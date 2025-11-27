국힘, 김상욱 자리에 김태규 임명... 진보당 "반노동 극우인사 철회를"

국민의힘이 김상욱 의원의 탈당으로 공석이 됐던 울산 남구갑 당협위원장 자리에 김태규 전 방송통신위원회 부위원장을 임명하면서 적절성 논란이 일고 있다.
앞서 국민의힘 조직강화특별위원회의 울산 남구갑 당협위원장 공모에는 김태규 전 방송통신위 부위원장을 비롯해 강호승 전 대통령비서실 국정기획비서관실 행정관, 김상회 HD현대중공업 경영지원본부 전무, 김영중 전 국민의힘 중앙당 조직국장, 문호철 전 서울MBC 보도국장, 박기성 전 TBN울산교통방송 사장, 최건 변호사(가나다순) 등 7명이 지원했다.
이와 관련 진보당 울산시당은 27일 논평을 내고 "방송 장악 논란과 국회 욕설 논란의 당사자를, 그것도 노동자의 도시 울산의 지역 책임자로 세우겠다는 결정은 울산 시민의 상식을 완전히 무너뜨리는 일"이라고 비판했다(관련기사 : "아씨X 사람을 죽이네 죽여 "... 과방위 김태규 '욕설' 듣기 평가
https://omn.kr/2aov1).
진보당은 "김태규씨는 판사 시절부터 문재인 정부의 검찰개혁· 검수완박을 강하게 비난하며 보수 정치의 전면에 나섰고, 윤석열 후보 지지 모임에도 참여했다"며 "또한 자신의 발언과 저서를 통해 박근혜 탄핵과 촛불항쟁을 '좌익 선동'처럼 묘사하며 촛불 시민과 헌정 질서를 부정하는 인식을 드러냈는데 이러한 태도는 한국 민주주의를 존중하는 시민의 가치와는 전혀 맞지 않다"고 비판했다. 아울러 "위법 판결까지 나온 방통위 2인 체제, 방송 장악의 핵심 인물이다"라고 덧붙였다.
진보당은 "김태규씨는 방송·통신 경력 없이 방통위 부위원장을 맡아 이진숙 위원장과 2인 체제를 구성하고, 방문진·KBS·EBS 등 공영방송 핵심 인사를 '군사작전 하듯' 밀어붙였다"며 "그 결과 다수 인사가 법원에서 위법·효력정지 판결을 받았다"고 상기했다.
이외에도 진보당은 "김태규씨는 그동안 민주노총과 노동조합을 '경제를 볼모로 잡는 집단', '국민 위에 군림하는 세력' 등으로 규정해 왔다"며 "그러나 울산 시민은 울산의 성장과 번영은 조선·자동차·석유화학 노동자의 피와 땀 위에 세워졌다는 것을 잘 안다. 노동을 적으로 규정하는 인사를 울산 지역 책임자로 앉힌 것은 울산 시민 모두에게 대한 노골적인 모욕"이라고 비판했다.
특히 진보당은 "김태규씨는 방통위에서 물러난 뒤 곧바로 울산으로 내려와 변호사 사무실을 열고, 국민의힘에 입당해 남구갑 당협위원장까지 차지했다"며 "정권 차원의 언론 장악 프로젝트를 실무적으로 수행했던 인사가 이제는 울산 현장에서 반노동·반민주·극우 정치의 실험을 이어가려 한다는 우려가 강하게 제기되고 있다"고 지적했다.
그러면서 "울산 남구는 시민의 삶의 현장이지, 극우 정치의 놀이터가 아니다"라며 "국민의힘은 노동자를 파트너가 아닌 '척결 대상'으로 여기는 인물, 공영방송을 권력 도구로 다뤄온 인물을 지역 책임자로 세우고 있고, 이는 울산을 시대의 변화와 정면으로 거스르는 도시로 만들겠다는 선언이다"라고 비판했다.
마지막으로 진보당 울산시당은 "국민의힘은 김태규 전 방통위 부위원장의 울산 남구갑 당협위원장 임명을 즉각 철회하라"며 "극우·반노동 혐오 선동을 중단하고, 울산 시민과 마주 앉는 책임 있는 정책 경쟁으로 돌아오라"고 촉구했다.