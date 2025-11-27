장경태 민주당 의원, 성추행 혐의 피소... "사실 무근, 강력 대응"

큰사진보기 ▲더불어민주당 장경태 의원이 27일 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의안 투표를 마친 뒤 국회 본회의장을 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장경태 더불어민주당 의원에 대한 성추행 혐의 관련 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 착수했다. 장 의원은 이에 대해 "전혀 사실 무근"이라며 "허위 무고와 관련, 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다"이라고 반박했다.27일 서울경찰청은 장 의원을 상대로 한 고소장이 접수돼 정식 수사에 착수했다고 밝혔다. 준강제추행 혐의로, 고소인은 지난해 말 서울 시내 한 모임에서 장 의원으로부터 추행을 당했다고 주장하는 것으로 알려졌다.고소장은 지난 25일 영등포경찰서에 접수된 뒤 다음날 서울경찰청으로 이송됐으나, 고소인 조사 등은 진행되지 않은 상황이다. 장 의원실 보좌진들은 27일 <오마이뉴스>에 경찰로부터 직접 연락받은 적이 없고, 사건 자체도 언론보도를 본 뒤 인지했다고 밝혔다.장 의원은 이날 본회의 직전 국회에서 기자들과 만나 관련 의혹을 전면 부인했다. 그는 '따로 관련 조사를 받았느냐'는 기자들 질문에 "(그런 적이) 전혀 없다. (경찰에서) 연락받은 것도 없다"고 말했다."(저는) 원래 비서관들이랑 회식하고 있었는데, 잠시 메뚜기 뛰러(다른 장소로 옮겨) 갔고, 거기서 있다가 나왔다. (해당 여성의) 남친이라는 사람이 와서 행패를 부려서 그냥 바로 그 자리를 떴다"는 설명이다. 본인 페이스북에도 "전혀 사실이 아닌 허위 무고"라며 법적 조치할 계획이라고 밝혔다.장 의원은 본회의 직후에도 기자들과 만나 '당시 추행이 없었다는 거냐'란 질문에 "전혀 사실 무근"이라며 "그때 (모임) 자리가 있었고 저는 잠깐 가서 바로 온 것밖에 없다", "조사 받은 사실도 없고 고소한 것도 기사로 봤기 때문에 (관련 내용을) 전혀 아는 게 없다"라고 억울함을 피력했다.장 의원은 "일단 (당사자라서) 정보공개를 청구했기 때문에, 해당 고발장(내용)을 보고 확인해서 강력하게 대응할 것"이라고 했다. 기자들이 지도부에 보고했는지 묻자 "(추행한) 아무 사실이 없는데 뭘 보고(하느냐)"라 반문했다.언론 보도 직후 정청래 대표 등 당 지도부는 해당 의혹 관련 진상 파악을 위해 윤리감찰단 진상조사를 지시했다. 조승래 민주당 사무총장은 기자들과 만나 "장 의원 관련 보도에 대해, 정 대표가 진상 파악을 위해 윤리감찰단에 보도 경위에 대한 진상 조사를 지시했다"고 말했다.