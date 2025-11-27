바닷속에 풀을 심어 숲을 만드는 사람들

"바다가 예전 같지 않아. 우리 아버지 때하곤 전혀 딴판이야."

큰사진보기 ▲그 많던 잘피는 어디로 갔을까?예전 경남 사천시 대포항 부근은 이곳 사투리로 '진지리'라고 불린 잘피가 지천이었다. 그러나 현재 이 지역 잘피 자연군락지는 0.2ha만 남을 정도록 급격히 줄어들었다. ⓒ 이철재 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘피 성체 수중 사진잘피 숲은 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체)에서 염습지, 맹그로브숲과 함께 3대 해양 탄소흡수원인 블루카본(Blue Carbon)으로 공인했다. ⓒ 에코피스아시아·해양생태기술연구소 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘피 씨앗1~1.5mm 크기의 잘피 씨앗은 지난 여름 잘피 성체가 맺은 화지(일종의 씨앗방)을 채취해서 파종 적기인 초겨울까지 해양생태기술연구소 내 수조에서 보관했다. ⓒ 이철재 관련사진보기

큰사진보기 ▲잘피 파종을 위한 작업잘피 씨앗 전용 점토판에 당일 바다에서 가져온 펄을 묻히고 그 위에 씨앗 300개를 골고루 나눠서 배치한다. 이후 점토판 뚜껑을 덮고 잠수해서 바닷속에 거치한다. 사진 왼쪽 인사는 사천시의회 윤형근 시의원으로 작업 현장을 방문해 잘피 숲 복원 프로젝트를 적극 지지하며 시의회 차원의 협조를 약속했다. ⓒ 이철재 관련사진보기

큰사진보기 ▲수중 작업 준비해양생태기술연구소 송휘준 박사(사진 가운데)와 잠수팀이 잘피 전용 점토판 거치를 위해 준비 중이다. 사진 왼쪽 인사는 에코피스아시아 김원호 이사장이다. ⓒ 이철재 관련사진보기

큰사진보기 ▲KB 바다숲 프로젝트 2차 잘피 종자 파종잘피 씨앗 전용 점토판을 바닷속 거치한 모습 ⓒ 에코피스아시아·해양생태기술연구소 관련사진보기

