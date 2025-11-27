이 대통령 "예산안 심의 때 합리적 야당 주장 과감히 수용하라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.11.27 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 국기에 경례하고 있다. 2025.11.27 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 27일 "민생경제회복을 보다 가속화하고 내년 대한민국의 대도약을 뒷받침하기 위해 예산안의 적시 통과가 특히 중요하다"며 여야의 초당적 협력을 당부했다.이 대통령은 이날 오후 주재한 수석보좌관회의에서 "IMF 같은 주요 국제기관들이 우리 정부의 적극적 재정 운용을 높이 평가하고 있다. 내년 성장률 전망도 이전보다 대폭 상향 조정하는 기관들이 나오고 있다"면서 이를 강조했다.실제 IMF는 최근 발표한 '2025년 한국 연례협의 보고서'를 통해 한국의 경제성장률을 2025년 0.9%, 2026년 1.8%로 제시한 바 있다. 특히 올해 하반기부터 경제 회복 국면에 진입해 내년에는 회복 흐름이 강화될 것으로 전망하면서 "한국의 견고한 경제기초와 정부의 효과적인 정책운용(skillful policy management)이 이를 뒷받침했다"고 언급했다.IMF뿐 아니라 국제신용평가사 S&P 글로벌도 최근 한국의 내년도 경제성장률 전망치를 기존 1.9%에서 2.3%로 상향 조치했고, 한국은행도 이날(27일) 내년 경제성장률 전망치를 기존 1.6%에서 1.8%로 올렸다.이 대통령은 내년 예산안 국회 심의 과정에서 야당의 '합리적 제안'도 상당 부분 수용하라고 주문했다. 정부·여당의 입장만 고집하지 말고 야당 입장을 적극 반영해서라도 예산안을 법정시한 내 처리해야 한다는 취지였다.이에 대해 이 대통령은 "예산심의에 있어서 야당이 주장하는 바들을, 상당한 이유가 있을 땐 과감하게 채택하고 (야당에서) 필요한 요구가 있으면 크게 문제되지 않는 한 상당정도는 수용해주시는 것도 좋은 방법 아닌가 싶다"고 했다.이어 "물론 억지스러운, 어거지 삭감(요구)은 수용하기 어렵겠지만 자세히 들여다보면 (야당 주장에도) 나름의 합리성 있는 주장도 있을 것"이라고 말했다.이 대통령은 이날 G20정상회의 계기 중동·아프리카 4개국 순방 소감을 밝히면서 "국력의 원천은 국민의 단합된 힘이란 생각이 들었다"고도 말했다. "중동지역에서 가장 심각하게 다가온 건, (이스라엘군에 폭격당한) 가자 지구의 참혹한 현실이었다"면서 한 말이다. 내년 예산안 관련 여야의 초당적 협력을 당부한 것과 맞물리는 대목이었다.이 대통령은 구체적으로 "국제질서가 점점 불안정해지고 자국이기주의가 심해지니까 국가 간 대결 양상도 점차 심각해져간다"며 "국가원수들 대부분이 방위산업에 대해서 관심을 가지고 있고, 새로운 신무기 체계 도입이나 또는 대한민국과의 방위산업 협력에 대해서 거의 예외 없이 관심을 보이고 있었다"고 했다.이어 "국력을 키우는 게 정말로 중요하겠다는 생각이 다시 들었다"며 "국력에는 경제력도 있겠고 방위산업 역량을 포함한 군사력도 있고 외교 역량도 있겠지만 이 모든 힘의 원천은 국민들의 단합된 힘이라고 생각한다"고 강조했다.이 대통령은 "우리가 많은 것들을 다투더라도 가급적이면 선의의 경쟁, 더 낫게 되기 위한 경쟁을 하면 좋겠다는 생각이 더 많이 들었다"며 "지금 있는 역량을 최대한 모아서 국제사회질서 속에서 경쟁을 하더라도 매우 부족한데, 불필요하게 우리 자신의 역량을 낭비하는 일이 최소화되면 좋겠다는 생각이 절실하게 들었다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.이 대통령은 이와 더불어 취임 첫해 정상외교 성과들을 구체화 하기 위한 후속 협의 역시 주문했다.이 대통령은 "정부 출범 직후 열린 G7정상회의를 필두로 유엔총회, 아세안, APEC, G20, 중동·아프리카 방문까지, 정부는 지난 6개월 동안 숨가쁘게 달려왔다"며 "대한민국 글로벌 외교 복원을 위해 모든 노력과 역량을 투입한 결과 외교 위상이 한층 높아지고 외교 지평도 크게 넓어졌다는 게 체감됐다"고 밝혔다.특히 "아낌 없이 힘을 모아주신 국민 여러분 덕분이다. 이런 외교적 노력의 최종 목적은 우리 국민의 더 나은 삶을 만드는 것"이라며 "인공지능·첨단과학기술·방위산업·K컬처 등 경제산업 전반에 걸쳐서 공고화된 다층적인 글로벌 협력을 바탕으로 국민의 더 나은 삶을 위해 국익 중심 실용 외교를 더 확실해 해 나가겠다"고 다짐했다.대통령실 참모들을 향해서는 "각 부처는 지난 6개월 동안의 외교 성과를 구체화·실질화 하기 위한 종합적 대책을 신속히 마련하고 추진해야 할 것"이라며 "비서진 여러분들도 이에 대해 충분히 숙지하고 관련 부처와 협업하시기 바란다"고 말했다.한편, 이 대통령은 겨울철을 맞아 산불을 비롯한 각종 재난·안전사고에 대한 철저한 대비와 취약계층에 대한 지원책 마련도 주문했다.이 대통령은 먼저 "최근 양양, 의성 등 전국 각지에서 산불이 발생하고 있다. 다행히 초동대처로 큰 인명피해는 없었지만 올해 초 무려 26명의 사망자가 발생한 경북 지역 산불의 상흔이 여전해서 국민들께서 매우 걱정이 크실 것"이라고 짚었다.그러면서 "각 부처는 지난 10월 발표된 범정부 산불 종합 대책을 바탕으로 산불 감시, 예방, 조기 진화에 필요한 모든 역량을 투여해 주시기 바란다"라며 "'왜 이렇게 심하게 하냐'는 생각이 들 정도로 조기에 신속히 진화해 주시기 바란다"고 당부했다.취약계층 지원책에 대해서는 "겨울이 본격화 되면 취약계층들의 건강과 안전도 위협받을 수밖에 없다"며 "정부는 어려운 국민들이 안전하게 겨울을 나시도록 겨울철 복지위기가구를 선제적으로 발굴하고 맞춤형 지원책을 촘촘하게 준비해야 할 것"이라고 말했다.