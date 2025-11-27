'제부 키즈 가이드'라고 들어봤어요?

큰사진보기 ▲화성시 서신면 제부도에 사는 12명의 아이들이 여행사 제부투어를 차려서 가이드를 했다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

경기 화성시 서신면 제부리(이장 신광근)는 15일 제부도 일대에서 '제부투어(JEBD)' 시범 프로그램을 운영했다.이번 프로그램은 2025년 화성시 시군역량강화사업 농촌 체험 콘텐츠 개발 지원사업에 제부리가 선정되면서, 지역 주민과 아이들이 주체가 돼 직접 기획·진행한 체험형 프로그램이다. 9월 기획단계부터 시작해 10월 26일과 11월 15일 2회에 걸쳐 제부투어를 진행했다.이번 시범 운영은 동탄 지역 가족 단위 초청 팸투어 방식으로 구성됐으며, 약 50여 명의 참가자들은 제부도 아이들이 직접 운영하는 여행사의 가이드로 프로그램을 체험했다.특히 '제부 키즈 가이드'가 해설을 맡아 아이들의 시선에서 제부도를 소개하는 방식이 큰 호응을 받았다. 제부키즈가이드는 5세부터 초등학생, 중학생까지 총 12명으로 이루어진 제부리 아이들로 구성된 여행사로 제부투어(JEBD)를 만들었다.모서진(서신초5) 제부투어 대표는 "새로운 친구들을 만나고 직접 가이드하니까 무척 뿌듯하다. 제부도 마켓, 보드게임 등 다양한 프로그램을 또 해보고 싶다"고 말했다.제부도 아이들이 직접 기획한 가이드 프로그램은 제부도 바닷길 및 마을길 스토리텔링 투어, 해안가 자연물을 활용한 만들기 체험, 제부도 아이들이 일상적으로 즐기는 해안 놀이터 활동, 마을 명소·랜드마크 해설 및 포토 포인트 체험으로 진행됐다.이번 시범 운영은 시군역량강화사업을 추진하는 주체로서 화성시마을공동체지원센터가 제부리와 협력해 추진했다.센터는 농어촌 체험 콘텐츠 개발 지원을 비롯해 프로그램 구성 자문, 운영 과정 지원, 마을주민 교육 등 전반적인 기획을 함께했다.송현중 화성마을공동체지원센터 센터장은 "마을이 직접 기획하고 운영하는 농촌·섬 체험 모델을 확산하기 위한 기반을 마련하고자 했다"고 기획의도를 밝혔다.제부리는 시범 운영을 통해 참가자 의견을 반영하여 프로그램을 보완하고, 향후 주민 주도형 농촌 체험 콘텐츠로 확대해 나갈 계획이다.신광근 제부리 이장은 "제부도 아이들의 시선과 주민들의 이야기를 담아낸 이번 '제부투어'가 우리 마을의 새로운 가능성을 보여준 자리였다"라며 "방문한 가족들이 즐겁게 체험해주어 매우 뜻깊었고, 앞으로도 제부리만의 매력을 잘 살린 체험 프로그램으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.공동 기획자 전유라 머더컬쳐 대표는 " "제부도가 너무 특색없이 알려지는 게 아쉽고 아이들이 마을을 온전히 느끼지 못하는 것에 대한 아쉬움에서 시작했다. 아이들의 시선으로 제부도를 알리고, 제부도 생활과 문화를 도시 아이들에게 소개하고 함께 활동하고자 기획했다"고 전했다.