윤석열 "더, 더" 한마디에... 감사원이 파헤친 의대증원 전말

큰사진보기 ▲거리에 선 의사들서울특별시의사회 주최로 지난 2월 15일 저녁 서울 용산 대통령실 앞에서 열린 '의대정원증원-필수의료패키지 저지를 위한 궐기대회'에서 의료계 대표자들과 전공의, 의대생, 개원의, 의대 교수 등이 "의대정원 졸속확대는 의사 말살이자 의사가 장기간에 걸쳐 이룩한 의료시스템을 한순간에 무너뜨리려는 잘못된 정책 추진"이라며 윤석열 정부를 규탄하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲조 전 장관은 의료계의 반발을 이유로 제2안이 아닌 제1안을 건의했으나 윤씨는 "증원 규모와 관계없이 어차피 의사단체의 반발이 있을 것이고 2027년 추가 증원 과정에서 다시 한번 사회적 갈등이 초래된다"는 이유로 제1안을 반대하고 제2안에 대해 의사단체의 반발을 최소화할 방안을 좀 더 검토해보라고 지시하였다. ⓒ 감사원 관련사진보기

지난해 2월 윤석열 정부가 추진한 의대 정원 2천 명 확대가 과학적 통계나 분석에 따른 것이 아닌 윤씨의 일방적 지시에 의한 것임이 감사원 조사로 드러났다.27일 감사원이 공개한 '의대정원 증원 추진 과정에 대한 감사'에 따르면 지난 5월부터 20일 동안 감사인원 28명이 보건복지부, 교육부 등을 대상으로 감사를 한 결과, 복지부는 당초 2025년부터 2030년까지 6년간 매년 500명, 총 3천 명 증원을 대통령실에 보고했으나 윤석열의 반대로 결국 2025년부터 2029년까지 5년간 매년 2천 명, 총 1만 명 증원으로 증원 규모가 대폭 증가했다.감사원이 밝힌 의대 정원 추진 과정은 다음과 같다. 2022년 8월 19일 복지부는 문재인 정부에서 추진한 의대 정원 증원정책을 재추진하겠다고 보고하자 윤석열은 이를 승인했다. 이후 2023년 6월, 조규홍 당시 보건부장관이 매년 500명씩, 총 3천 명을 증원하는 안을 보고하자 윤씨는 '그 정도로는 불충분하고 천 명 이상은 늘려야 한다'는 취지로 반대했다.이에 조 전 장관이 그해 10월, 4년간 총 4942명을 늘리는 안을 보고했으나 윤씨는 재차 "필요한 만큼 충분히 더 늘려라. 지금 의사가 부족하여서 난리다. 충분히 더 늘려야 한다"라며 더욱 증원 규모를 늘릴 것을 지시했다. 대통령의 거듭된 지시에 복지부는 한국보건사회연구원·한국개발연구원·서울대 등의 연구를 검토해 2035년 부족 의사 수를 1만 명 내외로 산정했다.하지만 이 산정 결과에 대해서도 윤석열 대통령실은 탐탁치 않아 했다. 이관섭 당시 대통령비서실 국정기획수석비서관의 요청에 따라 복지부는 2023년 11월, 보완 연구를 실시하였고 2035년 부족 의사 수를 대폭 증가한 1만6313명으로 재산정한 뒤 이 전 비서관에게 이를 보고했다.이후 2023년 12월, 복지부와 대통령·대통령비서실은 구체적인 연도별 증원 규모에 논의하였는데 이관섭 당시 정책실장은 "단계적 증원은 정원이 늘 때마다 의사단체의 반발이 생기니 첫해부터 2천 명을 증원하는 방향으로 갔으면 좋겠다"는 의견을 내놓았고 장상윤 당시 사회수석비서관 또한 "단계적 증원은 바람직하지 않다"는 의견을 제시했다.그해 12월 27일, 조 전 장관은 '의사인력 확충방안'을 윤석열에게 대면보고했다. 조 전 장관이 보고한 안은 두 가지로 제1안은 2025년부터 2029년까지 단계적 증원으로 5년간 총 7800명을 증원하는 안이었고, 제2안은 같은 기간 동안 매년 2천 명을 증원해 총 1만 명을 증원하는 안이었다.조 전 장관은 의료계의 반발을 이유로 제2안이 아닌 제1안을 건의했으나 윤씨는 "증원 규모와 관계없이 어차피 의사단체의 반발이 있을 것이고 2027년 추가 증원 과정에서 다시 한번 사회적 갈등이 초래된다"는 이유로 제1안을 반대하고 제2안에 대해 의사단체의 반발을 최소화할 방안을 좀 더 검토해보라고 지시하였다.이에 조 전 장관은 제2안의 증원 규모 2천 명 중 3백 명은 지역 의대 몫으로 유보하는 방안을 제안했으나 이 역시 대통령실에 거절당했고, 결국 대통령실과 의대 증원 발표 일정을 조율해 2024년 2월 6일, 제2안을 바탕으로 한 '의사인력 확대방안 긴급브리핑'을 발표하였다.한편 감사원은 복지부가 2035년 부족 의사 수를 1만 명 내외에서 1만 5천 명 이상으로 기존보다 훨씬 높게 산정한 과정을 조사한 결과, 2023년 시점의 부족 의사 수와 2035년 시점의 부족 의사 수를 단순 합산한 것임을 밝히며 "이러한 해석 및 추계 방법은 논리적 정합성이 있는 방법이라고 보기 어렵다"고 지적했다.또한 감사원은 복지부가 의대 정원 증원을 두고 의사단체와 사전 논의하는 절차를 거치지 않았고 최종 확정된 2천 명 증원안에 대해 발표 이전 유일하게 공식 논의된 보건의료정책심의위원회 회의도 "충분한 자료와 논의시간이 제공·확보되지 못해 심의가 형식적이었다는 비판이 제기"되었다며 "증원 규모 결정 과정의 절차적 정당성 확보가 다소 미흡하였다"고 꼬집었다.이외에도 감사원은 의대 정원을 대학별로 배정하는 과정에 있어서도 의대 정원 배정위원회 구성 과정에서 교육여건 평가역량 고려가 미흡하였고, 현장점검을 하지 않고 배정기준을 일관되지 않게 적용하는 등으로 정원 배정의 타당성·형평성을 저해했다고 평했다.