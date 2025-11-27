한국국제물류협회, 광양만권 현장시찰…경쟁력 강화 모색

큰사진보기 ▲27일 광양만권경제자유구역청 회의실에서 광양경자청과 한국국제물류협회 관계자들이 광양항 물류 인프라와 협력 확대 방안을 논의하는 간담회를 진행하고 있다. ⓒ 광양만권경제자유구역청 관련사진보기

한국국제물류협회 관계자들이 27일 광양항 배후단지 및 주요 산업단지를 방문해 업무협력 확대 방안을 논의했다.27일 광양만권경제자유구역청에 따르면 한국국제물류협회 김창호 부회장, 김환용 부회장을 비롯한 협회 관계자 등은 광양경자청의 주최로 현장 초청 간담회를 개최했다.이번 현장시찰은 한국국제물류협회 회원사인 물류기업들에게 광양항의 경쟁력과 투자환경을 소개하고, 광양항 활용 증대 및 투자유치 활동으로 연계하기 위한 협력 기반을 마련하고자 추진됐다.협회 관계자들은 광양항을 비롯한 세풍산업단지, 황금산업단지 등을 둘러보며 광양항의 물류 인프라 활용 방안과 물류 활성화 전략 등에 대해 심도 있게 논의했다.광양경자청은 협회의 방문을 계기로 해운·항만 환경 변화에 대응한 경쟁력 강화 방안을 함께 모색하기로 했다. 또한 광양항이 동북아 물류 중심 항만으로 도약할 수 있도록 지속적인 협력체계를 구축해 나갈 계획이다.구충곤 광양경자청장은 "광양항은 지역경제에 미치는 영향이 매우 크며 지리적으로도 중요한 전략적 가치를 지녔다"며 "한국국제물류협회와 긴밀한 협력을 통해 광양항의 발전과 활성화를 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.