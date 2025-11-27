[사진] 기억을 다시 세우는 일, 솥발산에서 노동역사관까지

큰사진보기 ▲경남 양산 솥발산 열사묘역 전경. 돌계단처럼 이어진 묘역 위로 노동과 민주화를 향한 수많은 이름들이 고요히 잠들어 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲열사정신, 누군가가 왜 그렇게 살 수밖에 없었는지를 끝까지 외면하지 않겠다는 약속이 아닐까. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲경남 양산 솥발산 열사·희생자 묘역 안내도. 이름들이 빼곡히 새겨진 지도 너머로 계단식 묘역이 겹겹이 펼쳐져 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

솥발산 열사희생자묘역은 나에게 두 가지 얼굴을 가진 곳이다. 추모대회가 열릴 때면 수십 수백 명이 모여 구호를 외치고 추모 노래를 부르는 공간이 되지만, 사람이 뜸한 날에는 혼자 올라가 오래 앉아 생각을 정리하고 내려오는 조용한 장소가 된다.돌로 쌓아 올린 묘역의 계단을 천천히 오르다 보면, 이곳에는 삶과 시간이 겹겹이 쌓여 있다는 느낌이 든다. 묘비 하나하나가 한 사람의 생이고, 그 생들이 모여 눈에 보이지 않는 역사의 층을 이룬다. 묘역 한가운데 서 있는 나무를 바라보고 있으면, 이곳은 죽음의 공간이면서도 동시에 지금을 사는 나에게 말을 걸어오는 살아 있는 장소처럼 느껴진다. "너는 무엇을 기억하며 살고 있느냐"고 묻는 듯한 이 침묵 앞에서 나는 종종 말없이 오래 앉아 있다가 내려온다.솥발산에는 부산·울산·경남 지역에서 노동운동과 민주화를 위해 살아온 이들이 잠들어 있다. 노동현장과 거리, 병실에서 생을 마감한 이들의 이름이 이 돌들 사이에 남아 있다. 이곳은 단지 안타까운 희생자들이 묻힌 장소가 아니라, 한국 사회의 노동과 민주주의가 어떤 대가를 치르며 여기까지 왔는지를 보여주는 공간이다. 우리가 당연하게 누리는 휴일과 노동시간, 노동조합과 표현의 자유가 누군가의 삶과 맞바꾼 결과라는 사실을 이 묘역은 말없이 증명하고 있다.그래서 오래전부터 이 묘역의 기억을 정리하고 기록할 공간, 노동역사관을 세우자는 논의가 이어져 왔다. 열사들의 삶과 지역 노동운동사를 체계적으로 남기고 다음 세대에게 전할 공간이 필요하다는 데에는 많은 이들이 공감했지만, 현실의 벽은 높았다.부지 인허가 불허와 주민 반대, 행정 절차의 장벽 속에서 사업은 여러 차례 멈춰 섰다. 결국 부산울산경남노동역사관 건립위원회는 울주군청을 상대로 행정소송에 나섰고, 울주군청의 항소, 상고 등 긴 법정 다툼 끝에 사건은 대법원까지 올라갔다. 그리고 마침내, 최종 노동역사관측의 승소 판결이 내려졌다. 그 소식과 함께 멈춰 있던 노동역사관 건립은 다시 출발선에 섰고, 지금은 실제 착수를 앞두고 있다.이 소식을 들은 날, 나는 다시 솥발산에 대한 기억을 더듬었다. 울주군청의 '상고 기각'이라는 짧은 단어 뒤에 쌓인 시간과 사람들의 마음을 떠올리자, 그냥 지나칠 수가 없었다. 이곳 어딘가에는 역사관이 세워지기까지 버텨온 수많은 이들의 기다림도 함께 누워 있을 것 같았다. 이 묘역에 앉아 있으면 노동역사관은 단순한 건물 하나가 아니라, 잊지 않겠다는 사회의 약속처럼 느껴진다. 기록되지 않으면 역사는 쉽게 지워지고, 공간이 없으면 기억은 개인의 기억 속에서만 맴돌다 사라지기 때문이다.나는 종종 이곳에 앉아 스스로에게 자주 묻는다. 우리는 과연 얼마나 자주 이들의 이름을 떠올리며 살아가는가. 과거의 희생을 '그때 그런 일이 있었다'는 이야기로만 소비하고 있지는 않은가. 노동과 민주주의는 이미 완성된 것이 아니라 여전히 현재진행형의 과제인데, 그 출발점이 되었던 삶들을 너무 쉽게 잊고 있는 것은 아닐까. 솥발산은 늘 그 질문을 나에게 되돌려준다. 이곳이 추모의 공간이자 동시에 사유의 공간이 되는 이유도 바로 그 때문이다.이제 노동역사관은 다시 움직이기 시작했다. 판결로 길이 열렸고, 그 위에 또 하나의 기억의 집이 세워질 준비를 하고 있다. 아이들이 이곳에서 노동의 역사를 배우고, 청년들이 자신의 노동과 권리에 대해 질문하며, 시민들이 민주주의의 뿌리를 다시 확인하는 공간이 된다면, 솥발산의 고요한 침묵은 비로소 말을 얻게 될 것이다. 오늘도 솥발산은 아무 말 없이 그 자리에 서 있다. 그러나 이제 이 고요는 이전과는 조금 다르게 느껴진다. 기억을 담을 또 하나의 그릇이 곧 세워질 것이라는 예감이 이 묘역 위에 조용히 내려앉아 있기 때문이다.