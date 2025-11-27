진천군·국회, 미래세대 친일재산 국가귀속 머리 맞댄다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 해 11월 이강일 국회의원은 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법' 제정안 대표 발의했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

진천군(군수 송기섭)과 국회, 미래세대가 친일재산국가귀속을 주제로 머리를 맞댄다. 이 자리에는 미래세대를 대표해 청주시 솔강중학교 3학년 이준혁 군이 토론자로 나선다.오는 12월 1일 국회에서 '친일재산 환수를 위한 국회‧지자체‧미래세대 공동토론회'가 열린다. 이번 행사는 이인영의원과 박범계, 박찬대, 이강일 의원 등 민주당 소속 의원 13명과 기본소득당 용혜인, 사회민주당 한창민 의원 등 국회의원 15명이 공동으로 주최한다.제1부 주제토론에선 이준식 전 친일재산조사위원회 상임위원이 '친일재산 조사위원회 운영방안'을 발표한다. 이어 전국지차체 최초로 '친일재산 국가귀속 TF'를 운영하고 있는 진천군 송기섭 군수가 '진천군 진일재산 국가귀속 프로젝트' 설명에 나선다.이준혁 학생은 '친일재산 환수를 통한 역사교육 모델'이란 주제로 미래세대를 대표 친일재산국가귀속에 대한 입장을 밝힌다. 제2부 자유토론은 윤경로 전 한성대 총장이 좌장을 맡아 진행한다. 토론자로는 이지원 대림대학교 명예교수와 강태재 충북참여연대 고문, 이승진 국가보훈부 보훈문화정객과 과장이 나선다.법무부를 대표해 국진 국가소송과 과장이 토론자로 나서고, KBS 시사기획창 우한울 PD도 토론에 참여한다.주제발표에 나서는 이준식 전 친일재산조사위원회 상임위원은 친일재산국가귀속법에서 보완해야 할 부분에 대해 의견을 제출한다. 이 전 상임위원은 주제발표에서 친일반민족행위자가 출자한 법인 소유의 토지 처리 방안 문제를 다룬다.그는 "친일반민족행위자는 개인이고 본인이 취득한 재산에 한해 국가귀속대상"이라며 "친일반민족행위자 재산이 그가 사실상 소유자인 법인 재산으로 소유권을 이전한 사례가 적지 않았다"고 지적했다. 또 "제1기 조사위원회 활동 당시 친일반민족행위자가 사실상 소유주라고 하더라도, 법인 재산을 친일재산으로 국가 귀속하는 것은 불가능하다는 결정을 내렸다"며 "2기 조사위원회가 부활한다면 이 문제를 해결할 수 있는 방안을 마련할 수 있을까"라고 숙제를 던졌다.이 전 상임위원은 "2기 조사위원회가 구성되면 정부에서 파견하는 공무원을 조정할 필요가 있다"며 "파견공무원 중 지적 관련 공무원을 늘리고, 수도권 이외의 지역에 소속된 지자체 공무원 파견도 확대해야 한다"는 의견도 제시 할 예정이다. 그는 "친일의 대가로 취득한 친일재산의 실태와 규모에 과한 진상을 밝히는 것은 국가귀속 못지않게 중요한 문제"라고 실태조사의 중요성을 강조할 예정이다.송기섭 군수는 진천군이 진행하고 있는 친일재산 국가귀속 활동을 설명하고, 지방정부에 친일재산 국가귀속 업무 권한을 부여해 달라고 제안할 계획이다. 송 군수는 지방정부가 친일반민족행위자 재산을 조사해 귀속 추정대상 토지를 추출하고, 국가(법무부)의 경우 국가귀속을 위한 국가소송을 전담하는 구조로 역할을 분담할 것을 제안할 예정이다.지난 6일 정성호 법무부 장관은 김병기 더불어민주당 원내대표와 추미애 국회 법제사법위원회 위원장을 예방하고 법무부 소관 '민생‧안전을 위한 10대 법안'의 정기국회 내 통과를 요청했다. 정 장관이 신속한 입법을 요청한 '10대 법안'에는 △친일재산 환수를 위한 친일재산귀속법'도 포함됐다.이에 대해 김병기 원내대표와 추미애 법사위원장은 긍정적인 반응을 보였다.정성호 법무부장관과 국회 과반이상을 차지하고 있는 민주당이 연내 처리에 공감대를 이루면서 이강일 국회의원이 지난해 11월 대표 발의한 '친일재산 국가귀속법 개정안'(일명 '이강일 법')이 연내 처리될 가능성이 한층 높아졌다.지난해 11월 발의된 '이강일법'은 대통령직속기구였던 '친일재산조사위원회'를 부활하는 것으로 골자로 한다. 친일재산조사위원회는 친일반민족행위자들의 재산을 찾아내 국가에 귀속시키는 업무를 전담했던 기구로 2006년부터 2010년까지 활동했다. 2010년 해산됐고, 친일재산 국가귀속 업무는 법무부로 이관됐다. 법무부로 이관되면서 친일재산 국가귀속은 사실상 멈췄다. 2010년 이후 법무부가 자체 조사를 통해 국가에 귀속시킨 친일재산은 단 한 건도 없다.이에 따라 '친일재산조사위원회'를 부활시켜야 한다는 지적이 오래전부터 일었다. 지난 18대 국회부터 21대 국회까지 비슷한 내용의 법안이 발의됐지만 통과된 적은 한 번도 없다. 심지어 법사위 법안소위원회 문턱도 넘지 못했다.친일청산에 대한 논의는 해방 이전인 1941년 대한민국 임시정부에서 선포한 건국강령에서부터 찾아볼 수 있다.정부 수립 직후인 1948년 9월 22일 '반민족행위처벌법'을 제정하여 친일청산을 시도했지만 1951년 2월 14일 이승만 정부에 의해 법률이 폐지되면서 친일과거사 청산작업이 중단됐다. 참여정부(노무현 대통령)에서 그동안 실현되지 못한 일제강점기의 과거사 청산을 위해 2005년 12월 29일 '친일반민족 행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법'을 제정했다.'친일재산국가귀속법'은 제1조에서 '일본제국주의의 식민통치에 협력하고 우리 민족을 탄압한 반민족행위자가 그 당시 친일반민족행위로 축재한 재산을 국가에 귀속시킴으로써 민족의 정기를 바로 세우며 일본제국주의에 저항한 3․1운동의 헌법이념을 구현함을 목적으로 한다'고 법률 제정 목적을 명확히 했다.친일반민족행위자가 친일반민족행위의 대가로 취득한 재산을 국가에 귀속시킴으로써 역사적 과제인 친일청산을 이루기 위한 법이라고 할 수 있다.