없었다. 나의원에 대한 검찰 구형은 징역 1년(국회법 위반을 제외한 나머지 혐의)과 징역 6개월(국회법 위반 혐의)이었는데, 재판부는 벌금 2000만 원과 벌금 400만 원을 선고했다.

검찰이 밝힌 항소 포기 이유는

서울남부지방검찰청은 이날 오후 "오늘 수사팀·공판팀 및 대검찰청과 심도 있는 검토와 논의를 거쳐 피고인들 전원에 대해 항소를 제기하지 않기로 결정했다"라고 발표했다.

이어 "법원이 판결문에 명시한 바와 같이 피고인들의 범행은 폭력 등 불법적인 수단으로 입법 활동을 방해하는 행위로서 그 자체로 정당성을 인정받기 어렵고 죄책이 가볍지 않았음에도 불구하고, 일부 피고인들에 대하여 검찰의 구형 대비 기준에 미치지 못한 형이 선고된 것에 대해서는 아쉬운 점이 없지 않다"라고 했다.

이어 "그러나 범행 전반에 대해 유죄가 선고되었고, 피고인들의 범행 동기가 사적 이익 추구에 있지는 않은 점에 더하여, 사건 발생일로부터 6년 가까이 장기화된 분쟁을 최소화 할 필요가 있다고 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 항소를 제기하지 않기로 결정했다"라고 밝혔다.

#나경원#패스트트랙충돌사건