경남 사천시에서 죽방렴으로 생계를 이어가는 김정판 어부는 예전과 달라진 바다를 두고 위와 같이 말했다. 옆에 있던 다른 어부는 "물고기가 영 없어. 아주 많이 떨어져"라고 대꾸했다. 지구가 뜨거워지고 바다 오염이 더해지면서 40~50년 전 부모를 따라다니며 봤던 풍성한 바다는 그저 기억만으로 남았다는 것이 어부들의 이구동성이다.설상가상 사천시 앞바다는 올해 여름 남강댐 방류에 따른 흙탕물과 막대한 쓰레기 때문에 열흘 넘게 조업을 못 하는 등 큰 몸살을 앓기도 했다. 여러 문제가 동시에 닥치면서 낙지, 주꾸미 등 해양 연체동물 찾기가 쉽지 않아졌다고 한다.어종도 바뀌고 있다. 서해에선 지역 대표 어종인 참조기 어획량이 갈수록 격감한다는 소식이다. 반대로 몇 해 전부터 남해에선 참조기가 잡혔다. 정강주 사천시 대포어촌계장은 "잡히는 고기는 안 잡히고 안 잡히는 고기가 잡힌다"라면서 "(새로 잡히는 물고기는) 양이 얼마 없어서 그냥 반찬거리밖에 안 돼"라고 푸념했다.바다 사막화는 더 큰 문제다. 해초와 해조류의 바다 숲이 사라지면서 연안이 황폐해졌다. 대기 중 이산화탄소가 많아지면 바닷물에 녹아드는 양도 증가하면서 해양산성화를 심화하고, 그에 따른 해양생물 영향은 바다 상태를 더욱 악화시키는 것처럼 복합적 문제에 따른 바다 숲 소실은 즉각적 피해와 함께 문제를 더욱 크게 만든다.이런 현상을 조금이라도 줄이기 위해서, 그리고 예전 풍성한 바다로 되돌리기 위해 바닷속에 잘피라는 풀을 심어 숲을 만드는 이들이 있다. 국제환경전문단체 (사)에코피스아시아(이사장 김원호)는 KB국민은행(은행장 이환주)과 함께 "잘피는 바다와 사람을 살린다!"라는 취지로 경남 사천시 대포동 연안에서 지난 11월 4일부터 7일까지 'KB 바다숲 프로젝트 2차 사업'에 나섰다.잘피(seagrass)는 미역, 김과 같이 포자로 번식하는 해조류(seaweed)와 달리 바닷속에서 꽃을 피우고 씨도 맺는 여러해살이 '해초(바다풀)'의 통칭이다. 개체수 증식은 잔디처럼 땅속으로 뻗은 줄기(지하경)가 핵심이며, 씨앗은 일종의 보험용이다. 고래가 육상 포유류의 바다 귀환 동물인 것처럼, 잘피도 1억 년 전 육상 식물이 바다로 돌아간 종이란 특징이 있다.국제 해초 모니터링 네트워크(www.seagrasswatch.org) 자료에 따르면, 전 세계 해안엔 60여 종의 잘피가 있다고 한다. 72종으로 보는 연구도 있으며 주로 열대지방에 많다. 세계자연보전연맹(IUCN)은 '멸종위기에 처한 동식물 보고서(Red List)'에 15종의 잘피를 등록했다.온대지역인 우리나라 연안엔 9종이 있는데, 이 중 80%는 거머리말이다. 2007년 남해 연안에서 처음 발견된 해오말은 열대성 잘피에 해당한다. 9종 잘피 중 6종(거머리말, 수거머리말, 왕거머리말, 포기거머리말, 새우말, 게바다말)은 2007년 '해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률'에 따라 해양보호생물로 지정됐다. IUCN Red List엔 7종이 올랐다.잘피가 멸종위기종이자 보호종으로 등록된 건 그만큼 귀해졌다는 의미다. 원래 대포항 인근은 잘피 천지였다. 너무 많아 배가 들고 나기 어려울 정도였고, 예전 아이들 물놀이 때 발에 걸리는 건 죄다 잘피였다. 그렇게 흔했던 잘피는 현재 대포항 인근에서 자연 군락지 0.2ha(헥타르)만 남았을 정도로 격감했다. 대포항만이 아니라 1970년대 이후 우리나라 잘피 군락지의 70~80%가 소실됐다는 분석 결과도 있다.잘피는 최근 국제적으로 주목받고 있다. 기후위기 시대 중요한 탄소흡수원이기 때문이다. 육상생태계보다 최대 50배 이상의 탄소 흡수 능력을 지녔다는 평가다. 그 때문에 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)는 잘피 숲을 염습지, 맹그로브숲과 함께 3대 해양 탄소흡수원인 블루카본(Blue Carbon)으로 공인했다.탄소 저장 능력도 뛰어나다. 연안역 해양생태계는 해저 면적의 0.5%에 불과하지만, 해양 탄소 저장량의 70%까지 기여하는 것으로 알려져 있다. 잘피가 저장한 탄소는 방출되기까지 100년 정도 걸린다는 분석이다(해양시민과학센터파란. 2024. "[해양감시활동][해양보호구역 탐사기 4화] 잘피가 지구를 살리는 법).에코피스아시아는 소실된 잘피 숲 복원을 위해 해양 생태 복원 전문단체인 해양생태기술연구소(MEI)와 한국수산자원공단(FIRA)과 공동 협약을 맺었다. 잘피 숲 복원은 성체 이식과 씨앗 파종 두 가지 방법이 있다. 에코피스아시아 등은 두 가지 방식 모두 선택하는데, 성체 이식은 이식 과정에서 기존 군락지 훼손 우려가 있어서 씨앗 파종 면적을 더 넓게 설정하고 있다.이들은 지난해 사천시 대포항 인근 4000㎡ 면적에 잘피 성체를 이식했고, 올해는 성체 이식지 옆 6000㎡에 잘피 씨앗을 파종했다. 앞서 이들은 2022~2023년 경남 남해군(KB 바다숲 프로젝트 1차 사업)에서도 잘피 성체 이식과 씨앗을 파종해 성공적인 결과를 만들어낸 바 있다.필자는 잘피 숲 복원 활동에 매년 참여했고, 올해는 지난 5일 현장 활동을 기록했다. 