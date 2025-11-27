2기 진실화해위 '결정 번복'에 제동... 백락정 진실규명 길 열었다

큰사진보기 ▲고 백락정의 조카 백남식씨가 정보공개청구를 통해 받아낸 백락정의 육군본부 고등군법회의 사형판결문 뒷장. 판결 이유가 공란으로 비어 있다. ⓒ 백남식 관련사진보기

김광동 위원장의 2기 진실화해를위한과거사정리위원회가 기존 '진실규명' 결정을 취소한 데 대해 법원이 제동을 걸었다.서울행정법원 제8부(재판장 이정훈 부장판사)는 26일 고 백락정(1919년생)씨의 유족인 원고 백남식씨가 2기 진실화해위를 상대로 제기한 '이의신청 기각 결정 취소' 소송에서 "진실규명신청 각하 결정을 취소한다"고 원고 승소 판결했다.이번 소송의 핵심 쟁점은 진실화해위가 내린 '진실규명 신청 각하' 처분이 적법했는지 여부다. 앞서 진실화해위는 2023년 11월 고 백락정씨에 대해 한국전쟁기인 1950년 대전 골령골에서 벌어진 국민보도연맹 및 예비검속 사건의 희생자로 진실규명 결정했다.그러나 진실화해위는 김광동 위원장 때인 2024년 12월 백락정씨에 대해 "1951년 고등군법회의 사형 판결문이 발견됐다"라며 "이는 '확정판결'에 해당하므로 진실규명 대상에서 제외돼야 한다"는 논리로 기존 진실규명 결정을 취소하고 진실규명 신청마저 각하했다.그러나 이날 법원은 이 같은 진실화해위의 주장을 전면으로 뒤집었다.재판부는 "고등군법회의 판결자료만으로는 고인이 사형 집행으로 사망했다고 보기 어렵다"라며 "진실규명 대상에서 제외하고 각하한 처분은 위법하다"고 판단했다.또한 ▲고등군법회의 사형 판결자료에 판결 이유가 없는 점▲ 1951년 대전교도소 재소자 인명부에는 출소 사유가 명확히 '사망출소'로 기재돼 있어 사형 집행 여부조차 불투명한 점 ▲ 사형 집행이나 시신 처리 관련 기록이 전혀 확인되지 않는다는 점 ▲ 대전지방검찰청 집행원부와 법무부 감찰국에서 생산한 사형인 명단에 고인이 나와 있지 않은 점 등을 근거로 들며 "고등군법회의 사형 판결문만으로 고인이 사형 집행으로 사망했다고 보기 어렵다"고 봤다.재판부는 "구타당한 모습을 보았다는 가족의 진술, 고인의 현제인 고 백낙용씨가 1950년 군경에 의해 골령골에서 희생된 점을 종합하면 진실규명 신청 내용이 허위로 보기 어렵다"고 했다.한편, 2기 진실화해위는 지난 26일 활동을 종료했다. 법원의 각하 취소 판결에 따라 3기 진실화해위는 원고의 진실규명 신청을 다시 접수하고, 사망 시기, 사유, 가해자 등 진실규명 결정에 필요한 사항에 대해 재조사를 진행해야 할 의무를 지게 된다.유족 측은 이미 이 고등군법회의 판결에 대해 대전지법 홍성지원에 재심을 신청한 상태다. 이번 행정법원의 판결은 형식적인 '사법 학살'의 정당성 부족을 간접적으로 뒷받침하며 재심 절차에도 중대한 영향을 미칠 것으로 전망된다.