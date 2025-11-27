충북대-교통대 통합 성사되나

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

통합 과정에서의 진통으로 교육부 심사가 보류됐던 충북대와 한국교통대 협의안이 전격적으로 타결됐다. 이로써 교육부 심의 절차를 본격적으로 해나갈 수 있게 됐다.한국교통대에 따르면 두 대학은 26일 오후 교통대 증평캠퍼스에서 통합 협의회를 열고 최종 협의안에 의견 일치를 이뤘다. 이번 협의안에는 그간 난항을 겪어온 교원·학생 정원 이동 기준, 총장 선출 방식 등 통합 핵심 사안들이 담긴 것으로 알려졌다.이는 교육부 통합심의위원회가 양 대학에 공동 합의안을 제출해 달라고 공식 요청한 데 따른 조치이며, 두 대학은 실무 협의를 마무리한 상태다. 이로써 통합심의위원회가 요구하는 기본 심의 요건을 갖춘 셈이다.다만, 구체적 협의 내용은 공개되지 않았다.양 대학은 통합심의위 심사를 마친 뒤 교직원·학생을 대상으로 설명회를 열고, 대학 구성원 투표 + 대학평의원회 심의를 거쳐 최종 통합 여부를 확정할 방침이다.충북대와 교통대는 지난 2023년 11월, 통합을 전제로 교육부 글로컬대학에 선정되면서 통합을 추진해왔다. 이후 2024년 6월 통합 신청서를 제출했으나, 정원 이동 문제 등 이견으로 논의가 지연돼 왔다.양 대학은 이번 합의안을 바탕으로 교육부에 통합 신청서를 제출하게 된다. 하지만 교육부 통합심의위가 무조건 승인을 하는 것은 아니라는 점에서 통합이 확정된 것은 아니다.교육부는 교육 경쟁력 향상과 지역 발전 전략, 통합 후 운영 안정성 등을 고려해 심사하게 된다.