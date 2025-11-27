추경호 체포동의안 가결...국민의힘 전원 퇴장

큰사진보기 ▲계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 국민의힘 추경호 의원이 27일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안에 대한 신상 발언을 마친 뒤 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정성호 법무부장관, 송미령 농림축산식품부 장관, 이억원 금융위원장이 27일 국회 본회의에 출석해 대화를 나누고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 국민의힘 추경호 의원이 27일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결에 앞서 신상발언을 한 뒤 국민의힘 의원들과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 국민의힘 추경호 의원이 27일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결에 앞서 신상발언을 한 뒤 국민의힘 의원들과 퇴장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

추경호 국민의힘 의원에 대한 국회 체포동의안이 가결됐다.27일 국회 본회의에 상정된 추경호 의원 체포동의안에 대한 무기명 투표 결과, 총 투표수 180표 중 가 172표, 부 4표, 기권 2표, 무효 2표로 통과됐다.추 의원은 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표를 맡았고, 당일 의원총회 장소의 잦은 변경 등 국회의 비상계엄 해제 요구안 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)를 받아 구속영장이 청구됐다.이날 국회 본회의는 철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전혼을 위한 특별법(K-스틸법) 등 7개 법안을 먼저 처리한 뒤 추경호 의원 체포동의안을 상정했다.이날 국민의힘 의원들은 추경호 의원의 신상발언을 듣고 표결이 시작되자 집단 퇴장했다. 이들은 본회의장 앞 규탄대회에 참가했다. 체포동의안 당사자인 추 의원도 본회의장으로 돌아오지 않아 권성동 의원과는 다르게 투표에 불참했다.이날 체포동의 요청 이유를 설명한 정성호 법무부장관은 "2024년 12월 3일 윤석열로부터 불법적인 비상계엄에 협조해 달라는 요청을 받고 계엄 해제 요구안 표결을 위한 본회의 개의가 임박한 상황임으로 알면서도 의원총회를 내세워 국회의장 및 당대표(한동훈) 집결 요구와 상충되는 공지를 반복 발송해 집결 장소 등에 혼선을 야기했다"면서 "표결을 위해 본회의장에서 대기하단 소속 의원들에게 접촉해 본회의장 밖으로 나오도록 유도하는 방법으로 의원들의 심의 표결권을 방해하는 등 비상계엄 해제를 막으려는 윤석열에 협력해 내란 중요 임무에 종사했다"고 말했다.정 장관은 "추 의원은 혐의를 부인하고 있으나 여러 객관적 증거 혐의가 입증되고 사안의 중대성과 도주 또는 증거인멸의 우려 등에 비추어 구속을 필요로 하는 사유가 있다"라고 설명했다.정성호 장관이 체포동의 필요성을 설명하는 내내 국민의힘 의원들 사이에서는 "사퇴하라", "대장동 사건 항소포기" 등 고성 비판이 끊이지 않았다.이어 신상발언에 나선 추경호 의원은 자신의 혐의 없음을 강조함과 동시에 정쟁의 피해자라고 주장했다. 추 의원은 "상대 진영을 궤멸시키기 위해 정치가 사법을 끌어들이고, 특검이 정적 제거의 도구가 되어 야당을 먹잇감으로 삼는 퇴행의 시대에 저는 그 탁류의 한가운데 놓인 당사자"라고 스스로를 소개했다.그는 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했다는 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 원내대표로서의 통상적 활동과 발언을 억지로 꿰맞춰 영장을 창작했다"면서 "무엇보다 저는 계엄 당일 우리 당 국회의원 그 누구에게도 계엄해제 표결 불참을 권유하거나 유도한 적이 없다"라고 항변했다.추 의원은 "단언컨대, 저에 대한 영장 청구는 국민의힘을 위헌 정당 해산으로 몰아가 보수정당의 맥을 끊어버리겠다는 내란몰이 정치공작"이라면서 "정부여당은 더 늦기 전에 야당 파괴와 보복의 적개심을 내려놓고, 대화와 타협, 견제와 균형의 의회 민주정치를 복원시켜 민생을 지키는 일에 집중해주기 바란다"고 덧붙였다.추경호 의원이 신상발언을 하는 동안에도 민주당 쪽에서 "부끄럽지 않느냐", "그러니까 내란당 소리를 듣는 거다" 등 고성 항의가 터져 나왔다. 추 의원의 신상발언이 끝나자 국민의힘 의원들은 전원 일어나 추 의원의 어깨를 토닥이고 악수를 하는 등 격려하는 모습을 보였다.