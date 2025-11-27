성남시 시정모니터 행사 외부뷔페·주류 제공 논란... "선거 겨냥한 정치적 행사" 비판

큰사진보기 ▲경기 성남시가 지방선거를 불과 6개월 앞둔 시점에 시정모니터 연말행사를 외부 뷔페에서 개최하고 주류까지 제공한 사실이 알려지면서, ‘선거용 동원 행사’라는 의혹이 제기됐다. 그러나 시는 "소통과 공감의 장으로 마련된 직무교육 및 간담회"라며 반박에 나섰다. ⓒ 이군수의원 sns갈무리 관련사진보기

경기 성남시가 지방선거를 불과 6개월 앞둔 시점에 시정모니터 연말행사를 외부 뷔페에서 개최하고 주류까지 제공한 사실이 알려지면서, '선거용 동원 행사'라는 의혹이 제기됐다. 시는 "소통과 공감의 장으로 마련된 직무교육 및 간담회"라며 반박에 나섰다.그동안 성남시는 시청 내부에서 소규모로 시정모니터 행사를 진행해왔다. 그런데 올해는 11월 17일 오후 5시, 성남 루미에르 에비뉴에서 행사를 열었다.참석자들에 따르면 행사에서는 음식과 술이 제공됐고, 일부는 공무원이 직접 서빙했다는 증언까지 나왔다. 선거를 앞둔 시점에서 '지지층 관리용 접대성 행사'라는 비판으로 이어졌다.신상진 시장 취임 이후 시정모니터단 규모는 급격히 늘었다. 앞서 2020년에는 43명, 2021년 61명으로 모집하다 신 시장 취임 이후 2022년 63명에서 2023년 80명으로 증가했고, 2024년에는 120명을 모집하며 큰 폭으로 늘렸다. 급격한 인원 증가는 시민 참여 확대라는 시각도 있지만 조직 확충과 행사 동원에 가깝다는 지적도 나온다.해당 행사와 관련 이군수 성남시의원은 "지금이 어떤 시기인가. 내년 지방선거를 불과 몇 달 앞두고 있는 시점"이라며 "더 이상 이 문제를 '행정 서비스'나 '시민 참여 확대'라는 말로 포장하기 어렵다. 이건 명백히 정치적 의도가 개입된 행사 운영 방식으로 해석될 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.그러면서 "시민의 혈세는 시정을 위해 쓰여야 한다"며 "시정모니터단 행사에 대한 제보는 단순한 불만이 아니다. 지방선거를 앞두고 성남시장이 공적 자원을 이용해 정치적 이득을 추구하고 있다는 의심을 강하게 불러일으키는 사안"이라고 날을 세웠다.성남시는 이번 논란에 대해 "단순한 연말 파티가 아니라 직무교육과 간담회를 겸한 자리였다"며 "주류 제공은 맞다. 하지만 식사 중 가볍게 드시도록 제공한 수준이며, 송년행사나 워크숍에서도 금지된 사항은 아니다"라고 해명했다.이어 "'고급 뷔페'라는 표현은 과장됐다. 해당 장소는 성남에서는 오히려 저렴한 편"이라며 "공무원 서빙이라는 부분도 뷔페식 행사였고, 공무원이 직접 서빙한 것은 아니다"라며 "행사 시작 초기 음료만 배부했을 뿐"이라고 말했다.그러면서 "시장 노래는 식사 중 시민들의 분위기를 맞추고 노고를 취하하기 위해 노래를 한 것"이라며 "주류 제공 등은 인근 지자체에서도 유사 사례가 많다"고 덧붙였다.반면 경기도 내 타 지자체 관계자들은 "저희 지자체에서는 있을 수 없는 일"이라며 "관공서 주최 공식행사에서 주류 제공은 하지 않는다"고 선을 그었다.성남시 시정모니터링단은 성남시 주요 시책사업 및 제도 등에 대한 문제점을 찾아내고 개선방안 모색, 현장 모니터링 등을 통해 시정피드백 활동을 하는 제도다. 시정모니터를 구성해 행정기획, 사회복지, 문화예술, 환경녹지, 도시교통 등 5개 분과로 나뉘어 2년간 활동하게 된다. 2번 연임할 수 있다.