초겨울 바다 추위를 염려해 방한 장비를 잔뜩 갖췄지만, 예년과 달리 날이 따스했다. 오전 9시 사천시 대포항에 도착했을 땐 6~7명의 해양생태기술연구소 직원이 분주히 작업 중이었다. 육지와 달리 바닷속 파종이기에 준비 작업부터 꼼꼼하게 돌아가고 있었다.실질적인 파종 작업 시작은 지난 여름 물속에서 잘피 성체가 맺은 화지(일종의 씨앗 방)를 채취하는 작업부터였다. 펄 바닥에 떨어진 씨앗을 찾는 일은 사실상 불가능하기에 이 방법을 택할 수밖에 없다. 채취한 화지는 파종 적기인 초겨울까지 해양생태기술연구소 내 수조에 보관하며 씨앗이 골고루 익을 때를 기다린다. 이를 위해 해양생태기술연구소는 수조도 새로 디자인하면서 특허를 냈다고 한다.해양생태기술연구소 송휘준 박사는 "보통 잘피 화지 하나에 3~7개의 씨가 있다"라면서 "육상 식물은 말린 후에 타작하며 씨를 얻는데, 잘피 화지는 말리면 죽는다. 그래서 물속에 담가놓고 하나하나 뽑아야 하는데, 이게 보통 일이 아니다"라고 말했다. 이번에 이렇게 준비한 잘피 씨앗은 모두 15만 개였다. 약 1~1.5㎜ 크기의 잘피 씨앗은 통통하면서 끝이 뭉툭하다.잘피 씨앗 발아율을 높이기 위해서 특별한 기술이 사용된다. 해외에선 잘피 씨앗을 물 위에서 그대로 뿌리는 방법을 쓰고 있지만, 넓은 지역에 대량으로 반복적으로 파종할 때나 가능한 방법이다. 이럴 경우 물살에 흩어질 가능성이 높다. 더욱이 바다 생물들이 먹이가 되기에 발아율은 더욱 떨어질 수밖에 없다.실제 몇 해 전 잘피 씨앗들을 복원 현장에 미리 담가둔 적이 있었는데, 한 달 뒤에 확인해 보니 수중 생물들의 회식 장소가 될 정도로 엄청나게 몰렸다는 게 송휘준 박사의 경험이었다. 보통 육상 식물 씨앗 발아율이 70~80%라고 한다면, 바닷속 잘피 씨앗 발아율은 2~3% 정도다. 이렇게 낮은 발아율을 높이기 위해 고안하고 특허 낸 방법이 잘피 씨앗 전용 점토판이다.지름 약 20cm 크기의 점토판 위에 현장에서 채취한 펄을 묻히고 그 위에 대략 300개 정도의 씨앗을 올린다. 작업은 작은 플라스틱 수저와 핀셋으로 조심히 진행된다. 잘피 숲 복원 전과정을 모두 사람 손으로 해야 한다. 마무리되면 점토 뚜껑을 덮어 잠수부에게 전달돼 바닷속에 거치한다. 이렇게 되면 조류에 따른 유실과 바다 생물의 먹잇감 될 가능성이 낮출 수 있다.잘피 씨앗 점토판의 핵심은 함수율이다. 함수율이 너무 높으면 바닷속으로 이동하는 과정에 부서지고, 너무 낮으면 오랫동안 분해되지 않아 오히려 성장 장애 요인이 된다. 그래서 안성 옹기 장인이 여러 차례 실험을 통해 바닷속 거치 후 1주일 정도 후에 분해될 수 있도록 함수율을 맞췄다. 이날 현장에 도착한 전용 점토판만 400개였다.정강주 어촌계장은 잘피 숲 복원에 대해 "대환영한다"라는 말을 계속 반복했다. "치어 산란지가 되고, 물 정화를 진짜 많이 한다"라는 게 이유였다. 실제 잘피 숲 존재에 따라서 치어는 물론 어종도 많이 달라진다는 것이 평생 바닷일을 해온 어부들의 한결같은 증언이다.이날 잘피 숲 복원 현장을 지지 방문한 사천시의회 윤형근 시의원은 "어릴 적 잘피 있는 바다에서 수영하면서 배고프면 뽑아 먹기도 했다"라면서 "잘피 없는 바다는 황폐하다"라고 말했다. 그러면서 "(잘피 숲 복원은) 굉장히 중요하고 필요한 사업이라서 고맙게 생각한다. 시의회 차원에서 시 집행 기관에 적극적으로 독려하겠다"라고 강조했다.잘피 숲은 단위 면적당 생산량 관점에서도 중요하다. 송휘준 박사는 "전체 바다 면적을 따지면 잘피 숲은 0.5%도 안 된다. 굉장히 작은 면적인데 잘피가 생산하는 탄수화물 양을 따지면은 20% 정도 된다. 엄청난 생산량이다."라면서 "생산력이 높다는 말은 잘피 숲이 키울 수 있는 바닷속 생물이 그만큼 많다는 걸 의미한다"라고 말했다.잘피 연구 호주 전문가에 따르면, 잘피 생태계의 가치는 ha당 최대 4조 9천억 원이라는 분석이다. 또 다른 호주 전문가는 해양 생물의 먹이와 서식지 제공 잘피 숲은 연간 1.9조 달러(한화 약 2천7백조 원)의 생태계 서비스를 제공한다고 분석했다(이관호. 2024. "인터뷰 - '잘피 연구 20년' 최고 전문가 박정임 수중생태기술연구소 박사" <한국수산신문>. 2024.01.02.).잘피 숲의 이런 특징 때문에 전문가들은 '지구 허파로 육상엔 아마존이 있다면, 바다에는 잘피 숲이 있다'라고 말할 정도로 그 중요성을 강조하고 있다. 잘피 파종 작업에 함께했던 에코피스아시아 김원호 이사장은 "잘피 숲은 블루카본으로서의 효과가 있고, 생산성도 높아 바다 생태계를 부양하고, 어민들에게도 도움이 된다"라면서 "1석 3조의 사업인 만큼 더 적극적으로 확대해야 한다"라고 말했다.에코피스아시아는 잘피 성체 이식과 씨앗 파종이 진행된 KB 바다숲 프로젝트 2차 사업지를 대상으로 3개월에 한 번씩 모니터링을 통해 잘피 밀도와 생장률 등을 확인할 예정이다. 이날 영상과 잘피 숲 조성 과정은 에코피스아시아 유튜브 채널(https://www.youtube.com/@EcoPeaceAsia)을 통해 확인할 수 있다.