충북대-교통대 통합 성사되나

통합 과정에서의 진통으로 교육부 심사가 보류됐던 충북대와 한국교통대 협의안이 전격적으로 타결됐다. 이로써 교육부 심의 절차를 본격적으로 해나갈 수 있게 됐다.
한국교통대에 따르면 두 대학은 26일 오후 교통대 증평캠퍼스에서 통합 협의회를 열고 최종 협의안에 의견 일치를 이뤘다. 이번 협의안에는 그간 난항을 겪어온 교원·학생 정원 이동 기준, 총장 선출 방식 등 통합 핵심 사안들이 담긴 것으로 알려졌다.
이는 교육부 통합심의위원회가 양 대학에 공동 합의안을 제출해 달라고 공식 요청한 데 따른 조치이며, 두 대학은 실무 협의를 마무리한 상태다. 이로써 통합심의위원회가 요구하는 기본 심의 요건을 갖춘 셈이다.
다만, 구체적 협의 내용은 공개되지 않았다.
양 대학은 통합심의위 심사를 마친 뒤 교직원·학생을 대상으로 설명회를 열고, 대학 구성원 투표 + 대학평의원회 심의를 거쳐 최종 통합 여부를 확정할 방침이다.
충북대와 교통대는 지난 2023년 11월, 통합을 전제로 교육부 글로컬대학에 선정되면서 통합을 추진해왔다. 이후 2024년 6월 통합 신청서를 제출했으나, 정원 이동 문제 등 이견으로 논의가 지연돼 왔다.
양 대학은 이번 합의안을 바탕으로 교육부에 통합 신청서를 제출하게 된다. 하지만 교육부 통합심의위가 무조건 승인을 하는 것은 아니라는 점에서 통합이 확정된 것은 아니다.
교육부는 교육 경쟁력 향상과 지역 발전 전략, 통합 후 운영 안정성 등을 고려해 심사하게 된다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.